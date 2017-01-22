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12 популярных ошибок в дизайне кухни и как их избежать

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Кухня в стиле модерн
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В дизайне современной кухни очень просто совершить ошибки, потому что большинство из популярных трендов часто противоречат сами себе. Так, белый цвет – в моде,  он позволяет визуально расширить пространство, а вот трендовые орнаменты в средиземноморском стиле, наоборот, сужают его.Что же делать, если все это используется в одном и том же скандинавском стиле?

Мы рассмотрим популярные ошибки в дизайне кухонь на основе как новых, так и традиционных интерьеров, и постараемся понять, почему мы их совершаем.

​Скандинавский стиль

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Ошибка: предельная лаконичность, «сухость» интерьера

Причина: стараемся сделать его современным

Выход: добавить бледную средиземноморскую мозаику, пару элементов оттенка натурального дерева. Подходят серый, венге, темно-коричневый, черный, а также мягкие пастельные или яркие оттенки.

​Кухня с бюджетным ремонтом

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Кухня в стиле модерн
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Ошибка № 1: яркий цвет кухни, стараемся внести разнообразие

Выберите яркий акцент вашего любимого цвета и реализуйте его где угодно, но не в отделке и цвете гарнитура. Лучше – в текстиле, декоре, посуде, цвете холодильника.

Ошибка № 2: слишком дешевый фартук, экономим средства

Выход: купить дешевую плитку для пола, а вот для фартука купить что-либо по-дороже.

​Люксовая кухня

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Кухня в стиле модерн
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Ошибка № 1: выглядит «офисно» из-за использования стандартных решений

Выход: добавить уникальные орнаменты, натуральный камень или дерево, подсветку, текстиль в тему.

Ошибка № 2: неудобство формата из-за неправильного подбора модулей

Выход: заранее найти дизайнера, который создаст кухню вашей мечты.

​Современная белая кухня

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Кухни в эклектичном стиле
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Ошибка № 1: слишком много белого, выглядит «дешево»

Выход: отказаться от молочных оттенков в сторону серых и голубоватых, добавить глянца, черного глянца, стали.

Ошибка № 2: выглядит «просто»

Выход: добавить модный керамический паркет на полу или керамогранит под мрамор, добавить акценты в виде интересного кухонного фартука.

Самодельные «доделки»: барная стойка

Cocinas, fabrica de cocinas mediterranean c.a. fabrica de cocinas mediterranean c.a. Кухня в стиле модерн
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

Выход в такой ситуации лишь один – демонтировать все и вызвать профессионала!

​Излишне брутальный вид кухни

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA Кухня в стиле модерн
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

Получается, если переусердствовать с камнем, деревом или сталью. Попробуйте разбавить их белым цветом, глянцем и блеском, солнечным светом.

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​Неиспользуемые элементы

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Кухня в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Появляются на кухне, если вы покупали технику на вдохновении мечтами (о воскресных барбекю, а затем так ни разу их не устроили). Стоит отказаться от всех вещей, купленных таким образом, и впредь доверять хозяйке кухни.

​Слишком яркий фартук

homify Кухня в колониальном стиле Плитка Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Выход: сделать остальную часть комнаты светлее либо добавить тонированное стекло, чтобы сгладить эффект.

​Непрактичные материалы

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração Кухня в стиле минимализм Керамика Красный
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

Выход: наложить на мозаику стекло, чтобы кухонный фартук легче мылся, заменить столешницу.

​Трио для идеальной кухни

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ваша кухня может по праву считаться идеальной, если она – красива, удобна и заставляет вас вести более европейский образ жизни. Оценивайте по данной 3-модульной шкале все ваши идеи!

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