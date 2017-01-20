20 умных идей для дизайна маленькой гостиной

Перейдя из эпохи тотального дефицита в мир, где доступно практически все, человек разучился смиренно принимать отсутствие чего бы нужного для себя. И когда дело касается интерьера, скорее пожертвует пустым пространством в центре комнаты (что когда-то восхвалялось всеми дизайнерами), чем откажется от гостиной. Даже если это будет уголок в 4-5 квадратов в комнате открытой планировки.

Дизайнеры приучены следовать за желаниями клиентов, и если такова мечта первых, вторые вынуждены изыскивать средства и способы обеспечить наличие гостиной даже в рамках миниатюрной студии.

И что же вы думаете, у них действительно это получается!