Идеи для гостевого санузла

Если у вас много родственников и друзей, которые не прочь провести выходные в вашем доме, то гостевой санузел становится не роскошью, а необходимостью. Возможности у всех разные – кто-то может легко позволить себе создать шикарную ванную комнату специально для любимых гостей, а у кого-то в распоряжении лишь крошечное помещение. Впрочем, совсем необязательно жить во дворце, чтобы прослыть заботливым и хлебосольным хозяином. В этой статье мы поговорим о том, как правильно выбрать место и как обустроить дополнительный санузел в вашем доме.
Владельцам частных домов не составит труда пожертвовать одной из комнат для дорогих гостей. Идеальное расположение для гостевых санузлов, разумеется, рядом с гостевой спальней. В качестве альтернативы подойдет помещение рядом с прихожей или гостиной. Важно, чтобы гостевой санузел располагался подальше от гостиной или спальни хозяев – немного личного пространства не повредит ни вам, ни вашим гостям.
Нередко гостевые комнаты обладают весьма ограниченной площадью. Чтобы не перегружать и без того небольшое пространство, часть предметов мебели можно разместить в дополнительной ванной. Если квартира или загородный дом оформлены в классическом стиле с коллекцией художественных вещей и картин, то и для гостевого санузла желательно подобрать соответствующую мебель. Композицию интерьера можно завершить винтажными моделями сантехники.
Александрия
Когда дети больше не нуждаются в постоянной опеке родителей, имеет смысл выделить для них собственную ванную комнату. Почувствовав себя взрослыми, малыши начнут со всей ответственностью подходить к выполнению ежедневных гигиенических процедур. В интерьере комнаты желательно добавить как можно больше красок – яркая керамическая плитка, цветные полотенца и забавные игрушки.
Если гости бывают у вас не так уж и часто, вполне можно ограничиться небольшим помещением с минимумом необходимой сантехники и оборудования, а аксессуары для комнаты сделать самостоятельно. Для маленькой и узкой комнаты, подобно той, что изображена на фото, лучше всего приобрести вытянутую раковину и повесить над ней большое зеркало, которое зрительно увеличит пространство.
Душевая кабина занимает меньше места, чем ванная, поэтому неудивительно, что хозяева предпочитают установить в гостевой комнате душ. Даже если у вас недостаточно места для размещения кабины, можно просто повесить на стене душ, а в качестве перегородки повесить красивую шторку. Зрительно увеличить пространство комнаты поможет многоуровневое освещение, которое можно создать с помощью светодиодных ламп и неоновой подсветки для зеркала.