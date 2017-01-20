Вот это дом! Просто WOW!

Сегодня мы показываем вам еще один ультра-современный проект от архитекторов homify. Скажем сразу, в нем есть один маленький секрет. Со стороны улицы дом имеет три уровня, а вот со стороны заднего дворика – только два! Как так получилось? Узнаете ниже!

Специалисты из студии GLR Arquitectos спроектировали этот дом так, чтобы цокольный уровень с гаражом не помешал созданию аккуратного заднего дворика с газоном. Таким образом, уровень грунта во дворе был специально поднят, а возле улицы, наоборот, понижен.

Планировка дома очень современна и копирует лучшие приемы по проектированию узкофасадных домов в плотной пригородной застройке. В отличие от просторных домов на участках по 15-25 соток, этот имеет в распоряжении всего лишь 6 соток! Кто бы мог подумать!