20 умных идей для дизайна маленькой гостиной

Перейдя из эпохи тотального дефицита в мир, где доступно практически все, человек разучился смиренно принимать отсутствие чего бы нужного для себя. И когда дело касается интерьера, скорее пожертвует пустым пространством в центре комнаты (что когда-то восхвалялось всеми дизайнерами), чем откажется от гостиной. Даже если это будет уголок в 4-5 квадратов в комнате открытой планировки.
Дизайнеры приучены следовать за желаниями клиентов, и если такова мечта первых, вторые вынуждены изыскивать средства и способы обеспечить наличие гостиной даже в рамках миниатюрной студии.
И что же вы думаете, у них действительно это получается!
Без мебели на заказ в маленьких квартирах просто не обойтись. Такой угловой вариант создает идеальную комбинацию кабинета и гостиной в зоне открытой планировки.
Просто поставить рядом диван и кровать не получится, а вот если кровать поместить на подиум, а между ней и диваном сделать стеклянную перегородку, получится очень эффектно и функционально.
Гипсокартонные и тем более кирпичные перегородки съедают те самые сантиметры, за которые мы так отчаянно сражаемся. Другое дело – стекло и зеркала!
Гостиная может быть составлена всего лишь из двух элементов – дивана и кофейного столика. Даже телевизор не обязателен.
Иногда традиционный диван, а уж тем более модульный угловой, просто не поместится. Тогда можно выбрать узкий формат, что при необходимости раскладывается вперед.
Для маленькой гостиной становятся важными детали – орнаменты и изысканный декор. Прежде чем что-то покупать, ознакомьтесь с трендами!
Если диван и кофейный столик у вас уже есть, вспомните про торшер. Вечером его мягкое сияние превратит вашу гостиную в невероятно уютный уголок.
А вот как раз тот самый квадратик 2,5 на 2,5 метра. И ничего, очень даже красиво!
Даже если вы не особо любите модный сейчас серый всех оттенков, вы наверняка сможете оценить его, как невероятно функциональный фон. Имея диван нейтрального серого цвета, вы можете менять лишь подушки, каждый раз создавая почти новый образ.
На стену напротив дивана можно не только повесить телевизор. А если боитесь, что открытые полки и их содержимое будут слишком отвлекать от действа на экране, сделайте те, что прямо вокруг телевизора, с дверцами (глухими или из тонированного или матового стекла).
Телевизор на стене с акцентным декором и минималистичной подвесной полкой составляет просто потрясающую комбинацию для зоны гостиной.
Отделить гостиную от столовой в маленькой комнате можно самим диваном. Благо теперь почти все варианты делаются с весьма эстетичной обивкой и с тылу.
Для супер-маленькой квартиры настоящим спасением будет телевизор на поворотном кронштейне. Смотреть его можно будет из любой точки комнаты.
Большинство наших квартир вполне приемлет подобную перепланировку, когда кухня объединяется с коридором, и гарнитур ставится именно туда. Тогда гостиную располагают рядом с окном, а столовую – между.
Когда места для гостиной совсем мало, лучше выделить зону по потолку, чтобы не слишком явно дробить пространство на уровне пола.
Если вы являетесь счастливым обладателем 2-этажного дома, можно расположить одну из гостиных в зоне лестничного холла. Это очень удобно для приема гостей.
Так и не придумали, где устроить кабинет? Попробуйте втиснуть его в угол гостиной. Для ноутбука ведь требуется гораздо меньше места, чем для мега-комплектов прошлого из системного блока, огромного принтера и пузатого монитора.
Для визуального расширение маленькой гостиной подойдет красивая картина или эффектное зеркало, подходящие по стилю к интерьеру. Вариант с расстекловкой в стиле шебби-шик органично вписался в современный прованс.
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