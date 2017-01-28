10 шикарных идей для отделки стен в квартире

В этой супер-современной квартире кроме стандартных обоев мы нашли для вас множество идей для дизайна стен. Удивительным образом в ней сочетается многослойность и простота, глянец и удивительная ванильно-кофейная палитра.
Заметьте, каждый из приемов и технологий, показанных в этом проекте, популярен именно сейчас и будет в тренде в течение нескольких сезонов. Поэтому стоит обратиться именно к этим вариантам, если вы ищите возможности для интересного дизайна интерьера вашей городской квартиры или коттеджа.
Между шоколадными древесными панелями и белыми в центре комнаты вы найдете зону с декоративной штукатуркой, которая еще и подсвечена золотистой неоновой лентой. Шикарный отблеск дает и сама фактура штукатурки, делая интерьер рельефным и праздничным.
Подобные панели могут быть демонтированы и заменены на любые другие буквально за час. Они могут стать прекрасным дополнением к обычной отделке, которая уже существует в квартире, и даже не потребовать глобального ремонта и хлопот по защите мебели от краски или других химикатов. Панели устанавливаются почти бесшумно (если не считать звука дрели) и при этом универсальны – при разных форматах, орнаментах, узорах и цветах они подходят для любого помещения, от коридора до детской комнаты.
Палисандр, венге, зебрано и другие ценные породы дерева могут стоить в оригинале от 10 тыс. до 1 млн рублей за простой квадратный метр. Другое дело – их имитации, которые применяются в современном дизайне интерьера и стоят в большинстве случаев от 400 до 3000 рублей.
Их использование позволяет добиться люксового эффекта при обычном ремонте квартиры. Напомним, что данный тип отделки подходит лишь для акцентных стен, а не для всего помещения. Это будет уже перебор.
В маленькой зоне между тумбой и самим телевизором вы найдете удивительный материал для отделки стен, а также пола и кухонного фартука – керамогранит. С глянцевой полировкой он стоит от 600 рублей за кв. метр, в варианте под мрамор – от 1200, а в виде люксовой имитации мрамора (например, черного с изысканными белыми прожилками) и других ценных пород камня – чуть выше 2600 или 3000 рублей за кв метр. Такой вариант идеален для тех, кто хочет придать современному интерьеру классического лоска или создать атмосферу ар-деко.
Сегодня из этого материала производится огромное количество разных типов декоративных панелей. Они могут содержать принт, быть геометричными и асимметричными, украшать стену в виде полу-прозрачного орнамента с пустотами, быть декоративными зонирующими элементами, имитировать различные простые рельефы.
Они могут быть абсолютно любого цвета и размера, потому благодаря им можно создать по-настоящему эксклюзивный интерьер.
Данный тип штукатурки очень популярен в дизайне общественных помещений, а также в необычных проектах в стиле футуристика, модерн или модернизм. Она создается с добавлением мраморной крошки и подходит для дизайна стен, а также арок, наносится просто и выглядит очень благородно. Оформленный ею обычный бетонный забор становится чуть ли не идеальным дополнением к особняку в классическом стиле.
Кроме керамогранита, который очень часто используется для имитации ценных пород дерева и натурального камня, есть и керамическая плитка с имитацией. Она отлично смотрится без декора и панно и подходит как для больших, так и для маленьких ванных комнат. Последние она практически спасает от слишком простого и минималистичного декора.
Для детской комнаты есть интересная возможность нанесения иллюстраций с помощью трафарета и краски. Детскую девочки можно украсить панно с цветами, изображением волшебного замка, а для мальчика создать композицию с животными, природой, героями мультфильмов. Иллюстрации могут быть созданы и с помощью профессиональной художественной росписи, не только стандартного трафарета.
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