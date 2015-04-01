Идеи для гостевого санузла

Если у вас много родственников и друзей, которые не прочь провести выходные в вашем доме, то гостевой санузел становится не роскошью, а необходимостью. Возможности у всех разные – кто-то может легко позволить себе создать шикарную ванную комнату специально для любимых гостей, а у кого-то в распоряжении лишь крошечное помещение. Впрочем, совсем необязательно жить во дворце, чтобы прослыть заботливым и хлебосольным хозяином. В этой статье мы поговорим о том, как правильно выбрать место и как обустроить дополнительный санузел в вашем доме.