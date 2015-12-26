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Как визуально расширить комнату

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Предметный дизайн, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Рабочий кабинет Освещение
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Не всегда размеры комнаты соответствуют нашим желаниям, а решить эту проблему можно с ощутимыми материальными затратами. Помощь дизайнеров нужна всегда, особенно если это касается таких задач, как перепланировка, оформление комнаты, проблем, возникающих в процессе ремонта. Поэтому сделать помещение просторнее возможно при помощи дизайнерских приемов. 

Особенности человеческого визуального восприятия изучены хорошо, они у всех людей в принципе одинаковы. Благодаря этим особенностям дизайнеры интерьера создают разнообразные эффекты, исправляют недостатки интерьера. Ими являются непропорциональность помещения и недостаточные размеры для комфортного проживания. Маленькие комнаты вызывают ощущение тесноты, зажатости в пространстве, поэтому хочется сделать их шире и просторнее. Даже иногда и большие комнаты могут казаться маленькими из-за неправильной мебели и декора.

В данной статье рассмотрены способы того, как визуально расширить комнату. Вы узнаете основные советы дизайнеров, которые помогут достичь этого без особых затрат и сложностей.

Использование света

Habitación de Otoño, Nahe Inmobles Home Staging y Decoracìon Nahe Inmobles Home Staging y Decoracìon Спальная комната Аксессуары и декор Серый
Nahe Inmobles Home Staging y Decoracìon

Nahe Inmobles Home Staging y Decoracìon
Nahe Inmobles Home Staging y Decoracìon
Nahe Inmobles Home Staging y Decoracìon

Любого визуального расширения легче всего достичь при помощи света. Например, для узкого длинного коридора спасением будут споты, направленные на стены от центра потолка. Свет должен быть направлен на длинные стены. Также поможет привлекающий внимание акцент – картинка, расположенная в дальнем конце узкой комнаты. Для этого еще подойдет крупный настенный декор, обои с большим принтом. Остальные стены пусть будут светлыми и нейтральными.

Оттенки стен и потолка

Зеркала, ReflectArt ReflectArt Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
ReflectArt

Зеркала

ReflectArt
ReflectArt
ReflectArt

Как визуально расширить комнату посредством цвета? Для стен и потолка подойдут светлые холодные оттенки, маленькая комната в таком случае станет просторнее. Помните, что холодные тона увеличивают размер помещения, а вот теплые обычно его уменьшают. Берите обои светлых тонов с мелким принтом, так как крупный узор визуально уменьшит комнату. Также избегайте рельефов на стене и потолке, декоративных ниш, темных фризов. Все это сузит пространство.

Укладка напольного покрытия

Ajo YOUSUPOVA Рабочий кабинет Освещение
YOUSUPOVA

Ajo

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Ламинат или паркет не нужно укладывать вдоль комнаты. В длинных и узких комнатах часто окно располагается на торцевой стене, а по правилам паркет укладывается перпендикулярно оконному проему. В данной ситуации это только подчеркнет недостатки помещения. В идеале следует использовать квадратные модули щитового паркета с укладкой под 45 градусов, также можно укладывать паркет по диагонали. Некоторые в таком случае вообще отказываются от так называемых полосатых структур напольных покрытий и выбирают линолеум, пробку, ковролин и так далее.

Мебель для маленькой комнаты

FLAT PURVANKARA.COCHIN.KERALA, INOUTSPACE INOUTSPACE Спальная комната Шкафы для одежды и комоды Дерево Эффект древесины
INOUTSPACE

INOUTSPACE
INOUTSPACE
INOUTSPACE

Как визуально расширить комнату при помощи мебели? Мебель также выбирается светлая. Не бойтесь, что она сольется со стеной. В небольшой комнате этого не произойдет. Используйте разные светлые оттенки для мебели, разные узоры, можете сделать акцент на текстуре материала. Относительно конструкции идеальным вариантом будет мебель-трансформер. Есть разные варианты компактных диванов, кресел, мягких уголков. Можно взять стол со столешницей из стекла, этажерку, открытый шкаф. Все это поможет почувствовать свободу и открытость. Не ставьте по центру комнаты стол, так как он разделит ее пополам, тем самым зрительно уменьшив. У торцевой стены с окном располагайте письменный стол. Если в торце комнаты поставить шкаф для одежды или книг, то вы улучшите пропорции в комнате в зрительном восприятии.

