​Что нужно знать перед строительством дома

Для всех тех, кто задумывается о стройке и только планирует свой новый дом, мы приготовили полезную подборку вещей, которая позволит вам углубиться в данную тематику со всех сторон. Мы надеемся, что ваша стройка пройдет быстро и без накладок и сообщество homify сделает все для воплощения вашей мечты.
Если рассматривать все материалы в упрощенном, но при этом самом эффективном формате, мы увидим, что деревянные дома любого типа (кроме каркасных) могут быть построены по цене в 1,5 раза дороже, чем каркасные, а потом еще требовать огромных усилий по эксплуатации, дальнейшей профилактической обработке. Да и в отделке они могут быть достаточно сложными.
Кирпич для строительства дома используется все реже и реже, благодаря наличию очень удобного и экологичного заменителя – керамического блока, который на данный момент является идеальным по соотношению цены и качества. Плюс дом из него можно построить самостоятельно. Другие виды блоков проигрывают им в экологичности.
Каркасный дом может быть возведен очень быстро и при этом недорого. Если вы не планируете строить дом самостоятельно, он может стать лучшим решением. Главное – проверьте наличие в проекте двухкамерных стеклопакетов, качественного утепления и выбирайте не самые дешевые варианты.
Чтобы выбрать идеальный проект дома, вам потребуется знать и технологию строительства, и размеры вашего участка, а также допустимые нормы по строительству именно в вашем месте. Утверждение проекта дома происходит до начала строительства.
Мы советуем выбирать компактные мансардные дома, которые в итоге станут самым бюджетным вариантом. Например, с площадью от 90 до 160 кв. метров в двух этажах.
Отделка фасада может занять достаточно большие средства – от самой дешевой штукатурки и покраски в 60 тыс. рублей до 1 млн рублей с декоративным камнем, деревянными панелями, дополнительным декором. Для начала мы советуем остановиться на бюджетном варианте и сэкономить, так как уже через 5 лет вам все равно захочется обновить фасад!
Бюджет на строительство должен рассчитываться честно и справедливо, иначе при самостоятельной стройке вы рискуете растянуть его на 5-10 лет, что и случается в 50% случаев. Тем не менее, мы советуем вам либо взять кредит на строительство, либо до начала возведения стен иметь на руках хотя бы 50% от стоимости коттеджа.
Так, мансарда всегда дешевле двухэтажного или даже одноэтажного дома той же площади. Таунхаус в итоге получается дешевле, чем два дома на одном участке, пара блоков панорамного остекления дешевле, чем компенсация их в колоритном дизайне интерьера, а забор из живой изгороди – дешевле сплошного бетонного. Если сумма покупки, затеи или идеи составляет более 30 тыс. рублей (например, терраса, балкон, летняя кухня, забор), подумайте несколько раз перед тем, как останавливаться на конкретном варианте.
Планировка почти всех современных домов включает общественную зону открытого типа. Там размещается кухня, столовая, гостиная. Это невероятно удобно, особенно если вы учитываете каждый квадратный метр площади. Следующий момент, на который мы хотим обратить внимание, касается количества ванных комнат. Сэкономленные на правильной планировке квадраты (за счет отсутствия лишних коридоров и наложения функций) стоит пустить именно сюда.
Нам понятно ваше желание потратить как можно меньше средств на постройку дома. Но не специалисту не всегда понятно, где эта самая экономия может выйти боком. Прислушайтесь к мнению архитектора, который настаивает на определенных параметрах используемых материалов. В конце концов, именно за его знания и опыт вы и платите ему деньги.
Вы наверняка захотите использовать и участок вокруг дома для создания мест для отдыха и досуга. И даже если сейчас ваших средств недостаточно для реализации всех идей, скажите об этом архитектору как можно раньше. Он спроектирует все так, чтобы в будущем дополнительные зоны органично вписались в проект.
Вместе с архитектором продумайте правильную ориентацию строения по сторонам света. Не пренебрегайте этим советом. На энергоэффективность дома влияет и этот параметр. Количество снега перед вашим порогом, освещенность комнат и даже удобство внутреннего дворика можно продумать, только зная, где именно будет расположен дом. Именно по этой причине типовой проект требует некоторой доработки.
Главное правило – если на участке уже есть деревья и красивые кустарники, попытайтесь оставить их. Да, ландшафтнику (или вам самим) придется учитывать это. Возможно, дом придется построить на пару метров левее, чтобы оставить пару сосен, или террасу сделать более сложной конструкции, чтобы разросшийся дикий шиповник и дальше украшал ваш сад. Подумайте об этих деревьях и кустарниках, как о живых существах, жизнь которых вы можете спасти ценой некоторых, порой весьма незначительных неудобств.
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