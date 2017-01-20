Ошеломляющее двухэтажное расширение на террасе

Этот семейный дом в Клэпхеме претерпел невероятные трансформации благодаря специалистам. Проект вдохнул новую жизнь в эту собственность. Заднее двухэтажное расширение создало грандиозную зону кухни, добавило дополнительные спальни и ванную комнату. Существующие комнаты во всем были обновлены в соответствии с традиционным стилем дома.