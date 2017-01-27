12 вещей в доме, которые расскажут о вас все

Хотите узнать, как гости интерпретируют то, что видят в вашей квартире? Благодаря некоторым тайнам из человеческой психологии, вы сможете сократить вдвое необходимую уборку, увеличить ее эффективность и, что самое главное, создать дружелюбную атмосферу практически в любой квартире.

Кроме элементарной чистоты и порядка в доме есть множество факторов, которые сильно влияют на восприятие жилища. Если у вас совсем мало времени на подготовку к приходу гостей, используйте полученные в этой Книге Идей знания, чтобы успеть вовремя.