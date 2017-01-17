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10 современных домов, от которых захватывает дух!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
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Архитекторы и дизайнеры homify работают, не покладая рук, чтобы у нашей с вами мечты сформировался более четкий и вполне реальный образ. Собирая кусочек за кусочком картинку своего будущего дома, мы надеемся, что однажды увидим его целиком и полностью, войдем в его двери и осознаем, что каждое наше решение было абсолютно правильным, если оно привело нас в эту точку. В место, где сбылось самое сокровенное – мы обрели Дом.

​Гостевое бунгало с сауной

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В таком доме можно даже жить! Но еще лучше он смотрится как бунгало с сауной и гостевой комнатой в формате большого проекта с главным домом. Так, панорамное остекление дает легкий выход на террасу, в которую в очень современной манере интегрирован очаг. Отделка дома была произведена натуральной древесиной, использованы энергосберегающие стеклопакеты и утепление из минеральной ваты.

​Урбанистичная вилла

дом на склоне ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

дом на склоне

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Оригинальный вид этого очень современного дома, расположенного на природе, смотрится почти футуристично. Внешне он напоминает элемент городской бетонной застройки, но внутри вам открывается вся роскошь люксового образа жизни.

​Дом на берегу озера

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Шикарный трехуровневый коттедж выглядит как традиционная мечта любой семьи! Кроме того, он еще и расположен на берегу живописного озера! Фальцевая кровля объединяет здание и чётче прорисовывает его объемы. Планировка дома проста – на цокольном этаже расположен гараж и технические помещения, на втором – гостиная и кухня, столовая и терраса, а на третьем – спальни, детские и ванные комнаты.

​На склоне холма

Дом в Ялте ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в Ялте

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В труднодоступном месте столь современный дом выглядит еще более невероятно. Напоминая нам голливудские и бразильские проекты, он отлично смотрелся бы и на Карибах, и в средней полосе России.

​В формате «все включено»

GC House, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Дома в стиле модерн
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

GC House

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Данная вилла имеет превосходную цветовую гамму, основанную на лазури, белом и жемчужном оттенках. Планировка также более интересна, чем кажется на первый взгляд – слева на первом этаже расположен мастер-сьют с ванной комнатой и гардеробной, а весь второй этаж отдан под детскую зону.

​Маленький сборный дом

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Дома в стиле модерн
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Этот дом со стильными фасадами и красивым интерьером является быстровозводимым и энергоэффективным проектом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Нео-классика в современном доме

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Дома в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Так выглядит интересный аргентинский нео-классический (нео-колониальный) стиль в архитектуре. Объединяя любовь ко внутренним дворикам, барельефам и патио, он весьма современно обыгрывает вариант плоской кровли и панорамного остекления.

​Медовая сказка

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот шикарный дом расположен прямо посреди березового леса и выполнен в скандинавском стиле. Двусветная гостиная сразу привлекает внимание – со стороны заднего дворика дом выглядит не просто красивым, но и безумно уютным!

​Мини-дом

Коттедж в Венгрии Eugene Chekhov Дома в стиле минимализм
Eugene Chekhov

Коттедж в Венгрии

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Площадь этого дома – около 40 кв. метров + терраса под кровлей. Здесь может быть реализована идея студийной планировки для пары (или одного человека) или же строение может быть использовано как гостевой домик, летняя кухня, домик при бассейне.

​Шале в стиле люкс

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Этот потрясающий проект выдержан в строгой атмосфере идеального люксового шале. Кроме магии древесины и камня мы найдем здесь шикарный панорамный формат остекления, стеклянные перила и подходящий ландшафтный дизайн.

​Поместье в стиле шале

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Дом в стиле шале / Chalet-style house

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Еще один проект в стиле шале порадует нас своим размахом. Трехсветная(!) гостиная находится справа, а ее высота брутально подчеркнута дымоходом с отделкой камнем. Двери-слайдеры на террасы и балконы есть в каждой комнате дома, а технология строительства из бруса придает этому шале особое настроение.

Ранчо из дерева

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Сад в стиле модерн
Аrchirost

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Одноэтажное ранчо с двусветной гостиной выглядит на этой визуализации невероятно заманчиво. С почти 90-метровой террасой и бассейном, построенное из бруса и с панорамным остеклением, оно может стать отличным решением для тех, кто в принципе не любит лестницы.

​Модерн нового уровня

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Шикарный проект коттеджа в Санкт-Петербурге был спроектирован архитектором Дмитрием Кругляком и выглядит, как настоящее воплощение нашей с вами мечты! Еще больше люкса и красоты вы найдете в интерьерах этого дома.  

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