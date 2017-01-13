После просмотра этих 19 садов, вы точно захотите преобразить свой

Украшение сада – это и приятный, вдохновляющий процесс, и великолепный результат, радующий нас долгие дни. Какие идеи вы хотели бы воплотить в декоре своего сада? Может попробуем что-то новое?

В этом обзоре мы постарались собрать для вас широчайший набор приемов ландшафтного декора на любой вкус. Это и зеленые сады с декоративными деревьями и кустарниками, и оригинальные аксессуары, и затейливые дорожки, ведущие в тень беседок. Возможно, увидев эти примеры работы специалистов ландшафтного дизайна, вы и сами почувствуете себя готовым к радикальным переменам в оформлении сада.