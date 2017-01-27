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10 идей для маленькой ванной комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира по ул. Зорге, г. Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в эклектичном стиле
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Иногда кажется, что практически у всех ванная комната больше, чем у тебя. Будто никому не приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы разместить все нужное. Будто ни у кого не стоит стиралка в коридоре, потому что не вошла ни в ванную, ни на кухню. И ванная у них нормальных размеров, а не тот кошмар, что только и может поместиться в вашей.

Но множество интересных вариантов, что показывают нам специалисты homify со всего света, спроектированных не просто для ванных комнат, а именно для маленьких-крошечных- миниатюрных, доказывают нам, что большинство все же живет в тех же самых условиях, что и вы. И все они успешно решают проблемы нехватки места в ванных комнатах. А значит, их опыт может направить и ваши мысли по обустройству ванной комнаты в правильном направлении.

Душевая с прозрачными стенками

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если вы уже осознали, что тот формат ванной чаши, что сможет поместиться в вашей ванной комнате, вас не устраивает, то установите душевую кабину. Или даже не кабину, а просто оборудуйте трап (слив) для душа в полу и поставьте стеклянные дверцы.

​Глянцевая отделка

Apartamento Rua Pirapetinga - Piratininga Arquitetos + JPG.ARQ, Piratininga Arquitetos Associados Piratininga Arquitetos Associados Ванная комната в стиле минимализм
Piratininga Arquitetos Associados

Piratininga Arquitetos Associados
Piratininga Arquitetos Associados
Piratininga Arquitetos Associados

Если места совсем мало, помогут стеклянные панели для отделки стен. Новомодный тренд не создаст пугающее зазеркалье, но превратит комнату в эффектное пространство, где габариты будут не так бросаться в глаза.

​Total white

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci Ванная комната в стиле модерн
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Самый простой вариант раздвигания стен заключается в использовании белого цвета. А чтобы не было скучно и по-больничному, используйте модные параметрические текстуры.

​Минималистичная мебель

Departamento CONESA, Trua arqruitectura Trua arqruitectura Ванная комнатаПолки для хранения
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

Ни в коем случае не используйте сложно-сочиненную мебель с броским декором. Для маленьких пространств годится лишь минимализм.

​Зеркала

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Расширить границы поможет крупноформатное зеркало на одной из стен. Самый традиционный вариант – над раковиной. Но попытайтесь удержаться от того, чтобы сделать зеркальными все стены в маленькой ванной комнате. Вспомните про маленькие зеркальные примерочные и то, как они весьма неудачно изменяют пропорции.

​Минимум акцентов

homify Ванная в стиле лофт Бетон Серый
homify

homify
homify
homify

Это может оказаться достаточно трудным, но вам придется ограничиться лишь одним цветовым акцентом. Взяв 2 или больше, вы рискуете создать совсем не желательную какофонию.

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​Сверх-узкие шкафчики для хранения

2010 • Horm • Backstage, Salvatore Indriolo Salvatore Indriolo Прихожая, коридор и лестницыХранение
Salvatore Indriolo

Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo

Да, такой окажется намного дороже, чем обычный. Но иногда только так можно найти место для всех флакончиков, уменьшить количество которых совершенно не представляется возможным. А сдвижная зеркальная дверь, использованная здесь – вообще супер-мега-хит!!!

​Мыслите креативно

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design Ванная комната в стиле модерн Камень Бежевый
Lotos Design

Элегантность эргономики

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

Используя предметы необычных форм, можно сэкономить сантиметры, если составлять их комбинации с «наползанием» друг на друга.

​Ярусность

Квартира по ул. Зорге, г. Уфа, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира по ул. Зорге, г. Уфа

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

В маленькой ванной комнате вам придется использовать правильно не только площадь по полу, но и высоту стен. Если бачок унитаза вмонтирован в стену, то над ним можно сделать полочку из гипсокартона, а еще выше повесить шкафик или водонагреватель.

​Функциональный декор

homify Ванная комната в стиле модерн МДФ Бежевый
homify

homify
homify
homify

Смиритесь с тем, что для просто декоративных вещей места у вас не останется. Потому выбирайте все элементы интерьера с особенной тщательностью.

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