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20 умных идей для дизайна маленькой гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Гостиная в стиле модерн
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Перейдя из эпохи тотального дефицита в мир, где доступно практически все, человек разучился смиренно принимать отсутствие чего бы нужного для себя. И когда дело касается интерьера, скорее пожертвует пустым пространством в центре комнаты (что когда-то восхвалялось всеми дизайнерами), чем откажется от гостиной. Даже если это будет уголок в 4-5 квадратов в комнате открытой планировки.

Дизайнеры приучены следовать за желаниями клиентов, и если такова мечта первых, вторые вынуждены изыскивать средства и способы обеспечить наличие гостиной даже в рамках миниатюрной студии.

И что же вы думаете, у них действительно это получается!

​Мебель индивидуального проектирования

Arquitetura Interiores de Residência, studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES Медиа комната в стиле модерн
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

Без мебели на заказ в маленьких квартирах просто не обойтись. Такой угловой вариант создает идеальную комбинацию кабинета и гостиной в зоне открытой планировки.

​Ярусность

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Гостиная в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Просто поставить рядом диван и кровать не получится, а вот если кровать поместить на подиум, а между ней и диваном сделать стеклянную перегородку, получится очень эффектно и функционально.

​Современное зонирование

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Гипсокартонные и тем более кирпичные перегородки съедают те самые сантиметры, за которые мы так отчаянно сражаемся. Другое дело – стекло и зеркала!

​Трендовый кофейный столик

Casa en Paracuellos del Jarama, Canexel Canexel Гостиные в эклектичном стиле
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

Гостиная может быть составлена всего лишь из двух элементов – дивана и кофейного столика. Даже телевизор не обязателен.

​Диван мини-формата

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Гостиная в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Иногда традиционный диван, а уж тем более модульный угловой, просто не поместится. Тогда можно выбрать узкий формат, что при необходимости раскладывается вперед.

​Модные орнаменты

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Гостиная в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Для маленькой гостиной становятся важными детали – орнаменты и изысканный декор. Прежде чем что-то покупать, ознакомьтесь с трендами!

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​Возвращение торшера

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Если диван и кофейный столик у вас уже есть, вспомните про торшер. Вечером его мягкое сияние превратит вашу гостиную в невероятно уютный уголок.

​Гостиная в миниатюре

Reforma piso, LCB studio LCB studio Гостиная в стиле модерн Белый
LCB studio

LCB studio
LCB studio
LCB studio

А вот как раз тот самый квадратик 2,5 на 2,5 метра. И ничего, очень даже красиво!

​Модная палитра

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
Design Studio Details

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Даже если вы не особо любите модный сейчас серый всех оттенков, вы наверняка сможете оценить его, как невероятно функциональный фон. Имея диван нейтрального серого цвета, вы можете менять лишь подушки, каждый раз создавая почти новый образ.

​Не только телевизор

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Гостиная в стиле модерн
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

На стену напротив дивана можно не только повесить телевизор. А если боитесь, что открытые полки и их содержимое будут слишком отвлекать от действа на экране, сделайте те, что прямо вокруг телевизора, с дверцами (глухими или из тонированного или матового стекла).

​Минимализм в чистом виде

гостиная hq-design Гостиная в стиле модерн гостиная,дизайн интерьера
hq-design

гостиная

hq-design
hq-design
hq-design

Телевизор на стене с акцентным декором и минималистичной подвесной полкой составляет просто потрясающую комбинацию для зоны гостиной.

​Диванное зонирование

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Отделить гостиную от столовой в маленькой комнате можно самим диваном. Благо теперь почти все варианты делаются с весьма эстетичной обивкой и с тылу.

​Телевизор на поворотном кронштейне

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Гостиные в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Для супер-маленькой квартиры настоящим спасением будет телевизор на поворотном кронштейне. Смотреть его можно будет из любой точки комнаты.

​Правильная перепланировка

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Большинство наших квартир вполне приемлет подобную перепланировку, когда кухня объединяется с коридором, и гарнитур ставится именно туда. Тогда гостиную располагают рядом с окном, а столовую – между.

Зонирование подсветкой по потолку

Apartamento Itaim Bibi - 90m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura Гостиная в стиле минимализм
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

Когда места для гостиной совсем мало, лучше выделить зону по потолку, чтобы не слишком явно дробить пространство на уровне пола.

​Гостиная в лестничном холле

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza Гостиная в стиле минимализм
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

Если вы являетесь счастливым обладателем 2-этажного дома, можно расположить одну из гостиных в зоне лестничного холла. Это очень удобно для приема гостей.

​Кабинет в гостиной

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living Гостиная в стиле модерн
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Так и не придумали, где устроить кабинет? Попробуйте втиснуть его в угол гостиной. Для ноутбука ведь требуется гораздо меньше места, чем для мега-комплектов прошлого из системного блока, огромного принтера и пузатого монитора.

​Зеркальное расширение

Timeless Country - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración Гостиная в рустикальном стиле Зеленый
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Для визуального расширение маленькой гостиной подойдет красивая картина или эффектное зеркало, подходящие по стилю к интерьеру. Вариант с расстекловкой в стиле шебби-шик органично вписался в современный прованс.

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