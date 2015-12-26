Не всегда размеры комнаты соответствуют нашим желаниям, а решить эту проблему можно с ощутимыми материальными затратами. Помощь дизайнеров нужна всегда, особенно если это касается таких задач, как перепланировка, оформление комнаты, проблем, возникающих в процессе ремонта. Поэтому сделать помещение просторнее возможно при помощи дизайнерских приемов.

Особенности человеческого визуального восприятия изучены хорошо, они у всех людей в принципе одинаковы. Благодаря этим особенностям дизайнеры интерьера создают разнообразные эффекты, исправляют недостатки интерьера. Ими являются непропорциональность помещения и недостаточные размеры для комфортного проживания. Маленькие комнаты вызывают ощущение тесноты, зажатости в пространстве, поэтому хочется сделать их шире и просторнее. Даже иногда и большие комнаты могут казаться маленькими из-за неправильной мебели и декора.

В данной статье рассмотрены способы того, как визуально расширить комнату. Вы узнаете основные советы дизайнеров, которые помогут достичь этого без особых затрат и сложностей.