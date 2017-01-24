Если вы мечтаете жить у моря, то обязательно посмотрите на этот проект дома в стиле модерн. Реализованный далеко не в тропиках, он показывает образ жизни, который был бы приятен большинству из нас.

Этот прекрасный домик у моря расположен в Германии, имеет собственный пирс и спроектирован студией HEINZ VON HEIDEN GMBH MASSIVHÄUSER. В основе планировки лежала идея максимально панорамных видов на море, большой террасы вдоль всего дома со стороны пирса и эллинга для лодок.

На втором этаже мы найдем три спальни со стороны моря и две ванные, расположенные по углам дома со стороны улицы. На третьем этаже есть еще одна спальня – детская комната с собственной ванной комнатой. Итого, в доме четыре спальни, а общая его площадь приблизительно равна 300 кв. метрам с двумя гаражами – для автомобиля и лодок.