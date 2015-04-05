Топ 5 – Лучшие проекты недели

Подходящая к концу неделя прошла под девизом
Как создать интерьер мечты?. Как оказалось, даже если у вас нет специального образования, с помощью чувства пространства, природной смекалки и достойных примеров для подражания, можно создать потрясающую обстановку в родных четырех стенах. Теме создания уюта мы посвятили немало времени на этой неделе и не прогадали, поскольку именно эти статьи вошли в пятерку лучших.
Перед нами светлая, выразительная и в легкой степени эклектичная квартира в Москве. Благодаря работе студии GOODDESIGNER.RU, здесь мы встречаем сочетание черт традиционного интерьера, минимализма и ультра-современного стиля. Все это является наглядным примером того, что эклектика не придерживается строгих канонов и в то же время не терпит ограничений. Полный разбор представленного интерьера в статье ’Легкая эклектика в интерьере квартиры’.
Мы все мечтаем о том, чтобы интерьер нашего дома выглядел особенно. Если в оформлении квартиры отражается личность хозяина, ее обстановка запоминается надолго. В каждой детали мы узнаем характер владельца и особенности его вкуса. Секрет кроется в деталях. Не стоит слепо гнаться за модой. Приобретайте аксессуары, которые вам действительно нравятся и экспериментируйте. В качестве источника вдохновения предлагаем взглянуть на 7 способов быстро украсить дом, которыми поделились с нами профессиональные дизайнеры и декораторы.
Что делать, если интерьер квартиры, в которой вы раньше с таким удовольствием проводили вечера и выходные, вдруг начал вызывать недовольство и разочарование. Куда пропала привычная радость от возможности лишний часок побыть в родных стенах, где вы всегда чувствовали себя спокойно и защищено? Возможно, вам просто стало неуютно в собственной квартире, а это значит, что настало время что-то изменить в ее интерьере. В этой статье мы рассмотрим 6 простых способов создания уюта в доме.
С переездом в новый дом или квартиру случается так, что сердце все равно тоскует по тому старому и любимому месту, которому посвятил определенное время своей жизни. Где-то в прошлом остались удивительные и приятные воспоминания, которые нельзя аккуратно сложить в шкатулку или альбом с фотографиями. Так, студия SEMPRE ARTE смогла воссоздать в своем проекте дух и настроение предыдущего места жительства заказчика – французского особняка.
Таунхаус в последнее время становится наиболее популярным объектом городской и загородной недвижимости, главным отличием которого от квартиры является все-таки близость к природе. Взвешивая все «за» и «против» жизни в таунхаусе, специалистам homify стало интересно увидеть собственными глазами внутреннее убранство такого дома. С одним из таких интерьеров нас познакомило дизайн бюро Татьяны Алениной. Посмотреть и оценить проект полностью можно в посвященной ему Книге идей ’Интерьер таунхауса в Москве’.