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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
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Сегодняшний выпуск лучших проектов недели – это кладезь идей по внешнему и внутреннему обустройству домов. Фасады различных форм и размеров, инновативный дом на сваях, дом с бассейном на склоне горы и… преимущества квартир-хрущевок, о которых вы даже не догадывались. Если вы любите эксперименты в архитектуре, предпочитаете нестандартные решения типовым проектам и готовы восхищаться необычным, приготовьтесь к увлекательному путешествию по архитектурным чудесам со всего мира. 

1. 15 шикарных минималистичных проектов

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

Сегодня мы приглашаем вас в мир красивых экстерьеров — стильные минималистичные виллы, коттеджи и особняки уже ждут вас в нашей статье о том, что и лаконичный подход может быть очень эффектным.

15 шикарных проектов — малая часть того, что архитекторы и дизайнеры homify могут предложить вам на выбор для строительства вашего собственного дома. Заглядывая в их портфолио, читая другие наши статьи и изучая проекты, вы сможете найти очень много идей для дизайна экстерьера коттеджа.

2. Пустынный коттедж

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Дома в эклектичном стиле
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Этот маленький домик с фантастическими фасадами, ставший в своей нише культовым, построен в Палм Десерт, США. Он представлен нам лос-анджелесской студией Royale Projects: Contemporary art, популяризирующей подобные проекты. Фотограф Стивен Кинг поделился снимками этого чуда в мире современного искусства с homify, и мы очень ему за это благодарны.

3. Плюсы и минусы «хрущевки»

Flat K, KOPNA KOPNA Гостиная в стиле лофт
KOPNA

Flat K

KOPNA
KOPNA
KOPNA

Хрущевки - один из основных типов квартир на рынке вторичного жилья. Планируя приобрести такое жилье, нужно четко определить все «плюсы» и «минусы» такого приобретения.

Квартиры в панельных или кирпичных домах строились в период правления Н.С. Хрущева. Собственно, в чью честь и получили название. В конце 50-х гг. было начато массовое строительство, в результате чего появились целые города. «Хрущевки» для временного жилья рассчитывались на 25 лет пользования, после чего предполагался снос. А «хрущевки» для постоянного жилья рассчитывались на 50 лет. Но до сих пор являются неотъемлемой частью рынка недвижимости. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этих квартир.

4. Модный дом на сваях

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet Дома в скандинавском стиле Алюминий / Цинк Черный
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

Шикарный, современный и, что еще более удивительно, семейный проект загородного дома на сваях сегодня расскажет нам обо всех своих секретах.

Французская студия архитектуры и дизайна BERTUN BICHET предлагает нам по-новому взглянуть на то, как могут выглядеть дома для семьи с маленькими детьми и восхититься интересным урбанистическим взглядом на пригородное строительство.

5. Банный дом в стиле люкс

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Банный дом в стиле люкс — необычный и очень гармоничный проект, который может стать для вас вдохновляющим примером того, как традиционный дом-шале может стать современным и во всем соответствовать самым высоким стандартам качества.

Приятно и то, что новые проекты в стиле шале создаются в Краснодарском крае, где посреди хвойных лесов так органично смотрится этот стиль частной архитектуры. Стоит также отметить и удобную планировку проекта, которая рассчитана на то, чтобы все главные комнаты и спальни получили максимально красивый вид из окон на море и лес. Посмотреть на этот незаурядный проект вы можете в Книге идей ’Банный дом в стиле люкс’.

Какой тип дома подходит мне?
Какой из проектов понравился вам больше всего? 

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