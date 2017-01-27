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​12 ярких идей для детских комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в классическом стиле
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Статистика говорит, что после ремонта кухни и ванной комнаты большинство людей переходит именно к детской. Если вы тоже добрались до этого этапа, мы вас искренне поздравляем. Основные трудности пройдены, осталось сплошное удовольствие!

Посмотрим вместе, что приготовили дизайнеры homify для рационального и эстетичного обустройства этой важной для нас (и наших деток, конечно же!) комнаты.

​Тотальный минимализм

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Детские спальни
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

В пору юношеского максимализма душа некоторых из нас тоже требовала полного отказа от из вещей. Но, опять же, не думайте, что комната останется такой надолго. Это ведь своего рода эксперимент. И для вас, и для ребенка.

​Обои-раскраски

Çocuk odalarında özgürlük..., HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Детская комнатаАксессуары и декор
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

Дизайнеры знают об этой непобедимой тяге к рисованию на стенах, потому предлагают специальные обои для рисования и раскрашивания. Гениально и просто!

​Комната для новорожденного

DORMITÓRIO BEBÊ , Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Детская комнатa в классическом стиле Белый
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Окружающий мир еще не стал интересным, потому цветовая гамма призвана создать умиротворение для отдыха. И в первую очередь именно для мамы. Только со спокойной мамой будет спокоен и малыш.

​Присутствие мамы обязательно

DORMITÓRIO BEBÊ 01, Pura!Arquitetura Pura!Arquitetura Детская комнатаКровати
Pura!Arquitetura

Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura

Если детская расположена слишком далеко от вашей спальни, стоит поставить сюда диван, который потом может превратится в кровать для подросшего малыша.

​Рисовать на стенах? Можно!

GB HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Esra Kazmirci Mimarlik

GB HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Даже не пытайтесь отучить ребенка разрисовывать стены. Желание творить столь велико, что лучше повесить специальную доску, покрытую грифельной краской, чем ежедневно портить настроение себе и ругать ребенка.

​Домики из одеял и подушек

plane, m design m design Детская комнатаКровати
m design

m design
m design
m design

Потребность в пространстве, которое бы соответствовало габаритам ребенка, толкает его на строительство всевозможных домиков из подручных средств. Если вам не очень нравится получающийся хаос в интерьере, попробуйте поставить в детской готовый домик. Но будьте готовы, что в один из дней и он будет закрыт одеялом. Так же еще интереснее!

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​Пастельная цветовая гамма

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Именно из-за разнообразия мелких и постоянно прибывающих разноцветных предметов очень трудно поддерживать эстетичную картинку интерьера в детской. Попробуйте приглушить какофонию, выбирая все элементы пастельных оттенков.

​Игровая зона

«Life in color». Двухкомнатная квартира в Подмосковье., Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Детская комнатa в стиле минимализм
Мастерская дизайна Welcome Studio

«Life in color». Двухкомнатная квартира в Подмосковье.

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Если вы не планируете отдельную игровую, а гостиная с игрушкам вас не устраивает, подготовьте разнообразные зоны для игр в детской комнате. Но будьте готовы к постоянным переменам. Ребенок развивается очень быстро и его потребность в новых впечатлениях гораздо выше вашей.

​Трендовый декор

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Наблюдайте за своими детьми и старайтесь,чтобы интерьер соответствовал их интересам. Особенно, если хотите, чтобы он проводил больше времени дома, под вашим присмотром. Кому-то может понадобиться телескоп или электронный микроскоп, кому-то лобзик или паяльник, а кто-то может проявить желание самостоятельно  оформить интерьер своей комнаты. Тогда не удивляйтесь, если ваша дочка попросит акриловую мебель и зеркальный комод даже раньше, чем вы узнаете об их существовании.

​Системы хранения

ТРИ СЕСТРЫ homify Детская комнатa в стиле минимализм Белый детская,для трех девочек,эко стиль
homify

ТРИ СЕСТРЫ

homify
homify
homify

Даже не надейтесь, что в силу возраста у ребенка будет меньше вещей, чем у вас. Да, их качественный состав совершенно иной, но их количество просто невероятно, поверьте. Потому сразу планируйте вместительные (и разнообразные!) системы хранения, особенно если планируете в подростковом возрасте лишь слегка проапгрейдить интерьер, а не делать все заново.

​Семеро по лавкам

Home Staging presso Centro Residenziale in Lainate (MI), Gabriella Sala Design Gabriella Sala Design Детская комнатa в стиле минимализм
Gabriella Sala Design

Gabriella Sala Design
Gabriella Sala Design
Gabriella Sala Design

Такой вариант будет удобен, даже если у вас пока лишь один ребенок, но вы рады будете и следующим. А пока потенциальное спальное место на подиуме (или, наоборот, на чердаке) можно использовать для игр.

​Воспитываем вкус

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Очень многое приходит в этот мир сразу вместе с ребенком. Потому иногда его вкусовые предпочтения или музыкальные пристрастия могут нас удивлять и даже расстраивать. Но будьте терпимы и терпеливы, некоторое все же появляется и с воспитанием. Потому старайтесь, чтобы ваш малыш с детства жил в окружении красивых интерьеров и любящих людей.

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