Лаконичный образ современного дома

Индивидуальность проекта проявляется в панорамном остеклении, скатах крыш, а также использовании самых лучших отделочных материалов (многие из них имеют относительно бюджетную стоимость). Немаловажной особенностью остается экологичность постройки: в таком доме комфортно находиться потому, что он «дышит», хорошо держит тепло и не нагревается в сильную жару.

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