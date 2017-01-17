10 современных домов, от которых захватывает дух!

Архитекторы и дизайнеры homify работают, не покладая рук, чтобы у нашей с вами мечты сформировался более четкий и вполне реальный образ. Собирая кусочек за кусочком картинку своего будущего дома, мы надеемся, что однажды увидим его целиком и полностью, войдем в его двери и осознаем, что каждое наше решение было абсолютно правильным, если оно привело нас в эту точку. В место, где сбылось самое сокровенное – мы обрели Дом.