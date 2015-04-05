Топ 5 – Лучшие проекты недели

Что делать, если интерьер квартиры, в которой вы раньше с таким удовольствием проводили вечера и выходные, вдруг начал вызывать недовольство и разочарование. Куда пропала привычная радость от возможности лишний часок побыть в родных стенах, где вы всегда чувствовали себя спокойно и защищено? Возможно, вам просто стало неуютно в собственной квартире, а это значит, что настало время что-то изменить в ее интерьере. В этой статье мы рассмотрим 6 простых способов создания уюта в доме.