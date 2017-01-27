12 вещей в доме, которые расскажут о вас все

Хотите узнать, как гости интерпретируют то, что видят в вашей квартире? Благодаря некоторым тайнам из человеческой психологии, вы сможете сократить вдвое необходимую уборку, увеличить ее эффективность и, что самое главное, создать дружелюбную атмосферу практически в любой квартире.
Кроме элементарной чистоты и порядка в доме есть множество факторов, которые сильно влияют на восприятие жилища. Если у вас совсем мало времени на подготовку к приходу гостей, используйте полученные в этой Книге Идей знания, чтобы успеть вовремя.
Идеально расставленная на полочках обувь – признак хорошей атмосферы в семье, стабильности и безопасности. И знайте, совершенно не важно, кто оставил обувь посередине комнаты – муж из-за спешки, сын по-привычке или вы, потому что сменили туфли на тапочки. Неаккуратно стоящая в прихожей обувь сразу привлекает внимание.
При этом, именно по количеству обуви каждый человек определяет, кто живет в данной квартире. Поэтому если вы хотите создать деловую атмосферу, вся обувь должна быть убрана на закрытые полки.
Расположение и состояние дивана – это облик вашего семейного досуга. Если на нем разбросаны игрушки, понятно, что все внимание в доме приковано к детям. Если же какой-то из членов семьи излишне трепетно относится к состоянию дивана и не пускает на него маленьких детей и кота – любой гость сразу увидит строгую дисциплину в доме, которая вряд ли располагает в дружескому общению.
Так, идеальный образ дивана – чистый, с парой подушек и пледом, вазой на кофейном столике и при этом стоящий в солнечном месте. Если же диван стоит в темном углу, это значит, что послеобеденный (или же воскресный) досуг в семье отсутствует, и семья занимается лишь совместным просмотром телевизора, если не меньше.
Отсутствие цветов в доме, конечно же, не говорит о вас ничего плохого. Но вот их наличие сразу кидает вам в «копилку» 100 баллов. Так, маленькие букеты в гостиной говорят о вас, как об элегантной натуре, в спальне – о чувственной, на кухне – раскрывает ваши качества радушной хозяйки. А вот свежие цветы в холле, наоборот, указывают на чрезмерную «жизнь напоказ», а в ванной говорят о том, что все хорошее вы хотите спрятать от посторонних глаз слишком далеко, потому что не чувствуете, что нотки прекрасного в вашей квартире могут быть в безопасности на открытом пространстве.
Диван без подушек говорит о необустроенном досуге и недостаточном комфорте дома. С разными подушками (артистичными и эклектичными) – о том, что в доме борются противоположности (обычно, это супруги, даже если подушки выбирает один из них). Подушки различных тканей, фасонов и рельефов, но в единой цветовой гамме, говорят о человеке, который любит все держать под контролем, но при этом гостям они подают вас как о собранного, целеустремленного человека.
Если на полках в вашем доме царит библиотечный или школьный «сухой», «неживой» порядок, значит в вашем доме есть слишком консервативный член семьи. Если же все чисто, но стоит в легком беспорядке – в вашем доме отлично уживаются творческие и интеллектуальные натуры. Если открытых полок очень много – ваша семья очень активна, с четкой жизненной позицией, если же все стоит за стеклом – консервативна и слишком традиционна.
Если ваши полочки полупусты, это говорит о том, что у вашей семьи большие планы на будущее. А вот если свободных полок не хватает – что-то конкретное или чьи-то убеждения стоят на пути к вашему развитию.
Отделка стен говорит о ваших жизненных горизонтах. Так, традиционные обои расскажут о том, что вы не собираетесь сходить с традиционной колеи. Если стены очень светлые – в будущем вы видите много хорошего. Если отделка деревянная – вы защищаетесь от будущего, намеренно закрывая для себя многие потенциальные возможности.
Если в вашей комнате хочется присесть, как в собственном доме, то гость сразу приметит это и воспользуется прекрасной обстановкой для непринужденной беседы. Если ваш дом больше похож на музей или же слишком не обустроен, это вряд ли будет располагать к дружескому общению.
То, как пахнет ваш дом, на 70% определяет отношение гостей к нему. Если вы слишком переусердствовали с ароматизаторами (свечами и т.п.), гости могут подумать, что вы хотите что-то скрыть в жизни и в вашей семье. Если ваша квартира старая и пахнет старым деревом, книгами или чем-то похожим, гость поймет, что вы не хотите двигаться вперед и предпочитаете жить в легком тумане собственных иллюзий.
Понятно, что шторы подбираются прежде всего к интерьеру, поэтому правильнее рассматривать не цвет или рисунок, а оценивать то, на сколько они позволяют вам взаимодействовать с миром. Плюс делайте поправку на вид из окна. Человек с плотными занавесками, едва пропускающими солнечный свет, не обязательно прячется от мира в уютной скорлупке собственных мнений.
Даже если сразу после ремонта в ванной комнате была безупречная комбинация мелочей, абсолютно точно соответствующая концепции интерьера, последующее использование внесет свое долю хаоса. Потому обратить внимание стоит на полупустые старые флакончики, которые явно уже не нужны, но все еще толпятся на полках. Человек, который допускает такое, излишне цепляется за прошлое.
После эпохи тотального дефицита (которая, кстати, прошла уже очень давно!) многие все еще не могут остановиться и тащат в дом любую мало-мальски заинтересовавшую их вещь. Разборчивость приходит со временем и этому этапу предшествуют коробки хлама, вынесенного к мусорным бакам. Отнеситесь к этому терпимо, помня о том, что сами недавно отгребали холодильник от «супер-полезных», «мега-функциональных» и «невероятно красивых» магнитиков.
Освещение должно соответствовать моменту. Если это не совсем так, человек скорее всего незрел эмоционально и не чувствует разницы между романтичным полумраком и мягкой подсветкой столешницы на кухне.
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