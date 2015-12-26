Не всегда размеры комнаты соответствуют нашим желаниям, а решить эту проблему можно с ощутимыми материальными затратами. Помощь дизайнеров нужна всегда, особенно если это касается таких задач, как перепланировка, оформление комнаты, проблем, возникающих в процессе ремонта. Поэтому сделать помещение просторнее возможно при помощи дизайнерских приемов.
Особенности человеческого визуального восприятия изучены хорошо, они у всех людей в принципе одинаковы. Благодаря этим особенностям дизайнеры интерьера создают разнообразные эффекты, исправляют недостатки интерьера. Ими являются непропорциональность помещения и недостаточные размеры для комфортного проживания. Маленькие комнаты вызывают ощущение тесноты, зажатости в пространстве, поэтому хочется сделать их шире и просторнее. Даже иногда и большие комнаты могут казаться маленькими из-за неправильной мебели и декора.
В данной статье рассмотрены способы того, как визуально расширить комнату. Вы узнаете основные советы дизайнеров, которые помогут достичь этого без особых затрат и сложностей.
Любого визуального расширения легче всего достичь при помощи света. Например, для узкого длинного коридора спасением будут споты, направленные на стены от центра потолка. Свет должен быть направлен на длинные стены. Также поможет привлекающий внимание акцент – картинка, расположенная в дальнем конце узкой комнаты. Для этого еще подойдет крупный настенный декор, обои с большим принтом. Остальные стены пусть будут светлыми и нейтральными.
Как визуально расширить комнату посредством цвета? Для стен и потолка подойдут светлые холодные оттенки, маленькая комната в таком случае станет просторнее. Помните, что холодные тона увеличивают размер помещения, а вот теплые обычно его уменьшают. Берите обои светлых тонов с мелким принтом, так как крупный узор визуально уменьшит комнату. Также избегайте рельефов на стене и потолке, декоративных ниш, темных фризов. Все это сузит пространство.
Ламинат или паркет не нужно укладывать вдоль комнаты. В длинных и узких комнатах часто окно располагается на торцевой стене, а по правилам паркет укладывается перпендикулярно оконному проему. В данной ситуации это только подчеркнет недостатки помещения. В идеале следует использовать квадратные модули щитового паркета с укладкой под 45 градусов, также можно укладывать паркет по диагонали. Некоторые в таком случае вообще отказываются от так называемых полосатых структур напольных покрытий и выбирают линолеум, пробку, ковролин и так далее.
Как визуально расширить комнату при помощи мебели? Мебель также выбирается светлая. Не бойтесь, что она сольется со стеной. В небольшой комнате этого не произойдет. Используйте разные светлые оттенки для мебели, разные узоры, можете сделать акцент на текстуре материала. Относительно конструкции идеальным вариантом будет мебель-трансформер. Есть разные варианты компактных диванов, кресел, мягких уголков. Можно взять стол со столешницей из стекла, этажерку, открытый шкаф. Все это поможет почувствовать свободу и открытость. Не ставьте по центру комнаты стол, так как он разделит ее пополам, тем самым зрительно уменьшив. У торцевой стены с окном располагайте письменный стол. Если в торце комнаты поставить шкаф для одежды или книг, то вы улучшите пропорции в комнате в зрительном восприятии.
На данном фото наглядно видно, как темная мебель уменьшает пространство, буквально его скрадывает.
С помощью открытого оконного проема можно увеличить размер помещения. Вы наверно замечали, какой имеет вид комната, когда гардины сняты для стирки или ремонта. Кажется, что они свободнее и больше. Если в маленькой комнате повесить многослойные складчатые шторы, особенно с рисунком, то она станет еще меньше. Для окон лучше взять рулонные или римские шторы, на крайний случай подойдут легкие тюли, подходящие по цвету к стенам.
Декоративные элементы не должны загромождать комнату. Множество безделушек, на которые повсеместно натыкается и останавливается взгляд, делают помещение тесным. Для дальнего от входа угла можно использовать яркий предмет, акцентирующий на себе внимание, например, подойдет лампа с красочным абажуром, высокая керамическая ваза. Любая плоскость будет казаться больше не тогда, когда она будет пустой, а когда в центре будет находиться большой предмет, по краям будет достаточное количество места. Поэтому для стены лучше не много маленьких картинок, не один большой цветной ковер, а одна картина среднего размера в центре стены.
В качестве настенного декора в узком пространстве можно использовать фотообои. Наклейте их только на одну из стен. Изображением может быть пейзаж в перспективе, аллея парка, море, небо. Также хорошим эффектом будет окрашивание стены в другой цвет.
Как визуально расширить комнату и чего не следует делать в узком пространстве? Избегайте крупного контрастного узора, большой мебели (особенно диванов с высокими фигурными спинками, шкафов с высотой до потолка). Не делайте пышного многослойного декора на окнах (не нужны шторы с оборками, ламбрекенами). Не берите большие комнатные растения, например, фикусы и пальмы.
Интересно провести эксперимент и с формой пространства. На потолке можно сделать асимметрию, положить пол под углом. Это достаточно смелое решение, не подходящее ни под какие стандарты, но позволяющее дополнить помещение динамикой, убрав привычные прямоугольники. Но такую тонкую игру лучше доверить специалистам. Также по возможности дробите пространство, делите его на разные функциональные зоны с помощью мебельных предметов. Их располагайте поперек комнаты.
Линейные светильники, потолочные балки, поперечные формы, мебель, расположенная не вдоль стен, а по центру комнаты, все это поможет смягчить эффект коридора в гостиной. К примеру, диваны и кресла в длинном пространстве лучше ставить в центр комнаты, если позволит общая площадь. Тем самым создается визуальный и функциональный барьер.
Таким образом, вы узнали, как визуально расширить комнату. Это сделать не очень сложно, идеи и способы простые. Помните, что в итоге размер комнаты не имеет существенного значения, все недостатки помещения можно исправить. Даже применив хоть один совет, ваш интерьер заметно преобразится и станет лучше.