На данном фото наглядно видно, как темная мебель уменьшает пространство, буквально его скрадывает.

Открытый оконный проем

Ideen für Ihren Wohnraum , Ramona's Nähstube Ramona's Nähstube Окна и двериШторы и драпировка Бежевый
Ramona&#39;s Nähstube

Ramona's Nähstube
Ramona&#39;s Nähstube
Ramona's Nähstube

С помощью открытого оконного проема можно увеличить размер помещения. Вы наверно замечали, какой имеет вид комната, когда гардины сняты для стирки или ремонта. Кажется, что они свободнее и больше. Если в маленькой комнате повесить многослойные складчатые шторы, особенно с рисунком, то она станет еще меньше. Для окон лучше взять рулонные или римские шторы, на крайний случай подойдут легкие тюли, подходящие по цвету к стенам.

Декоративные элементы

Vinil Decorativo, Formafantasia Formafantasia Спальная комната Аксессуары и декор Серый
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

Декоративные элементы не должны загромождать комнату. Множество безделушек, на которые повсеместно натыкается и останавливается взгляд, делают помещение тесным. Для дальнего от входа угла можно использовать яркий предмет, акцентирующий на себе внимание, например, подойдет лампа с красочным абажуром, высокая керамическая ваза. Любая плоскость будет казаться больше не тогда, когда она будет пустой, а когда в центре будет находиться большой предмет, по краям будет достаточное количество места. Поэтому для стены лучше не много маленьких картинок, не один большой цветной ковер, а одна картина среднего размера в центре стены.

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Фотообои и чего следует избегать в маленькой комнате

Paineis Decorativos, Formafantasia Formafantasia ГостинаяАксессуары и декорации Бумага Синий
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

В качестве настенного декора в узком пространстве можно использовать фотообои. Наклейте их только на одну из стен. Изображением может быть пейзаж в перспективе, аллея парка, море, небо. Также хорошим эффектом будет окрашивание стены в другой цвет.

Как визуально расширить комнату и чего не следует делать в узком пространстве? Избегайте крупного контрастного узора, большой мебели (особенно диванов с высокими фигурными спинками, шкафов с высотой до потолка). Не делайте пышного многослойного декора на окнах (не нужны шторы с оборками, ламбрекенами). Не берите большие комнатные растения, например, фикусы и пальмы.

Форма пространства и поперечность

Apartamento Casal Jovem, Letícia Bowoniuk Arquitetura e Interiores Letícia Bowoniuk Arquitetura e Interiores Спальная комната Стол для макияжа
Letícia Bowoniuk Arquitetura e Interiores

Letícia Bowoniuk Arquitetura e Interiores
Letícia Bowoniuk Arquitetura e Interiores
Letícia Bowoniuk Arquitetura e Interiores

Интересно провести эксперимент и с формой пространства. На потолке можно сделать асимметрию, положить пол под углом. Это достаточно смелое решение, не подходящее ни под какие стандарты, но позволяющее дополнить помещение динамикой, убрав привычные прямоугольники. Но такую тонкую игру лучше доверить специалистам. Также по возможности дробите пространство, делите его на разные функциональные зоны с помощью мебельных предметов. Их располагайте поперек комнаты.

Линейные светильники, потолочные балки, поперечные формы, мебель, расположенная не вдоль стен, а по центру комнаты, все это поможет смягчить эффект коридора в гостиной. К примеру, диваны и кресла в длинном пространстве лучше ставить в центр комнаты, если позволит общая площадь. Тем самым создается визуальный и функциональный барьер.

Как визуально расширить комнату?

Зеркала, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаЗеркала
ReflectArt

Зеркала

ReflectArt
ReflectArt
ReflectArt

Таким образом, вы узнали, как визуально расширить комнату. Это сделать не очень сложно, идеи и способы простые. Помните, что в итоге размер комнаты не имеет существенного значения, все недостатки помещения можно исправить. Даже применив хоть один совет, ваш интерьер заметно преобразится и станет лучше.

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