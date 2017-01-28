10 советов по выбору современных штор

Шторы могут испортить либо облагородить любой интерьер. Они могут быть акцентными или совсем незаметными, дорогими или дешевыми, модными или сверх-традиционными, но они всегда – практически незаменимы!
В этой Книге Идей мы подготовили для вас примеры удачных сочетаний штор с интерьером, а также несколько советов на данную тему. И помните – не важно, какой бюджет заложен на покупку, всегда можно найти идеальные шторы!
Если вы любите современные стили, всегда выбирайте плоский карниз для штор. Он может прятаться за красивым гипсовым обрамлением (молдингом), который тянется по периметру, или просто быть прикручен к потолку.
Выбрать карниз бывает очень сложно, и чаще всего традиционные карнизы под дерево не подходят для стилей модерн, минимализм, даже для неоклассики и ар-деко.
Чтобы разбавить ностальгичное настроение интерьера в английском стиле, в стиле кантри или шале, выбирайте шторы как акцентный декор. Их цвет должен вторить акцентам на ковре, диванных подушках или другом текстиле, обоях.
Так, в бежевые интерьеры подойдут оттенки марсала, бирюзовые, бледно-розовые, оливковые и т.п. А в более темные интерьеры (типа шале) можно выбрать изумрудный или алый красный.
По традиции, одна штора вешалась на одно окно, но в современном интерьере сплошной плоский карниз можно монтировать по всей длине стены. При этом совершенно не важно, одно там окно или два, маленькое или большое.
В этом нью-йоркском интерьере удачно сочетаются римские шторы с традиционными льняными в пол. Такая комбинация идеальна для городской квартиры в стиле неоклассика, ар-деко, транситионале, иногда подходит для кантри и эклектики.
Такое интересное сочетание современного плоского карниза и молдинга, обтянутого тканью, которая была использована для пошива штор, может быть отличным решением для спальни с оттенком классики.
Для окон, которые в открытом виде не создают угрозу приватности и не находятся на южной стороне, отличным решением станет пара из полупрозрачных занавесок в два слоя. Один висит здесь постоянно, второй – в виде декора с одной или двух сторон окна.
Простые шторы на плоском карнизе, который тянется по всей стене – идеальное решение для современной квартиры! В данном случае лучше купить шторы в пол.
Для тематических штор подходят далеко не все стили в интерьере. Чаще всего они вешаются лишь на определенный сезон: например, на лето – в стиле коастал, на зиму – в стиле шале и т.п.
Еще одна оригинальная и красивая пара состоит из прозрачных занавесок и темных штор в пол. Конечно же, на плоском карнизе, спрятанном благодаря подвесному потолку.
Еще одним модным вариантом стали однотонные льняные шторы в пол бледных природных оттенков – каменного, оливкового, беж.
Очень простой вариант такого типа штор популярен в офисах и современных городских апартаментах.
А вот эти идеально подойдут для спальни, богемной столовой или женского будуара, гардеробной.
Такой вариант отлично смотрится в комнатах с застекленным балконом или лоджией.
Для многих интерьеров в традиционных стилях (кантри, прованс, средиземноморский) оптимальным будет именно такое решение.
Серо-белая цветовая гамма в детской позволит вам в течение года менять настроение комнаты. Пусть весной здесь будет больше желтого, а летом – бирюзового!
Серо-белая цветовая гамма в детской позволит вам в течение года менять настроение комнаты. Пусть весной здесь будет больше желтого, а летом – бирюзового!
В классических стилях есть сотни вариантов сложных штор, которые до сих пор часто используются в парадных гостиных и детских для девочек.
Данная цветовая гамма самая популярная среди дизайна штор в современной квартире.
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