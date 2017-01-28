10 шикарных идей для отделки стен в квартире

В этой супер-современной квартире кроме стандартных обоев мы нашли для вас множество идей для дизайна стен. Удивительным образом в ней сочетается многослойность и простота, глянец и удивительная ванильно-кофейная палитра.

Заметьте, каждый из приемов и технологий, показанных в этом проекте, популярен именно сейчас и будет в тренде в течение нескольких сезонов. Поэтому стоит обратиться именно к этим вариантам, если вы ищите возможности для интересного дизайна интерьера вашей городской квартиры или коттеджа.