12 популярных ошибок в дизайне кухни и как их избежать

В дизайне современной кухни очень просто совершить ошибки, потому что большинство из популярных трендов часто противоречат сами себе. Так, белый цвет – в моде, он позволяет визуально расширить пространство, а вот трендовые орнаменты в средиземноморском стиле, наоборот, сужают его.Что же делать, если все это используется в одном и том же скандинавском стиле?

Мы рассмотрим популярные ошибки в дизайне кухонь на основе как новых, так и традиционных интерьеров, и постараемся понять, почему мы их совершаем.