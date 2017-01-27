​12 ярких идей для детских комнат

Статистика говорит, что после ремонта кухни и ванной комнаты большинство людей переходит именно к детской. Если вы тоже добрались до этого этапа, мы вас искренне поздравляем. Основные трудности пройдены, осталось сплошное удовольствие!
Посмотрим вместе, что приготовили дизайнеры homify для рационального и эстетичного обустройства этой важной для нас (и наших деток, конечно же!) комнаты.
В пору юношеского максимализма душа некоторых из нас тоже требовала полного отказа от из вещей. Но, опять же, не думайте, что комната останется такой надолго. Это ведь своего рода эксперимент. И для вас, и для ребенка.
Дизайнеры знают об этой непобедимой тяге к рисованию на стенах, потому предлагают специальные обои для рисования и раскрашивания. Гениально и просто!
Окружающий мир еще не стал интересным, потому цветовая гамма призвана создать умиротворение для отдыха. И в первую очередь именно для мамы. Только со спокойной мамой будет спокоен и малыш.
Если детская расположена слишком далеко от вашей спальни, стоит поставить сюда диван, который потом может превратится в кровать для подросшего малыша.
Даже не пытайтесь отучить ребенка разрисовывать стены. Желание творить столь велико, что лучше повесить специальную доску, покрытую грифельной краской, чем ежедневно портить настроение себе и ругать ребенка.
Потребность в пространстве, которое бы соответствовало габаритам ребенка, толкает его на строительство всевозможных домиков из подручных средств. Если вам не очень нравится получающийся хаос в интерьере, попробуйте поставить в детской готовый домик. Но будьте готовы, что в один из дней и он будет закрыт одеялом. Так же еще интереснее!
Именно из-за разнообразия мелких и постоянно прибывающих разноцветных предметов очень трудно поддерживать эстетичную картинку интерьера в детской. Попробуйте приглушить какофонию, выбирая все элементы пастельных оттенков.
Если вы не планируете отдельную игровую, а гостиная с игрушкам вас не устраивает, подготовьте разнообразные зоны для игр в детской комнате. Но будьте готовы к постоянным переменам. Ребенок развивается очень быстро и его потребность в новых впечатлениях гораздо выше вашей.
Наблюдайте за своими детьми и старайтесь,чтобы интерьер соответствовал их интересам. Особенно, если хотите, чтобы он проводил больше времени дома, под вашим присмотром. Кому-то может понадобиться телескоп или электронный микроскоп, кому-то лобзик или паяльник, а кто-то может проявить желание самостоятельно оформить интерьер своей комнаты. Тогда не удивляйтесь, если ваша дочка попросит акриловую мебель и зеркальный комод даже раньше, чем вы узнаете об их существовании.
Даже не надейтесь, что в силу возраста у ребенка будет меньше вещей, чем у вас. Да, их качественный состав совершенно иной, но их количество просто невероятно, поверьте. Потому сразу планируйте вместительные (и разнообразные!) системы хранения, особенно если планируете в подростковом возрасте лишь слегка проапгрейдить интерьер, а не делать все заново.
Такой вариант будет удобен, даже если у вас пока лишь один ребенок, но вы рады будете и следующим. А пока потенциальное спальное место на подиуме (или, наоборот, на чердаке) можно использовать для игр.
Очень многое приходит в этот мир сразу вместе с ребенком. Потому иногда его вкусовые предпочтения или музыкальные пристрастия могут нас удивлять и даже расстраивать. Но будьте терпимы и терпеливы, некоторое все же появляется и с воспитанием. Потому старайтесь, чтобы ваш малыш с детства жил в окружении красивых интерьеров и любящих людей.
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