10 советов по выбору современных штор

Шторы могут испортить либо облагородить любой интерьер. Они могут быть акцентными или совсем незаметными, дорогими или дешевыми, модными или сверх-традиционными, но они всегда – практически незаменимы!

В этой Книге Идей мы подготовили для вас примеры удачных сочетаний штор с интерьером, а также несколько советов на данную тему. И помните – не важно, какой бюджет заложен на покупку, всегда можно найти идеальные шторы!