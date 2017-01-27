​12 ярких идей для детских комнат

Статистика говорит, что после ремонта кухни и ванной комнаты большинство людей переходит именно к детской. Если вы тоже добрались до этого этапа, мы вас искренне поздравляем. Основные трудности пройдены, осталось сплошное удовольствие!

Посмотрим вместе, что приготовили дизайнеры homify для рационального и эстетичного обустройства этой важной для нас (и наших деток, конечно же!) комнаты.