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​12 идей для дизайна маленькой гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Дизайн маленькой гостиной всегда балансирует между излишней пустотой и излишней роскошью. Найти золотую середину бывает достаточно сложно, так как все помещения уникальны и требуют профессионального подхода.

В нашей Книге Идей мы постараемся показать вам удобные и красивые решения для любых планировок и размеров, уже проверенных на практике.

​50 оттенков серого

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Медиа комната в стиле лофт
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Вариант с использованием сразу нескольких серых оттенков в дизайне гостиных не просто популярен, но еще и гениален. Так, лучшими зонами для воплощения этой идеи является обивка мягкой мебели, акцентная стена или все стены, текстиль в виде ковров и штор, глянцевая серая мебель. При этом мелкие аксессуары и декор лучше делать контрастного темного цвета – грифельного, черного, шоколадного, цвета марсала и т.п.

​Модульный кофейный столик

CASA CUBO / CARLO MENESESS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Современные модульные столики помогают экономить место в маленькой гостиной. В «период покоя» они занимают лишь 1 кв. метр площади, а вот во время вашего отдыха с друзьями становятся удобной площадкой размером в 2-3 кв. метра для раскладки закусок.

​Диван спинкой к центру комнаты

Casa Bosque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. Медиа комната в стиле лофт
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

Благодаря этому приему в гостиной площадью в 20 кв. метров появится отдельная зона за спинкой дивана. Там может расположиться столовая, кухня, даже спальня, детская или кабинет.

​Диваны разного формата и цвета

homify ГостинаяДиваны и кресла Текстиль
homify

homify
homify
homify

Если вы мечтаете о шикарной гостиной с двумя диванами, креслами и пуфиками, а места не хватает, подумайте о разноформатных или модульных диванчиках, некоторые из которых чрезвычайно миниатюрны!

​Скандинавский дизайн

Casa Gallo de la Torre , Guadalajara , DECO Designers DECO Designers Гостиная в стиле модерн
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

Конечно же, многие знают про стиль скандинавский минимализм, который иногда выглядит, как идеальная заснеженная рождественская елка. Но вариант скандинавского ретро 60-х тоже очень популярен для дизайна маленьких квартир!

​Фальш-камин

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Гостиные в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Красивый фальш-камин сможет сделать вашу маленькую гостиную на вид более аристократичной и колоритной, так же, как и декоративная штукатурка в стиле лофт с имитацией кирпича или шторы в пол.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Фото-галерея над диваном

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Удивительно, но маленькая гостиная без картин кажется меньше, чем она есть на самом деле! А вот фотографии и постеры в паспарту (особенно в строгой цветовой гамме или черно-белом формате) делают любой интерьер уютнее.

​Акцентная стена

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma ГостинаяАксессуары и декорации Красный
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

Интересная акцентная стена может быть не только однотонной, но и с рисунком, декоративной штукатуркой, орнаментом, интересным постером во всю стену. Кроме того, сейчас популярные две акцентные стены, расположенные напротив!

​Больше подсветки!

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Спальня в классическом стиле
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Визуально увеличить ощущение простора вам помогут дополнительные источники света – придиванные лампы, точечная подсветка предметов искусства, неоновые ленты для мебели и встроенная подсветка на потолке, полу и прямо в стенах и нишах!

​Симметрия как синоним красоты

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

В маленькой гостиной очень важно учитывать законы гармонии, которые включают и симметрию в интерьере. Так, идентично расположенные вокруг определенного центра лампы, предметы искусства, тумбочки или просто похожие вазы могут сделать интерьер более выразительным.

​Объединение с лоджией

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Данный вариант поможет вам навсегда забыть о том, что вы живете в типовой квартире, ведь теперь у вас есть столовая с гостиной, лаунж-зона с вертикальным садом на лоджии, а сама гостиная выглядит, как номер в модном бутик-отеле!

​Стеклянная перегородка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для зонирования между спальней и гостиной, кухней и гостиной или просто кухней и коридором мы советуем использовать только самые лаконичные варианты – стекло, тонированное стекло, легкие шторы и т.п.

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После просмотра этих 17 гостиных вы точно решите изменить и свой интерьер!
А вам какой вариант понравился?

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