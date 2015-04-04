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До и После: переделка виллы в Тоскане

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Дома в средиземноморском стиле
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Самый известный итальянский регион Тоскана находится в центре Италии. Родина этрусской цивилизации и Римской империи на протяжении многих десятков лет привлекает туристов уникальными климатическими условиями и неповторимыми ландшафтами. Здесь вас на каждом углу поджидают сюрпризы – шикарные винодельческие поместья, заброшенные крепости,  чудесные озера со скалистыми берегами, кулинарные изыски от местных  шеф-поваров, которые можно отведать в местных ресторанчиках. 

Неудивительно, что в регионе, пейзажи которого называют произведением искусства, цены на недвижимость остаются стабильно высокими. Для многих единственной возможностью стать полноправным жителем Тосканы является покупка старого и заброшенного дома, который впоследствии можно постепенно привести в порядок. Именно по такому пути пошли герои нашей статьи, решившись на приобретение двухэтажного дома в маленьком городке Суверето в провинции Ливорно. Что из этого получилось, мы узнаем из этой статьи.

До: Здание, пережившее множество поколений

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Для проведения работ по реконструкции были наняты специалисты из бюро MC2 Architettura. Средств на то, чтобы кардинально менять фасад здания, у семьи не было, но внешний облик дома, пережившего несколько поколений, остро нуждался в модернизации. Архитекторы заново оштукатурили внешние стены, заменили рамы и двери и отремонтировали крышу.

После: Красивый белый дом

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Дома в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Благодаря стараниям итальянских специалистов, дом стал выглядеть намного современней. Его гладкие и белые стены чудесно сочетаются с живописным пейзажем солнечной Тосканы.

После: Деревянная терраса

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Дома в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Архитекторы потрудились над тем, чтобы экстерьер дома максимально соответствовал окружающей его среде. Деревянная терраса, возведенная на крыше пристройки, подчеркивает средиземноморский дух этого проекта. В новых панорамных окнах здания отражается густая листва растущих рядом с домом деревьев и кустов.

После: Вид на террасу сбоку

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Дома в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Возведение террасы оказалась крайне удачным архитектурным решением. С ней дом стал выглядеть намного современней, а хозяевам удалось уложиться в довольно скромный бюджет. Связующим звеном между первым этажом и выходом на террасу стала узкая металлическая лестница.

После: Игра света и тени

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Терраса в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

До начала ремонта дом выглядел несколько удручающе, он казался холодным, мрачным и непригодным для жизни. Но опытным архитектором удалось эффектно скрыть  недостатки постройки и сконцентрироваться на том, что могло бы стать ее достоинством. Конструкция террасы позволяет солнечному свету каждый день устраивать для жителей дома настоящий танец теней.

После: Современный интерьер

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Окна в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Хозяевам этого дома можно лишь по-доброму позавидовать – красота будет окружать их не только снаружи, но и внутри. Как видно на фото, выход на террасу осуществляется с помощью необычных раздвижных дверей. За их пределами – очаровательная гостиная, доминирующим материалом в оформлении которой также стала долговечная и водостойкая лиственница.

После: Небольшой огород

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Дома в средиземноморском стиле
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Судя по всему, новые жильцы дома собираются продолжить традиции предшествующих поколений. Чтобы привести в порядок участок вокруг дома, был специально приглашен ландшафтный дизайнер. Щедрая и плодородная почва Тосканы дает превосходные овощи и фрукты, сочный вкус которых потрясает даже самых искушенных гурманов.

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