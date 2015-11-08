Топ 5 – Лучшие проекты недели

Сегодня мы приглашаем вас в мир красивых экстерьеров — стильные минималистичные виллы, коттеджи и особняки уже ждут вас в нашей статье о том, что и лаконичный подход может быть очень эффектным.

15 шикарных проектов — малая часть того, что архитекторы и дизайнеры homify могут предложить вам на выбор для строительства вашего собственного дома. Заглядывая в их портфолио, читая другие наши статьи и изучая проекты, вы сможете найти очень много идей для дизайна экстерьера коттеджа.