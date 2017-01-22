12 популярных ошибок в дизайне кухни и как их избежать

В дизайне современной кухни очень просто совершить ошибки, потому что большинство из популярных трендов часто противоречат сами себе. Так, белый цвет – в моде, он позволяет визуально расширить пространство, а вот трендовые орнаменты в средиземноморском стиле, наоборот, сужают его.Что же делать, если все это используется в одном и том же скандинавском стиле?
Мы рассмотрим популярные ошибки в дизайне кухонь на основе как новых, так и традиционных интерьеров, и постараемся понять, почему мы их совершаем.
Ошибка: предельная лаконичность, «сухость» интерьера
Причина: стараемся сделать его современным
Выход: добавить бледную средиземноморскую мозаику, пару элементов оттенка натурального дерева. Подходят серый, венге, темно-коричневый, черный, а также мягкие пастельные или яркие оттенки.
Ошибка № 1: яркий цвет кухни, стараемся внести разнообразие
Выберите яркий акцент вашего любимого цвета и реализуйте его где угодно, но не в отделке и цвете гарнитура. Лучше – в текстиле, декоре, посуде, цвете холодильника.
Ошибка № 2: слишком дешевый фартук, экономим средства
Выход: купить дешевую плитку для пола, а вот для фартука купить что-либо по-дороже.
Ошибка № 1: выглядит «офисно» из-за использования стандартных решений
Выход: добавить уникальные орнаменты, натуральный камень или дерево, подсветку, текстиль в тему.
Ошибка № 2: неудобство формата из-за неправильного подбора модулей
Выход: заранее найти дизайнера, который создаст кухню вашей мечты.
Ошибка № 1: слишком много белого, выглядит «дешево»
Выход: отказаться от молочных оттенков в сторону серых и голубоватых, добавить глянца, черного глянца, стали.
Ошибка № 2: выглядит «просто»
Выход: добавить модный керамический паркет на полу или керамогранит под мрамор, добавить акценты в виде интересного кухонного фартука.
Выход в такой ситуации лишь один – демонтировать все и вызвать профессионала!
Получается, если переусердствовать с камнем, деревом или сталью. Попробуйте разбавить их белым цветом, глянцем и блеском, солнечным светом.
Появляются на кухне, если вы покупали технику на вдохновении мечтами (о воскресных барбекю, а затем так ни разу их не устроили). Стоит отказаться от всех вещей, купленных таким образом, и впредь доверять хозяйке кухни.
Выход: сделать остальную часть комнаты светлее либо добавить тонированное стекло, чтобы сгладить эффект.
Выход: наложить на мозаику стекло, чтобы кухонный фартук легче мылся, заменить столешницу.
Ваша кухня может по праву считаться идеальной, если она – красива, удобна и заставляет вас вести более европейский образ жизни. Оценивайте по данной 3-модульной шкале все ваши идеи!
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