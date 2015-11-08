Топ 5 – Лучшие проекты недели

Сегодняшний выпуск лучших проектов недели – это кладезь идей по внешнему и внутреннему обустройству домов. Фасады различных форм и размеров, инновативный дом на сваях, дом с бассейном на склоне горы и… преимущества квартир-хрущевок, о которых вы даже не догадывались. Если вы любите эксперименты в архитектуре, предпочитаете нестандартные решения типовым проектам и готовы восхищаться необычным, приготовьтесь к увлекательному путешествию по архитектурным чудесам со всего мира.
Сегодня мы приглашаем вас в мир красивых экстерьеров — стильные минималистичные виллы, коттеджи и особняки уже ждут вас в нашей статье о том, что и лаконичный подход может быть очень эффектным.
15 шикарных проектов — малая часть того, что архитекторы и дизайнеры homify могут предложить вам на выбор для строительства вашего собственного дома. Заглядывая в их портфолио, читая другие наши статьи и изучая проекты, вы сможете найти очень много идей для дизайна экстерьера коттеджа.
Этот маленький домик с фантастическими фасадами, ставший в своей нише культовым, построен в Палм Десерт, США. Он представлен нам лос-анджелесской студией Royale Projects: Contemporary art, популяризирующей подобные проекты. Фотограф Стивен Кинг поделился снимками этого чуда в мире современного искусства с homify, и мы очень ему за это благодарны.
Хрущевки - один из основных типов квартир на рынке вторичного жилья. Планируя приобрести такое жилье, нужно четко определить все «плюсы» и «минусы» такого приобретения.
Квартиры в панельных или кирпичных домах строились в период правления Н.С. Хрущева. Собственно, в чью честь и получили название. В конце 50-х гг. было начато массовое строительство, в результате чего появились целые города. «Хрущевки» для временного жилья рассчитывались на 25 лет пользования, после чего предполагался снос. А «хрущевки» для постоянного жилья рассчитывались на 50 лет. Но до сих пор являются неотъемлемой частью рынка недвижимости. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этих квартир.
Шикарный, современный и, что еще более удивительно, семейный проект загородного дома на сваях сегодня расскажет нам обо всех своих секретах.
Французская студия архитектуры и дизайна BERTUN BICHET предлагает нам по-новому взглянуть на то, как могут выглядеть дома для семьи с маленькими детьми и восхититься интересным урбанистическим взглядом на пригородное строительство.
Банный дом в стиле люкс — необычный и очень гармоничный проект, который может стать для вас вдохновляющим примером того, как традиционный дом-шале может стать современным и во всем соответствовать самым высоким стандартам качества.
Приятно и то, что новые проекты в стиле шале создаются в Краснодарском крае, где посреди хвойных лесов так органично смотрится этот стиль частной архитектуры. Стоит также отметить и удобную планировку проекта, которая рассчитана на то, чтобы все главные комнаты и спальни получили максимально красивый вид из окон на море и лес. Посмотреть на этот незаурядный проект вы можете в Книге идей ’Банный дом в стиле люкс’.