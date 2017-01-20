​Деревянный дом нового поколения за 10 млн

О том, что деревянный дом может быть столь лаконичным, минималистично-глянцевым и предельно современным, мы даже не предполагали! Только посмотрите на эти интерьеры, полные изящных прямых линий, мрамора и блеска, и вам тут же захочется пересмотреть свою мечту об идеальном доме или хотя бы дополнить ее свежими идеями!

Этот канадский проект от студии FLYNN ARCHITECT можно воплотить в условиях РФ за сумму, примерно равную 10 млн рублей. В данном случае учитывается общая площадь, размер остекления и легкая бюджетная отделка. А вот за 30 млн рублей можно получить уже люксовую отделку с мебелью, люксовое остекление, идентичное проекту, представленному на фотографиях.

Сам же дом в Канаде стоит еще больше – около 6-9 млн долларов, а расположен он в пригороде Оттавы, столицы страны. Климат здесь полностью сопоставим с климатом умеренной полосы в РФ, на Украине и в Белоруссии и никак не влияет на выбор определенного формата остекления, благодаря «теплым» технологиями в конструкции окон.