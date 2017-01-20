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Ошеломляющее двухэтажное расширение на террасе

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Double Storey Extension, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
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Этот семейный дом в Клэпхеме претерпел невероятные трансформации благодаря специалистам. Проект вдохнул новую жизнь в эту собственность. Заднее двухэтажное расширение создало грандиозную зону кухни, добавило дополнительные спальни и ванную комнату. Существующие комнаты во всем были обновлены в соответствии с традиционным стилем дома.

Современные функции

Double Storey Extension, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Балкон и терраса в стиле модерн
TOTUS

Double Storey Extension, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

С точки зрения архитектуры расширение сохранило палитру материала и встроенную форму существующего дома. Расширение, действуя в качестве современной функции, на уровне земли имеет открытую концепцию благодаря установке раздвижной двери. Мощеный пол сделан не только снаружи, но и внутри. Также создан плавный переход между помещением и внешней частью.

Социальная зона

Double Storey Extension, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
TOTUS

Double Storey Extension, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

План расширения имел в целях сделать легкое пространство, с целостным дизайном. Помещение должно иметь множество различных применений. Но главное – сбор всей семьи для общения. Потом к дизайну будут добавлены индивидуальные штрихи владельцев.

Работа с древесиной

Double Storey Extension, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Кухня в стиле модерн
TOTUS

Double Storey Extension, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Сложно не заметить древесину и ее сочетание со стеклом. Верхние шкафы имеют открытый вид благодаря стеклу, а нижние – наоборот. Кухонный остров, расположенный в центре, обеспечивает хороший поток движения по всей зоне, добавляет минималистское прикосновение к интерьеру.

Гламурная ванная

Double Storey Extension, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Ванная комната в стиле модерн
TOTUS

Double Storey Extension, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Небольшая ванная находится на втором этаже, она может похвастаться эффектным декором. Дизайнеры представили интересный штрих путем установки каменной облицовки по всей высоте стены. Золотые плитки вдоль умывальника принесли очарование пространству.

Красивая гостиная

Double Storey Extension, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Гостиная в стиле модерн
TOTUS

Double Storey Extension, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Внутренняя архитектура комнаты создает интересный ее вид. Освещение здесь играет важную роль в восприятии, так как искусственные и естественные источники оставляют свой эффект. Как видно на изображении выше, отреставрированные деревянные доски пола хорошо отражают солнечный свет в течение дня.

Семейная ванная

Double Storey Extension, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Ванная комната в стиле модерн
TOTUS

Double Storey Extension, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Следует отметить здесь выбор напольной и настенной плитки, которые сочетаются так хорошо с монохромной ванной. Душевая кабина отгорожена только одной стеной из стекла, что помогает сохранить простор и размер комнаты.

Запасная спальня

Double Storey Extension, Clapham SW11, TOTUS TOTUS Спальня в стиле модерн
TOTUS

Double Storey Extension, Clapham SW11

TOTUS
TOTUS
TOTUS

В этой спальне видны легкие оттенки, мягкая отделка. Это все, что нужно для спокойного пространства спальни. Это элегантное помещение находится в дальней части расширения возле ванной.

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