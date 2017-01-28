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10 советов по выбору современных штор

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Гостиная в стиле модерн Розовый
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Шторы могут испортить либо облагородить любой интерьер. Они могут быть акцентными или совсем незаметными, дорогими или дешевыми, модными или сверх-традиционными, но они всегда – практически незаменимы!

В этой Книге Идей мы подготовили для вас примеры удачных сочетаний штор с интерьером, а также несколько советов на данную тему. И помните – не важно, какой бюджет заложен на покупку, всегда можно найти идеальные шторы!

​Выбирайте плоский карниз для штор

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Гостиная в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Если вы любите современные стили, всегда выбирайте плоский карниз для штор. Он может прятаться за красивым гипсовым обрамлением (молдингом), который тянется по периметру, или просто быть прикручен к потолку.

Выбрать карниз бывает очень сложно, и чаще всего традиционные карнизы под дерево не подходят для стилей модерн, минимализм, даже для неоклассики и ар-деко.

​В традиционном интерьере сделайте шторы акцентными

Arts & Crafts - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Гостиная в классическом стиле Многоцветный
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Чтобы разбавить ностальгичное настроение интерьера в английском стиле, в стиле кантри или шале, выбирайте шторы как акцентный декор. Их цвет должен вторить акцентам на ковре, диванных подушках или другом текстиле, обоях.

Так, в бежевые интерьеры подойдут оттенки марсала, бирюзовые, бледно-розовые, оливковые и т.п. А в более темные интерьеры (типа шале) можно выбрать изумрудный или алый красный.

​Вешайте шторы на всю стену

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

По традиции, одна штора вешалась на одно окно, но в современном интерьере сплошной плоский карниз можно монтировать по всей длине стены. При этом совершенно не важно, одно там окно или два, маленькое или большое.

​Комбинируйте разные типы штор

NYC. East 40th Street, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Гостиная в классическом стиле Серый
KAPRANDESIGN

NYC. East 40th Street

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

В этом нью-йоркском интерьере удачно сочетаются римские шторы с традиционными льняными в пол. Такая комбинация идеальна для городской квартиры в стиле неоклассика, ар-деко, транситионале, иногда подходит для кантри и эклектики.

​Дополните шторы текстильным молдингом

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такое интересное сочетание современного плоского карниза и молдинга, обтянутого тканью, которая была использована для пошива штор, может быть отличным решением для спальни с оттенком классики.

​Прозрачные занавески в два слоя

homify Спальня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Для окон, которые в открытом виде не создают угрозу приватности и не находятся на южной стороне, отличным решением станет пара из полупрозрачных занавесок в два слоя. Один висит здесь постоянно, второй – в виде декора с одной или двух сторон окна.

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​Просто и универсально

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Гостиная в стиле модерн Розовый
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

Простые шторы на плоском карнизе, который тянется по всей стене – идеальное решение для современной квартиры! В данном случае лучше купить шторы в пол.

​Тематические шторы

Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Гостиная в средиземноморском стиле Синий
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Для тематических штор подходят далеко не все стили в интерьере. Чаще всего они вешаются лишь на определенный сезон: например, на лето – в стиле коастал, на зиму – в стиле шале и т.п.

​Прозрачные + темные

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Еще одна оригинальная и красивая пара состоит из прозрачных занавесок и темных штор в пол. Конечно же, на плоском карнизе, спрятанном благодаря подвесному потолку.

​Минимализм и толстые ткани

Objekt 255, meier architekten zürich meier architekten zürich Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Еще одним модным вариантом стали однотонные льняные шторы в пол бледных природных оттенков – каменного, оливкового, беж.

​Одна римская штора

TXORROKOPUNTA I, Estibaliz Martín Interiorismo Estibaliz Martín Interiorismo Гостиная в стиле модерн
Estibaliz Martín Interiorismo

Estibaliz Martín Interiorismo
Estibaliz Martín Interiorismo
Estibaliz Martín Interiorismo

Очень простой вариант такого типа штор популярен в офисах и современных городских апартаментах.

​Полупрозрачная люксовая ткань

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Спальня в скандинавском стиле
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

А вот эти идеально подойдут для спальни, богемной столовой или женского будуара, гардеробной.

​Шторы в пол в комнате и римские занавески на балконе

homify Гостиная в скандинавском стиле Белый
homify

homify
homify
homify

Такой вариант отлично смотрится в комнатах с застекленным балконом или лоджией.

​Простые белые шторы на традиционном карнизе

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Спальня в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Для многих интерьеров в традиционных стилях (кантри, прованс, средиземноморский) оптимальным будет именно такое решение.

​Яркие шторы в пол для детской

homify Гардеробная в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Серо-белая цветовая гамма в детской позволит вам в течение года менять настроение комнаты. Пусть весной здесь будет больше желтого, а летом – бирюзового!

Яркие шторы в пол для детской

homify Детская комнатa в скандинавском стиле Желтый
homify

homify
homify
homify

Серо-белая цветовая гамма в детской позволит вам в течение года менять настроение комнаты. Пусть весной здесь будет больше желтого, а летом – бирюзового!

​Традиционные шторы с ламбрекеном

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В классических стилях есть сотни вариантов сложных штор, которые до сих пор часто используются в парадных гостиных и детских для девочек.

​Природные и бледные оттенки

Интерьер гостиной Studio 25 Гостиная в средиземноморском стиле американский стиль,серый диван,шторы бежевые,аксессуары,статуя
Studio 25

Интерьер гостиной

Studio 25
Studio 25
Studio 25

Данная цветовая гамма самая популярная среди дизайна штор в современной квартире.

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