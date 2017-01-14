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Дом для перфекциониста в стиле лофт

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Проект дома в стиле лофт, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в стиле лофт
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Дом в стиле лофт — это жилье нового типа, которое отличается высотой потолков, величиной окон, наличием большого количества свободного пространства, геометрической четкостью архитектуры, визуальной простотой фасада, а также обилием естественного света в помещениях. Стильный, лаконичный и невероятно таинственный — такими словами можно кратко описать новый проект для нашей книги идей. Речь идет о компании WAY-PROJECTARCHITECTURE & DESIGN, которая создавала это чудо с нуля. Итак, давайте посмотрим на дом-мечты в стиле лофт.

Идеальные линии и пропорции

проект дома в стиле лофт Way-Project Architecture & Design Дома в стиле лофт проект дома в стиле лофт
Way-Project Architecture &amp; Design

проект дома в стиле лофт

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Архитектура этого дома визуально кажется простой, без нарочитости и вычурных декоративных деталей. Экстерьер выглядит надежным и неприступным. Внушает доверие и оберегает личную жизнь от постороннего вмешательства. При строительстве такого дома используются привычные и доступные материалы: цемент, кирпич, песок. Этот фасад не требует декоративной отделки, предпочтение отдается характерным для промышленного стиля «голым» стенам. Натуральный оттенок кирпичной кладки приближает экстерьер к природе.

Любовь к промышленному дизайну

проект дома в стиле лофт Way-Project Architecture & Design Дома в стиле лофт проект дома в стиле лофт
Way-Project Architecture &amp; Design

проект дома в стиле лофт

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Проект дома напоминает склад или промышленный цех, в нем четко угадываются черты заводского пространства. Аккуратная асимметрия в геометрии и множественные выступы – выверенная с идеальной точностью авторская задумка, придающая строению интригующий характер. Двускатная крыша покрыта листовой медью – еще одно экологическое решение, которое не подвергается влиянию атмосферных осадков, укладка материала достаточно проста в реализации. Форма кровли способствует легкой очистке от снега и опавших листьев.

Вход в дом

проект дома в стиле лофт Way-Project Architecture & Design Дома в стиле лофт проект дома в стиле лофт
Way-Project Architecture &amp; Design

проект дома в стиле лофт

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Авторы проекта обозначили вход в дом выступающим навесом с колонной. Такое решение позволяет только что прибывшему гостю быстро найти правильный маршрут. Ему предстоит оставить машину возле дома и подняться по небольшой лестнице. Для хозяев дома создан также отдельный вход.

Идеален для жизни и важных событий

проект дома в стиле лофт Way-Project Architecture & Design Дома в стиле лофт проект дома в стиле лофт
Way-Project Architecture &amp; Design

проект дома в стиле лофт

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен минимализм и современный промышленный дизайн. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие этот проект столь привлекательным. Дом смотрится в достаточной степени сдержанно и строго, хотя в то же время он идеально подходит для шумных и модных вечеринок. Многофункциональная терраса способна стать идеальным местом для празднования дня рождения или проведения переговоров на открытом воздухе. Как бы то ни было, но архитектура строения отнюдь не обязывает его обитателей поддерживать в интерьере «гаражную» обстановку.

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