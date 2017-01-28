​12 идей для дизайна маленькой гостиной

Дизайн маленькой гостиной всегда балансирует между излишней пустотой и излишней роскошью. Найти золотую середину бывает достаточно сложно, так как все помещения уникальны и требуют профессионального подхода.

В нашей Книге Идей мы постараемся показать вам удобные и красивые решения для любых планировок и размеров, уже проверенных на практике.