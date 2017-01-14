Дом для перфекциониста в стиле лофт

Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен минимализм и современный промышленный дизайн. Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие этот проект столь привлекательным. Дом смотрится в достаточной степени сдержанно и строго, хотя в то же время он идеально подходит для шумных и модных вечеринок. Многофункциональная терраса способна стать идеальным местом для празднования дня рождения или проведения переговоров на открытом воздухе. Как бы то ни было, но архитектура строения отнюдь не обязывает его обитателей поддерживать в интерьере «гаражную» обстановку.

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