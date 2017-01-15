Лаконичный образ современного дома

Когда речь заходит о строительстве загородной недвижимости, мы готовы подойти к процессу со всей строгостью и ответственностью. Наши требования к компаниям и людям, осуществляющим работы по созданию дома-мечты с нуля, также остаются максимально высокими. Сегодня мы вправе ожидать от своей инвестиции повышенный комфорт и оптимальную эргономичность. Как показывает практика, современные дома могут соответствовать ожиданиям заказчика и обладать всеми характеристиками надежного жилого пространства. Сегодня в нашей книге идей новый проект, который, мы уверены, не оставит ни одного читателя равнодушным.
Унылые одинаковые строения остались в далеком прошлом. На смену типовым домикам пришли современные и стильные дома, обладающие индивидуальным дизайном и неповторимым характером. На помощь в создании идеального проекта приходят специалисты, подбирающие наиболее оптимальное для каждого клиента решение. Этот проект не исключение: его разработке было уделено большое внимание. Давайте рассмотрим детальнее, в чём же состоят особенности стилевого решения.
Редкое сочетание таких материалов как стекло и дерево создает контрастный и выразительный образ жилого пространства, который выглядит невероятно стильно и современно. В основе дизайна лежит понятная глазу простого обывателя геометрия, она же создает просторное решение, включающее в себя пространство в 580 кв. м. Представленная лаконичность идет в ногу с одним из любимейших для нашего читателя стилем прерий, а он, как известно, наиболее ярко выражает практичный подход к органичной архитектуре и дизайну интерьера.
Индивидуальность проекта проявляется в панорамном остеклении, скатах крыш, а также использовании самых лучших отделочных материалов (многие из них имеют относительно бюджетную стоимость). Немаловажной особенностью остается экологичность постройки: в таком доме комфортно находиться потому, что он «дышит», хорошо держит тепло и не нагревается в сильную жару.
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Проект смотрится в достаточной степени строго. Эргономичные рафшорты, установленные с внешней стороны панорамных окон, стали незаменимым элементом декора фасада и добавляют ему изрядную порцию элегантности. Отделка деревянными панелями является изысканным решением для ценителей лаконичного дизайна и современной практичности.
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