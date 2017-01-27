10 идей для маленькой ванной комнаты

Иногда кажется, что практически у всех ванная комната больше, чем у тебя. Будто никому не приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы разместить все нужное. Будто ни у кого не стоит стиралка в коридоре, потому что не вошла ни в ванную, ни на кухню. И ванная у них нормальных размеров, а не тот кошмар, что только и может поместиться в вашей.

Но множество интересных вариантов, что показывают нам специалисты homify со всего света, спроектированных не просто для ванных комнат, а именно для маленьких-крошечных- миниатюрных, доказывают нам, что большинство все же живет в тех же самых условиях, что и вы. И все они успешно решают проблемы нехватки места в ванных комнатах. А значит, их опыт может направить и ваши мысли по обустройству ванной комнаты в правильном направлении.