Вот это дом! Просто WOW!

Сегодня мы показываем вам еще один ультра-современный проект от архитекторов homify. Скажем сразу, в нем есть один маленький секрет. Со стороны улицы дом имеет три уровня, а вот со стороны заднего дворика – только два! Как так получилось? Узнаете ниже!
Специалисты из студии GLR Arquitectos спроектировали этот дом так, чтобы цокольный уровень с гаражом не помешал созданию аккуратного заднего дворика с газоном. Таким образом, уровень грунта во дворе был специально поднят, а возле улицы, наоборот, понижен.
Планировка дома очень современна и копирует лучшие приемы по проектированию узкофасадных домов в плотной пригородной застройке. В отличие от просторных домов на участках по 15-25 соток, этот имеет в распоряжении всего лишь 6 соток! Кто бы мог подумать!
Здесь мы видим цокольный этаж с гаражом, на котором находятся две кладовых, котельная и техническое помещение. На первом этаже мы найдем гостиную открытой планировки, кухню со столовой, парадный холл и гостевую ванную комнату. На втором этаже – четыре спальни с ванными комнатами для каждой из спален. Общая площадь двух этажей дома – более 300 кв. метров, на участке он занимает около 180 кв метров.
Эффектное панорамное остекление является визитной карточкой этого современного проекта в стиле модерн. Именно оно стало важнейшим элементом для создания определенной энергетики и образа жизни в целом. Так, комнаты полны света и ощущения простора, а глянцевая отделка отчасти увеличивает оба данных эффекта.
Сам дом был построен по монолитной технологии, стены и внутренние перегородки заполнены керамическими блоками.
Под гостиной (в отличие от остальной части дома) нет цокольного этажа с гаражом. По задумке архитектора, она получила увеличенную высоту потолков и при этом расположена в нише, будто уютный оазис.
На фотографии выше на заднем плане мы можем видеть парадную столовую и лестничный холл уровнем выше. В интерьере использовались такие материалы, как керамогранит, стекло, декоративный камень, а ступени лестницы оформлены деревом под палисандр.
Эта лаконичная и простая кухня с островом является второй кухней в доме. Первая закрыта от посторонних глаз и является «рабочей» – там трудятся повар со служанкой. Площадь каждой из них – примерно 25 кв метров.
Ступени этой консольной лестницы на втором пролете крепятся лишь на колонну, на первом – на колонну и обычную стену слева. Очень удачное и весьма необычное решение!
Вид из столовой в вечернее время поражает.Даже высокий забор не закрывает панораму на один из деловых районов города, в котором присутствует частная жилая застройка. Черные рамы эффектно обрамляют вид на сад в стиле азиатского минимализма.
Так выглядит главная терраса при гостиной, на которой расположились летняя столовая и зона патио с мягкой мебелью из техноротанга. Навес для террасы сделан из натурального дерева, он же позволяет сделать спальни наверху более приватными со стороны сада.
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