10 современных домов, от которых захватывает дух!

Архитекторы и дизайнеры homify работают, не покладая рук, чтобы у нашей с вами мечты сформировался более четкий и вполне реальный образ. Собирая кусочек за кусочком картинку своего будущего дома, мы надеемся, что однажды увидим его целиком и полностью, войдем в его двери и осознаем, что каждое наше решение было абсолютно правильным, если оно привело нас в эту точку. В место, где сбылось самое сокровенное – мы обрели Дом.
В таком доме можно даже жить! Но еще лучше он смотрится как бунгало с сауной и гостевой комнатой в формате большого проекта с главным домом. Так, панорамное остекление дает легкий выход на террасу, в которую в очень современной манере интегрирован очаг. Отделка дома была произведена натуральной древесиной, использованы энергосберегающие стеклопакеты и утепление из минеральной ваты.
Оригинальный вид этого очень современного дома, расположенного на природе, смотрится почти футуристично. Внешне он напоминает элемент городской бетонной застройки, но внутри вам открывается вся роскошь люксового образа жизни.
Шикарный трехуровневый коттедж выглядит как традиционная мечта любой семьи! Кроме того, он еще и расположен на берегу живописного озера! Фальцевая кровля объединяет здание и чётче прорисовывает его объемы. Планировка дома проста – на цокольном этаже расположен гараж и технические помещения, на втором – гостиная и кухня, столовая и терраса, а на третьем – спальни, детские и ванные комнаты.
В труднодоступном месте столь современный дом выглядит еще более невероятно. Напоминая нам голливудские и бразильские проекты, он отлично смотрелся бы и на Карибах, и в средней полосе России.
Данная вилла имеет превосходную цветовую гамму, основанную на лазури, белом и жемчужном оттенках. Планировка также более интересна, чем кажется на первый взгляд – слева на первом этаже расположен мастер-сьют с ванной комнатой и гардеробной, а весь второй этаж отдан под детскую зону.
Этот дом со стильными фасадами и красивым интерьером является быстровозводимым и энергоэффективным проектом.
Так выглядит интересный аргентинский нео-классический (нео-колониальный) стиль в архитектуре. Объединяя любовь ко внутренним дворикам, барельефам и патио, он весьма современно обыгрывает вариант плоской кровли и панорамного остекления.
Этот шикарный дом расположен прямо посреди березового леса и выполнен в скандинавском стиле. Двусветная гостиная сразу привлекает внимание – со стороны заднего дворика дом выглядит не просто красивым, но и безумно уютным!
Площадь этого дома – около 40 кв. метров + терраса под кровлей. Здесь может быть реализована идея студийной планировки для пары (или одного человека) или же строение может быть использовано как гостевой домик, летняя кухня, домик при бассейне.
Этот потрясающий проект выдержан в строгой атмосфере идеального люксового шале. Кроме магии древесины и камня мы найдем здесь шикарный панорамный формат остекления, стеклянные перила и подходящий ландшафтный дизайн.
Еще один проект в стиле шале порадует нас своим размахом. Трехсветная(!) гостиная находится справа, а ее высота брутально подчеркнута дымоходом с отделкой камнем. Двери-слайдеры на террасы и балконы есть в каждой комнате дома, а технология строительства из бруса придает этому шале особое настроение.
Одноэтажное ранчо с двусветной гостиной выглядит на этой визуализации невероятно заманчиво. С почти 90-метровой террасой и бассейном, построенное из бруса и с панорамным остеклением, оно может стать отличным решением для тех, кто в принципе не любит лестницы.
Шикарный проект коттеджа в Санкт-Петербурге был спроектирован архитектором Дмитрием Кругляком и выглядит, как настоящее воплощение нашей с вами мечты! Еще больше люкса и красоты вы найдете в интерьерах этого дома.
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