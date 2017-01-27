Дом, который умеет плавать

Жажда странствий толкает многих из нас на весьма необычные поступки. Кто-то не может обойтись без отпуска два раза в год и едет при этом не в отель «все включено», а самолетом, куда хватило денег, а дальше с рюкзачком и пешком. Кто-то по примеру американцев обзавелся домиком на колесах, переделал его под себя и наши дороги и уже 4 года летом колесит по нашей большой и необъятной, последний год – уже с новорожденным сыном. А кто-то покупает старое грузовое судно и переделывает его в плавучий дом.

Возможно ли все это с сохранением привычного уклада жизни? Конечно же, нет. Но именно от этого привычного-скучного-обыденного и бегут все эти люди, раздвигая и для нас формат нормы. Показывая, что жизнь может быть совершенно другой даже для вполне обычного европейца, привыкшего ко всем бонусам цивилизации.