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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира на Университетском, Owner /designer Owner /designer Гостиная в стиле лофт
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Подходящая к концу неделя прошла под девизом Как создать интерьер мечты?.  Как оказалось, даже если у вас нет специального образования, с помощью чувства пространства, природной смекалки и достойных примеров для подражания, можно создать потрясающую обстановку в родных четырех стенах. Теме создания уюта мы посвятили немало времени на этой неделе и не прогадали, поскольку именно эти статьи вошли в пятерку лучших.

1. Легкая эклектика в интерьере квартиры

Квартира на Университетском Owner /designer Гостиная в стиле лофт
Owner /designer

Квартира на Университетском

Owner /designer
Owner /designer
Owner /designer

Перед нами светлая, выразительная и в легкой степени эклектичная квартира в Москве. Благодаря работе студии GOODDESIGNER.RU, здесь мы встречаем сочетание черт традиционного интерьера, минимализма и ультра-современного стиля. Все это является наглядным примером того, что эклектика не придерживается строгих канонов и в то же время не терпит ограничений. Полный разбор представленного интерьера в статье ’Легкая эклектика в интерьере квартиры’.

2. 7 способов быстро украсить дом

Дыхание весны МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Дыхание весны

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Мы все мечтаем о том, чтобы интерьер нашего дома выглядел особенно. Если в оформлении квартиры отражается личность хозяина, ее обстановка запоминается надолго. В каждой детали мы узнаем характер владельца и особенности его вкуса. Секрет кроется в деталях. Не стоит слепо гнаться за модой. Приобретайте аксессуары, которые вам действительно нравятся и экспериментируйте. В качестве источника вдохновения предлагаем взглянуть на 7 способов быстро украсить дом, которыми поделились с нами профессиональные дизайнеры и декораторы.

3. 6 простых советов по созданию уюта в доме

Неоклассика, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Неоклассика

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Что делать, если интерьер квартиры, в которой вы раньше с таким удовольствием проводили вечера и выходные, вдруг начал вызывать недовольство и разочарование. Куда пропала привычная радость от возможности лишний часок побыть в родных стенах, где вы всегда чувствовали себя спокойно и защищено? Возможно, вам просто стало неуютно в собственной квартире, а это значит, что настало время что-то изменить в ее интерьере. В этой статье мы рассмотрим 6 простых способов создания уюта в доме.

4. Классическая роскошь в новой квартире

холл Sempre Arte
Sempre Arte

холл

Sempre Arte
Sempre Arte
Sempre Arte

С переездом в новый дом или квартиру случается так, что сердце все равно тоскует по тому старому и любимому месту, которому посвятил определенное время своей жизни. Где-то в прошлом остались удивительные и приятные воспоминания, которые нельзя аккуратно сложить в шкатулку или альбом с фотографиями. Так, студия SEMPRE ARTE смогла воссоздать в своем проекте дух и настроение предыдущего места жительства заказчика – французского особняка.

5. Интерьер таунхауса в Москве

Таунхаус в Москве, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в классическом стиле
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в Москве

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Таунхаус в последнее время становится наиболее популярным объектом городской и загородной недвижимости, главным отличием которого от квартиры является все-таки близость к природе. Взвешивая все «за» и «против» жизни в таунхаусе, специалистам homify стало интересно увидеть собственными глазами внутреннее убранство такого дома. С одним из таких интерьеров нас познакомило дизайн бюро Татьяны Алениной. Посмотреть и оценить проект полностью можно в посвященной ему Книге идей ’Интерьер таунхауса в Москве’.

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