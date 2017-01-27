10 идей для маленькой ванной комнаты

Иногда кажется, что практически у всех ванная комната больше, чем у тебя. Будто никому не приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы разместить все нужное. Будто ни у кого не стоит стиралка в коридоре, потому что не вошла ни в ванную, ни на кухню. И ванная у них нормальных размеров, а не тот кошмар, что только и может поместиться в вашей.
Но множество интересных вариантов, что показывают нам специалисты homify со всего света, спроектированных не просто для ванных комнат, а именно для маленьких-крошечных- миниатюрных, доказывают нам, что большинство все же живет в тех же самых условиях, что и вы. И все они успешно решают проблемы нехватки места в ванных комнатах. А значит, их опыт может направить и ваши мысли по обустройству ванной комнаты в правильном направлении.
Если вы уже осознали, что тот формат ванной чаши, что сможет поместиться в вашей ванной комнате, вас не устраивает, то установите душевую кабину. Или даже не кабину, а просто оборудуйте трап (слив) для душа в полу и поставьте стеклянные дверцы.
Если места совсем мало, помогут стеклянные панели для отделки стен. Новомодный тренд не создаст пугающее зазеркалье, но превратит комнату в эффектное пространство, где габариты будут не так бросаться в глаза.
Самый простой вариант раздвигания стен заключается в использовании белого цвета. А чтобы не было скучно и по-больничному, используйте модные параметрические текстуры.
Ни в коем случае не используйте сложно-сочиненную мебель с броским декором. Для маленьких пространств годится лишь минимализм.
Расширить границы поможет крупноформатное зеркало на одной из стен. Самый традиционный вариант – над раковиной. Но попытайтесь удержаться от того, чтобы сделать зеркальными все стены в маленькой ванной комнате. Вспомните про маленькие зеркальные примерочные и то, как они весьма неудачно изменяют пропорции.
Это может оказаться достаточно трудным, но вам придется ограничиться лишь одним цветовым акцентом. Взяв 2 или больше, вы рискуете создать совсем не желательную какофонию.
Да, такой окажется намного дороже, чем обычный. Но иногда только так можно найти место для всех флакончиков, уменьшить количество которых совершенно не представляется возможным. А сдвижная зеркальная дверь, использованная здесь – вообще супер-мега-хит!!!
Используя предметы необычных форм, можно сэкономить сантиметры, если составлять их комбинации с «наползанием» друг на друга.
В маленькой ванной комнате вам придется использовать правильно не только площадь по полу, но и высоту стен. Если бачок унитаза вмонтирован в стену, то над ним можно сделать полочку из гипсокартона, а еще выше повесить шкафик или водонагреватель.
Смиритесь с тем, что для просто декоративных вещей места у вас не останется. Потому выбирайте все элементы интерьера с особенной тщательностью.
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