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После просмотра этих 19 садов, вы точно захотите преобразить свой

Перла Вереника Перла Вереника
Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates Сад в стиле модерн
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Украшение сада – это и приятный, вдохновляющий процесс, и великолепный результат, радующий нас долгие дни. Какие идеи вы хотели бы воплотить в декоре своего сада? Может попробуем что-то новое? 

В этом обзоре мы постарались собрать для вас широчайший набор приемов ландшафтного декора на любой вкус. Это и зеленые сады с декоративными деревьями и кустарниками, и оригинальные аксессуары, и затейливые дорожки, ведущие в тень беседок. Возможно, увидев эти примеры работы специалистов ландшафтного дизайна, вы и сами почувствуете себя готовым к радикальным переменам в оформлении сада.

1. Небольшой, но очаровательный сад с восточным колоритом

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates Сад в стиле модерн
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

2. Разделение клумбы и газона узором из камней

Modern garden, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Передний двор
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Modern garden

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

3. Когда имеется небольшой дворик, нужно использовать его по максимуму: зеленый газон и место для отдыха с друзьями

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION Сад в стиле модерн
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

4. Оригинальный сад в стиле пустынного пейзажа

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION Сад в стиле модерн
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

5. Сочетание небольших кустарников и крупных цветов на клумбе рядом со входом

homify
homify

homify
homify
homify

6. Дерево в качестве главного украшения. Подсветка делает этот уголок сада еще более притягательным.

Contemporary Garden Design Balham homify Сад в стиле модерн
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

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7. Когда площадь сада просторная, используем это с размахом.

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO Сад в эклектичном стиле
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

8. Оригинальное и красивое оформление входа во двор

CORTE DEL PAGGIO, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Сад в стиле модерн
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

9. Волнистый узор из камней

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE Сад в азиатском стиле Железо / Сталь Эффект древесины
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
DCPAYSAGE

10. Каменная дорожка вокруг дома

Rénovation et décoration d'une villa au Nord de Montpellier, Parcs des Vautes, LEWISA home LEWISA home Сад в классическом стиле
LEWISA home

LEWISA home
LEWISA home
LEWISA home

11. Небольшой сад в холле дома

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects Сад в стиле модерн
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

12. Небольшой дворик с каменной облицовкой

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

13. Сад за стеклом

The Grand Pergolas, Ansari Architects Ansari Architects Сад в стиле модерн
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

14. Компактная клумба у окон дома

Réhabilitation à Noisy le Roi, Olivier Stadler Architecte Olivier Stadler Architecte Сад в классическом стиле Бетон Серый
Olivier Stadler Architecte

Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte

15. Или несколько клумб во дворе

BUDDHA MURAL AND BODHI TREE THEMED INTERIORS FOR A VILLA IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Сад в эклектичном стиле
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

16. Яркие краски и активное освещение

RESIDENTIAL PENTHOUSE INTERIORS, AIS Designs AIS Designs Сад в стиле модерн
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

17. Тропический рай: бассейн, пальма и зелень в тени

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes Сад в средиземноморском стиле
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

18. Украшение фасада в стиле минимализм

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura Сад в стиле модерн
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

19. Сад, который поместится в любом пространстве

Gardens, Designink Architecture and Interiors Designink Architecture and Interiors Сад в рустикальном стиле
Designink Architecture and Interiors

Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors
До и После: Как строился маленький коттедж

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