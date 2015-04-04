До и После: переделка виллы в Тоскане

Самый известный итальянский регион Тоскана находится в центре Италии. Родина этрусской цивилизации и Римской империи на протяжении многих десятков лет привлекает туристов уникальными климатическими условиями и неповторимыми ландшафтами. Здесь вас на каждом углу поджидают сюрпризы – шикарные винодельческие поместья, заброшенные крепости, чудесные озера со скалистыми берегами, кулинарные изыски от местных шеф-поваров, которые можно отведать в местных ресторанчиках.

Неудивительно, что в регионе, пейзажи которого называют произведением искусства, цены на недвижимость остаются стабильно высокими. Для многих единственной возможностью стать полноправным жителем Тосканы является покупка старого и заброшенного дома, который впоследствии можно постепенно привести в порядок. Именно по такому пути пошли герои нашей статьи, решившись на приобретение двухэтажного дома в маленьком городке Суверето в провинции Ливорно. Что из этого получилось, мы узнаем из этой статьи.