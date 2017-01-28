​12 идей для дизайна маленькой гостиной

Дизайн маленькой гостиной всегда балансирует между излишней пустотой и излишней роскошью. Найти золотую середину бывает достаточно сложно, так как все помещения уникальны и требуют профессионального подхода.
В нашей Книге Идей мы постараемся показать вам удобные и красивые решения для любых планировок и размеров, уже проверенных на практике.
Вариант с использованием сразу нескольких серых оттенков в дизайне гостиных не просто популярен, но еще и гениален. Так, лучшими зонами для воплощения этой идеи является обивка мягкой мебели, акцентная стена или все стены, текстиль в виде ковров и штор, глянцевая серая мебель. При этом мелкие аксессуары и декор лучше делать контрастного темного цвета – грифельного, черного, шоколадного, цвета марсала и т.п.
Современные модульные столики помогают экономить место в маленькой гостиной. В «период покоя» они занимают лишь 1 кв. метр площади, а вот во время вашего отдыха с друзьями становятся удобной площадкой размером в 2-3 кв. метра для раскладки закусок.
Благодаря этому приему в гостиной площадью в 20 кв. метров появится отдельная зона за спинкой дивана. Там может расположиться столовая, кухня, даже спальня, детская или кабинет.
Если вы мечтаете о шикарной гостиной с двумя диванами, креслами и пуфиками, а места не хватает, подумайте о разноформатных или модульных диванчиках, некоторые из которых чрезвычайно миниатюрны!
Конечно же, многие знают про стиль скандинавский минимализм, который иногда выглядит, как идеальная заснеженная рождественская елка. Но вариант скандинавского ретро 60-х тоже очень популярен для дизайна маленьких квартир!
Красивый фальш-камин сможет сделать вашу маленькую гостиную на вид более аристократичной и колоритной, так же, как и декоративная штукатурка в стиле лофт с имитацией кирпича или шторы в пол.
Удивительно, но маленькая гостиная без картин кажется меньше, чем она есть на самом деле! А вот фотографии и постеры в паспарту (особенно в строгой цветовой гамме или черно-белом формате) делают любой интерьер уютнее.
Интересная акцентная стена может быть не только однотонной, но и с рисунком, декоративной штукатуркой, орнаментом, интересным постером во всю стену. Кроме того, сейчас популярные две акцентные стены, расположенные напротив!
Визуально увеличить ощущение простора вам помогут дополнительные источники света – придиванные лампы, точечная подсветка предметов искусства, неоновые ленты для мебели и встроенная подсветка на потолке, полу и прямо в стенах и нишах!
В маленькой гостиной очень важно учитывать законы гармонии, которые включают и симметрию в интерьере. Так, идентично расположенные вокруг определенного центра лампы, предметы искусства, тумбочки или просто похожие вазы могут сделать интерьер более выразительным.
Данный вариант поможет вам навсегда забыть о том, что вы живете в типовой квартире, ведь теперь у вас есть столовая с гостиной, лаунж-зона с вертикальным садом на лоджии, а сама гостиная выглядит, как номер в модном бутик-отеле!
Для зонирования между спальней и гостиной, кухней и гостиной или просто кухней и коридором мы советуем использовать только самые лаконичные варианты – стекло, тонированное стекло, легкие шторы и т.п.
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