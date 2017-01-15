​Что нужно знать перед строительством дома

Если рассматривать все материалы в упрощенном, но при этом самом эффективном формате, мы увидим, что деревянные дома любого типа (кроме каркасных) могут быть построены по цене в 1,5 раза дороже, чем каркасные, а потом еще требовать огромных усилий по эксплуатации, дальнейшей профилактической обработке. Да и в отделке они могут быть достаточно сложными.

Кирпич для строительства дома используется все реже и реже, благодаря наличию очень удобного и экологичного заменителя – керамического блока, который на данный момент является идеальным по соотношению цены и качества. Плюс дом из него можно построить самостоятельно. Другие виды блоков проигрывают им в экологичности.

Каркасный дом может быть возведен очень быстро и при этом недорого. Если вы не планируете строить дом самостоятельно, он может стать лучшим решением. Главное – проверьте наличие в проекте двухкамерных стеклопакетов, качественного утепления и выбирайте не самые дешевые варианты.