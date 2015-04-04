До и После: переделка виллы в Тоскане

Самый известный итальянский регион Тоскана находится в центре Италии. Родина этрусской цивилизации и Римской империи на протяжении многих десятков лет привлекает туристов уникальными климатическими условиями и неповторимыми ландшафтами. Здесь вас на каждом углу поджидают сюрпризы – шикарные винодельческие поместья, заброшенные крепости, чудесные озера со скалистыми берегами, кулинарные изыски от местных шеф-поваров, которые можно отведать в местных ресторанчиках.
Неудивительно, что в регионе, пейзажи которого называют произведением искусства, цены на недвижимость остаются стабильно высокими. Для многих единственной возможностью стать полноправным жителем Тосканы является покупка старого и заброшенного дома, который впоследствии можно постепенно привести в порядок. Именно по такому пути пошли герои нашей статьи, решившись на приобретение двухэтажного дома в маленьком городке Суверето в провинции Ливорно. Что из этого получилось, мы узнаем из этой статьи.
Для проведения работ по реконструкции были наняты специалисты из бюро MC2 Architettura. Средств на то, чтобы кардинально менять фасад здания, у семьи не было, но внешний облик дома, пережившего несколько поколений, остро нуждался в модернизации. Архитекторы заново оштукатурили внешние стены, заменили рамы и двери и отремонтировали крышу.
Благодаря стараниям итальянских специалистов, дом стал выглядеть намного современней. Его гладкие и белые стены чудесно сочетаются с живописным пейзажем солнечной Тосканы.
Архитекторы потрудились над тем, чтобы экстерьер дома максимально соответствовал окружающей его среде. Деревянная терраса, возведенная на крыше пристройки, подчеркивает средиземноморский дух этого проекта. В новых панорамных окнах здания отражается густая листва растущих рядом с домом деревьев и кустов.
Возведение террасы оказалась крайне удачным архитектурным решением. С ней дом стал выглядеть намного современней, а хозяевам удалось уложиться в довольно скромный бюджет. Связующим звеном между первым этажом и выходом на террасу стала узкая металлическая лестница.
До начала ремонта дом выглядел несколько удручающе, он казался холодным, мрачным и непригодным для жизни. Но опытным архитектором удалось эффектно скрыть недостатки постройки и сконцентрироваться на том, что могло бы стать ее достоинством. Конструкция террасы позволяет солнечному свету каждый день устраивать для жителей дома настоящий танец теней.
Хозяевам этого дома можно лишь по-доброму позавидовать – красота будет окружать их не только снаружи, но и внутри. Как видно на фото, выход на террасу осуществляется с помощью необычных раздвижных дверей. За их пределами – очаровательная гостиная, доминирующим материалом в оформлении которой также стала долговечная и водостойкая лиственница.
Судя по всему, новые жильцы дома собираются продолжить традиции предшествующих поколений. Чтобы привести в порядок участок вокруг дома, был специально приглашен ландшафтный дизайнер. Щедрая и плодородная почва Тосканы дает превосходные овощи и фрукты, сочный вкус которых потрясает даже самых искушенных гурманов.