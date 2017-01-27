Дача по-голландски

Вряд ли найдется на свете место, которое мы любим больше собственного дома. Многие даже строят его сами, по собственному проекту и собственными руками. А если на полноценный дом средств и времени пока недостаточно, всегда есть возможность затеять что-то по-проще. Например, построить дачу. Для разминки, так сказать.

Но и дачу нужно еще придумать. Многое понятно почти сразу, но иногда чувствуется, что что-то важное все еще ускользает, потому мы так и не переходим к этапу реализации. Рассматриваем картинки в журналах, ходим по садоводческому обществу, катаемся по ближайшему пригороду или ищем в интернете последний кусочек пазла своего идеального домика на природе.

Вариант от Muellers Buero вполне может стать вашим дачей мечты. В портфолио этих берлинских архитекторов есть много вариантов, которые могут стать образцами для вашего проекта, этот реализован в формате маленького дома, что может стать и дачей, и стартовым домом для молодой семьи. Итак, рассмотрим по-подробнее…