Дом, который умеет плавать

Жажда странствий толкает многих из нас на весьма необычные поступки. Кто-то не может обойтись без отпуска два раза в год и едет при этом не в отель «все включено», а самолетом, куда хватило денег, а дальше с рюкзачком и пешком. Кто-то по примеру американцев обзавелся домиком на колесах, переделал его под себя и наши дороги и уже 4 года летом колесит по нашей большой и необъятной, последний год – уже с новорожденным сыном. А кто-то покупает старое грузовое судно и переделывает его в плавучий дом.
Возможно ли все это с сохранением привычного уклада жизни? Конечно же, нет. Но именно от этого привычного-скучного-обыденного и бегут все эти люди, раздвигая и для нас формат нормы. Показывая, что жизнь может быть совершенно другой даже для вполне обычного европейца, привыкшего ко всем бонусам цивилизации.
Владельцы дома не уверены, что, будь у них достаточно средств на покупку традиционного дома, они стали бы столь креативными. Но средств не было, потому пришлось использовать то, что есть. И когда встретилось объявление о продаже небольшого грузового судна по вполне приемлемой цене, они-таки решились.
Моторный отсек, рубка и каюта для команды остались нетронутыми, поэтому судно по-прежнему готово к путешествиям по волнам. А вот грузовой отсек подвергся существенной перепланировке.
Внутри судно разделено на 2 части. Закрытая является жилой комнатой в формате открытой планировки. Немного хаотичное расположение только кажется таковым из-за наличия большого количества деталей. Владельцы уверяют, что все организовано очень удобно и достаточно эргономично с учетом необычного расположения.
Не стоит оценивать этот плавучий дом по меркам обычного жилья. И его наполнение, и атмосфера ничуть не похожи на то, что называется «домом» в привычном понимании этого слова. Но стараниями владельцев и дизайнеров лодка получила вторую жизнь и даже очень интересный формат. Стилистика осталась немного яхтенной, но с добавлением бохо-шика и элементов в рустикальном стиле. Трудно представить более удачную вариацию для этого интерьера.
Кухня составлена из интересных элементов, которые органично вписываются в общую атмосферу. Остров с одной из сторон, по всем канонам современности, становится почти барной стойкой.
В этом доме живет пара с малышом. Для него имеется отдельная кроватка и даже домик на чердаке. Вся мебель сделана заказ, потому что нужно было учитывать каждый сантиметр этого весьма странного дома.
За всем этим многообразием почти не видно отделку. И это, на самом деле, очень хороший знак. Значит бежевые стены и мятный пол отлично вписались в общую концепцию интерьера.
Интерьер ванной комнаты поддерживает общую атмосферу свободы во всем и радует канареечным желтым керамической плитки на стенах.
Вторая часть плавучего дома представляет собой длинный остекленный коридор, ведущий в ванную комнату. Из него же можно выйти в приватный внутренний дворик на палубе.
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