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Дача по-голландски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
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Вряд ли найдется на свете место, которое мы любим больше собственного дома. Многие даже строят его сами, по собственному проекту и собственными руками. А если на полноценный дом средств и времени пока недостаточно, всегда есть возможность затеять что-то по-проще. Например, построить дачу. Для разминки, так сказать.

Но и дачу нужно еще придумать. Многое понятно почти сразу, но иногда чувствуется, что  что-то важное все еще ускользает, потому мы так и не переходим к этапу реализации. Рассматриваем картинки в журналах, ходим по садоводческому обществу, катаемся по ближайшему пригороду или ищем в интернете последний кусочек пазла своего идеального домика на природе.

Вариант от Muellers Buero вполне может стать вашим дачей мечты. В портфолио этих берлинских архитекторов есть много вариантов, которые могут стать образцами для вашего проекта, этот реализован в формате маленького дома, что может стать и дачей, и стартовым домом для молодой семьи. Итак, рассмотрим по-подробнее…

​Голландская гармония

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Проект реализован в Германии. Можно было бы построить традиционный для немецкого пригорода домик, но владельцы и архитекторы выбрали более интригующую вариацию – голландскую, с острой крышей и узкими вытянутыми окнами. Для фасадов выбрали все еще модный оттенок марсала. Отринув излишнюю готику, взяли белые рамы. А окна вытянули настолько, что те превратились в стеклянные двери, которые на втором этаже получили для безопасности перила.

​Дачная идиллия

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Современный человек уже знает, что дача за городом годится не только для упорного и беспрестанного труда на своей земле. Без особой необходимости прокормить семью овощами со своего огорода, многие склоняются уже к более созерцательному образу отдыха. Потому гостиная на современной даче уже планируется такой, чтобы с дивана внутри открывался красивый вид на сад.

​Открытая планировка

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro Столовая комната в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Если есть возможность, площадь дачи тоже раскраивается на современный манер – в формате открытой планировки. Приватными часто оказываются спальни, ванные комнаты и иногда кухни. Чаще всего на этом настаивает хозяйка, опасаясь, что остальные будут мешать кулинарному действу. Или из желания отсечь запахи во время готовки, что не всегда оказываются приятными. А проветрить только кухню будет гораздо проще.

​Возможности для досуга

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro Гостиная в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Часто мы едем на дачу, чтобы перезагрузить мозг. Сменить суету мегаполиса на птичьи трели и потрясающие закаты, а планшет – на еще пахнущую типографской краской книгу. Подростки могут счесть такую вариацию отдыха наказанием. А вот мы все еще ценим умиротворяющее единение с природой и способны проваляться на диване с романом до поздней ночи. Хотя втайне догадываемся, что прослушать аудио-книгу, скрашивая ожидание в почти ежедневной пробке, было бы гораздо эффективнее.

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