Ошеломляющее двухэтажное расширение на террасе

Этот семейный дом в Клэпхеме претерпел невероятные трансформации благодаря специалистам. Проект вдохнул новую жизнь в эту собственность. Заднее двухэтажное расширение создало грандиозную зону кухни, добавило дополнительные спальни и ванную комнату. Существующие комнаты во всем были обновлены в соответствии с традиционным стилем дома.
С точки зрения архитектуры расширение сохранило палитру материала и встроенную форму существующего дома. Расширение, действуя в качестве современной функции, на уровне земли имеет открытую концепцию благодаря установке раздвижной двери. Мощеный пол сделан не только снаружи, но и внутри. Также создан плавный переход между помещением и внешней частью.
План расширения имел в целях сделать легкое пространство, с целостным дизайном. Помещение должно иметь множество различных применений. Но главное – сбор всей семьи для общения. Потом к дизайну будут добавлены индивидуальные штрихи владельцев.
Сложно не заметить древесину и ее сочетание со стеклом. Верхние шкафы имеют открытый вид благодаря стеклу, а нижние – наоборот. Кухонный остров, расположенный в центре, обеспечивает хороший поток движения по всей зоне, добавляет минималистское прикосновение к интерьеру.
Небольшая ванная находится на втором этаже, она может похвастаться эффектным декором. Дизайнеры представили интересный штрих путем установки каменной облицовки по всей высоте стены. Золотые плитки вдоль умывальника принесли очарование пространству.
Внутренняя архитектура комнаты создает интересный ее вид. Освещение здесь играет важную роль в восприятии, так как искусственные и естественные источники оставляют свой эффект. Как видно на изображении выше, отреставрированные деревянные доски пола хорошо отражают солнечный свет в течение дня.
Следует отметить здесь выбор напольной и настенной плитки, которые сочетаются так хорошо с монохромной ванной. Душевая кабина отгорожена только одной стеной из стекла, что помогает сохранить простор и размер комнаты.