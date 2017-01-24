Если вы мечтаете жить у моря, то обязательно посмотрите на этот проект дома в стиле модерн. Реализованный далеко не в тропиках, он показывает образ жизни, который был бы приятен большинству из нас.
Этот прекрасный домик у моря расположен в Германии, имеет собственный пирс и спроектирован студией HEINZ VON HEIDEN GMBH MASSIVHÄUSER. В основе планировки лежала идея максимально панорамных видов на море, большой террасы вдоль всего дома со стороны пирса и эллинга для лодок.
На втором этаже мы найдем три спальни со стороны моря и две ванные, расположенные по углам дома со стороны улицы. На третьем этаже есть еще одна спальня – детская комната с собственной ванной комнатой. Итого, в доме четыре спальни, а общая его площадь приблизительно равна 300 кв. метрам с двумя гаражами – для автомобиля и лодок.
Данная фотография показывает шикарный панорамный блок остекления в гостиной и столовой на первом уровне и три спальни, выстроенные в ряд, на втором. Слева мы видим эллинг, посередине – террасу с пирсом. Большое дерево отлично справляется с ролью навеса для тени, позволяя наслаждаться отдыхом на террасе даже в самые жаркие дни.
Соседние дома в основном были построены еще в 60-х и 70-х годах, а на улицах этого пригорода сохранилось по-настоящему провинциальное очарование, в лучшем смысле этого слова. За этой узкой улицей с домами сразу расположен густой лесной массив, делающий жизнь в таком месте по-настоящему приватной.
Большая терраса имеет площадь более 60 кв. метров и отлично подходит для реализации столовой, патио и отдельной площадки для игр детей. Здесь же можно поставить шезлонги, джакузи.
В дизайне интерьера мы найдем сдержанную трюфельную цветовую гамму, минимализм во всем и предельную лаконичность в отделке помещений. Акцентная стена является главным крупным цветным пятном и тоже окрашена в трюфельный. Между гостиной и столовой можно заметить камин.
Остекление реализовано таким образом, что двери-слайдеры раздвигаются в разные стороны, открывая террасу через примерно 3-х метровый проход. Общая длина остекления – около 6-ти метров в ширину и 2,6 метров в высоту. Итого, мы получаем примерно 15,5 кв. метров площади и стоимость остекления в 156 тысяч рублей. Не так уж и много для столь потрясающей идеи!
Всего в доме три таких спальни, площадью по 13 кв. метров каждая. Акцентные стены позволяют каждой из них придать собственный характер при простой и современной отделке и традиционном наборе мебели.
Таким мы видим дом, только переступив его порог. Слева находится кухня с островом и телевизором, в центре – лестница с большим гардеробом с зеркальными дверцами, а справа расположен кабинет. По всему дому реализована система отопления на основе газового котла и «теплого пола», поставлены энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты, а сам дом построен по технологии SIP-панелей.
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