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​Деревянный дом нового поколения за 10 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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О том, что деревянный дом может быть столь лаконичным, минималистично-глянцевым и предельно современным, мы даже не предполагали! Только посмотрите на эти интерьеры, полные изящных прямых линий, мрамора и блеска, и вам тут же захочется пересмотреть свою мечту об идеальном доме или хотя бы дополнить ее свежими идеями!

Этот канадский проект от студии FLYNN ARCHITECT можно воплотить в условиях РФ за сумму, примерно равную 10 млн рублей. В данном случае учитывается общая площадь, размер остекления и легкая бюджетная отделка. А вот за 30 млн рублей можно получить уже люксовую отделку с мебелью, люксовое остекление, идентичное проекту, представленному на фотографиях.

Сам же дом в Канаде стоит еще больше – около 6-9 млн долларов, а расположен он в пригороде Оттавы, столицы страны. Климат здесь полностью сопоставим с климатом умеренной полосы в РФ, на Украине и в Белоруссии и никак не влияет на выбор определенного формата остекления, благодаря «теплым» технологиями в конструкции окон.

Реплика на стиль Прерий

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Американский стиль прерий популярен и в Канаде и особенно часто используется в люксовом загородном строительстве. Правда, здесь он принимает совершенно другие масштабы, сохраняя при этом утонченные пропорции. Именно данный стиль в формате 21-ого века может сочетать камень, дерево и панорамное остекление так, чтобы дом не был слишком провинциальным или футуристичным и сохранял правильный баланс сил.

Данный проект также может похвастаться шикарным оформлением входной группы, что можно видеть на фотографиях выше и ниже от данного текста в этой Книге Идей. Такой вариант дизайна популярен сейчас по всему миру – двойное освещение в холле смотрится шикарно при любом стиле!

Парадная зона

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Так выглядит лестничный холл этого удивительно красивого канадского дома. Декоративный экран с восточным орнаментом зонирует пространство, а лестница имеет элегантные, кристально-прозрачные стеклянные экраны.

Сам дом возведен по монолитной технологии с использованием блока как основного материала для стен и внутренних перегородок. В доме несколько зон с двойным светом, включая лестничный холл, гостиную и столовую.

Столовая

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Потрясающая столовая, тяготеющая к люксовому и оттого сдержанному варианту ар-деко, выглядит прекрасным дополнением минималистичной кухни с островом с мраморной столешницей. На заднем плане – гостиная для приема гостей, оформленная в эклектичной манере.

Кухня со встроенным модулем

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Встроенный модуль в дальнем конце комнаты имеет отделку фасадов под дерево и не только выглядит, но и является технологичной частью интерьера. Здесь расположены винный холодильник, духовка и микроволновка, основной холодильник. А на острове мы нашли раковину и барную стойку для завтраков на четверых.

Каминная комната

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Основная гостиная комната находится напротив гостиной для приема гостей, через столовую. Есть здесь и камин, а высокие окна от пола до потолка выдержаны в строго минималистичном формате. Мягкий диван в классическом стиле с капитоне усложняет несколько аскетичную обстановку интерьера и добавляет ему необходимый в данном случае аристократичный лоск.

Открытая планировка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На первом этаже открытая планировка подобного типа позволяет сделать интерьеры практически настолько же полными естественного света, сколь и пространство на заднем дворике. Панорамное остекление играет очень важную роль не только в создании данного эффекта, но и в дизайне. Оно дает почти белоснежным интерьерам четкие линии и визуальную структуру.

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Вид с балкона в лестничном холле

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

На втором этаже расположены три спальни с тремя ванными комнатами и кабинет, а вид с балкона является просто потрясающим!

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Главная ванная комната расположена при мастер-сьюте с гардеробной и имеет чашу прямо у двух больших окон.

Вторая ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одна ванная комната второго этажа радует просторной душевой кабиной с эффектом тропического ливня.

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Вот это дом! Просто WOW!
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