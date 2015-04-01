Гидромассажные ванны: варианты и идеи

Лучше роскошной гидромассажной ванны может быть только она же на открытом воздухе. Если вы хотите на собственном опыте испытать, что такое
сладкая жизнь, отправляйтесь на недельку в жаркие страны и обязательно забронируйте гостиницу, в которой есть возможность каждый день принимать массажные ванны, любуясь на чистое и безоблачное небо. Если в данный момент вы не можете себе позволить отдых за рубежом, не отчаивайтесь.
Рынок непрерывно развивается, и на нем все чаще можно встретить гидравлические ванны по вполне доступной цене, которые будут прекрасно смотреться на обычном дачном участке. Приглашаем вас вместе с нами взглянуть на удивительный и разнообразный мир гидромассажа.
Не так давно на рынке появились переносные бассейны, которые можно установить на собственном дачном участке. Невероятно многофункциональные, они понравятся членам семьи всех возрастов. Пока вы осваиваете новые техники плавания, ваши дети могут беззаботно играть в специально отведенной для этого задней части этого небольшого, но очень удобного спа-бассейна.
Элитные апартаменты в солнечной Одессе прекрасны не только современным и стильным интерьером, но и просторной террасой, с которой открывается потрясающий вид на ночной город. Наслаждаться красотами Одессы можно сидя в удобном кресле, а можно погрузиться в ванну с подогревом и, помимо эстетического удовольствия, испытать на себе все прелести водного массажа.
Среди нас найдется немало поклонников зимних видов спорта, но вот смельчаков, которые готовы в минусовую температуру погрузиться в холодную воду, скорее всего наберется не так уж и много. Впрочем, если заменить ледяной пруд на деревянную ванну, желающих потренировать силу воли станет больше. Отдых в такой ванне, издалека напоминающем огромную бочку, наверняка запомнится вам надолго.
Всем нам знаком прославленный американский пловец, обладатель целых 18 олимпийских медалей, Майкл Фелпс, но мало кто знает, что, помимо спортивной карьеры, Майкл активно занимается продвижением новых разработок в области спа-бассейнов и сотрудничает с лондонской компанией, выпускающей переносные спа-бассейны, которые, кроме физиотерапевтической и релаксационной функций, могут служить в качестве тренажера для всего тела.
Современные ванны делают из очень легких и теплоемких полимеров, таких как акрил, куарил или метакрил. Они могут принимать самые разные формы – форму капли или сердца, могут быть круглыми и угловатыми. В гидромассажной можно встроить множество дополнительных функций – многоязычность, музыкальный плейер, подсветку самых разных цветов. При этом их цена становится все более доступной. Эти факторы превращают гидромассажные ванны в настоящую находку для современных дизайнеров, открывая для них невероятный простор для реализации креативных идей и разработок.
Врачи рекомендуют использовать его для профилактики и даже лечения многих заболеваний. Струи воды, смешанные с пузырьками воздуха, освобождают тело от различных болей, массируя мягкие ткани. Теплая вода гораздо лучше воспринимается, чем обычный массаж твердыми роликами, а потому вместе с эффективным массажем вы получаете еще и релаксацию.
Однако не стоит забывать и про недостатки. Микробиологи утверждают, что пребывание в такой ванне несет в себе риск получения вирусных заболеваний. Химический способ обработки труб практически невозможен, поэтому владельцы гидромассажных ван обязаны регулярно менять фильтры воды и форсунки, чтобы внутри ванны не скопились зловредные вирусы.
Разумеется, современные спа-специалисты прекрасно знают как правильно ухаживать за гидромассажными ванными, и эта информация касается прежде всего тех, кто не на шутку увлекшись, решил обзавестись этим чудом у себя дома.