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Идеи для гостевого санузла

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Частная квартира на Крестовском острове. Санкт-Петербург., KRAUKLIT VALERII KRAUKLIT VALERII Ванная комната в эклектичном стиле
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Если у вас много родственников и друзей, которые не прочь провести выходные в вашем доме, то гостевой санузел становится не роскошью, а необходимостью. Возможности у всех разные – кто-то может легко позволить себе создать шикарную ванную комнату специально для любимых гостей, а у кого-то в распоряжении лишь крошечное помещение. Впрочем, совсем необязательно жить во дворце, чтобы прослыть заботливым и хлебосольным хозяином. В этой статье мы поговорим о том, как правильно выбрать место и как обустроить дополнительный санузел в вашем доме.

Гостевые санузлы в загородных домах

Гостевой Санузел Архитектурно-Строительная Компания 'SM-Home'
Архитектурно-Строительная Компания <q>SM-Home</q>

Гостевой Санузел

Архитектурно-Строительная Компания "SM-Home"
Архитектурно-Строительная Компания <q>SM-Home</q>
Архитектурно-Строительная Компания "SM-Home"

Владельцам частных домов не составит труда пожертвовать одной из комнат для дорогих гостей. Идеальное расположение для гостевых санузлов, разумеется, рядом с гостевой спальней. В качестве альтернативы подойдет помещение рядом с прихожей или гостиной. Важно, чтобы гостевой санузел располагался подальше от гостиной или спальни хозяев – немного личного пространства не повредит ни вам, ни вашим гостям.

Мебель в гостевой ванной комнате

Ванная комната 16dots Ванная в классическом стиле
16dots

Ванная комната

16dots
16dots
16dots

Нередко гостевые комнаты обладают весьма ограниченной площадью. Чтобы не перегружать и без того небольшое пространство, часть предметов мебели можно разместить в дополнительной ванной. Если квартира или загородный дом оформлены в классическом стиле с коллекцией художественных вещей и картин, то и для гостевого санузла желательно подобрать соответствующую мебель. Композицию интерьера можно завершить винтажными моделями сантехники.

Санузел для детей

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Ванная в стиле лофт
Студия Антона Базалийского

Дизайн квартиры в комплексе Александрия

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

Когда дети больше не нуждаются в постоянной опеке родителей, имеет смысл выделить для них собственную ванную комнату. Почувствовав себя взрослыми, малыши начнут со всей ответственностью подходить к выполнению ежедневных гигиенических процедур. В интерьере комнаты желательно добавить как можно больше красок – яркая керамическая плитка, цветные полотенца и забавные игрушки.

В тесноте, да не в обиде

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Ванная комната в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

Если гости бывают у вас не так уж и часто, вполне можно ограничиться небольшим помещением с минимумом необходимой сантехники и оборудования, а аксессуары для комнаты сделать самостоятельно.  Для маленькой и узкой комнаты, подобно той, что изображена на фото, лучше всего приобрести вытянутую раковину и повесить над ней большое зеркало, которое зрительно увеличит пространство.

Компактная сантехника

Гостевой туалет. KRAUKLIT VALERII Ванная комната в эклектичном стиле
KRAUKLIT VALERII

Гостевой туалет.

KRAUKLIT VALERII
KRAUKLIT VALERII
KRAUKLIT VALERII

Душевая кабина занимает меньше места, чем ванная, поэтому неудивительно, что хозяева предпочитают установить в гостевой комнате душ. Даже если у вас недостаточно места для размещения кабины, можно просто повесить на стене душ, а в качестве перегородки повесить красивую шторку. Зрительно увеличить пространство комнаты поможет многоуровневое освещение, которое можно создать с помощью светодиодных ламп и неоновой подсветки для зеркала.

Футуристичный минимализм

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