Современный дом с великолепными идеями

homify 360 ° – ваша суточная доза примечательных архитектурных открытий. Сегодняшнее открытие приведет нас к Парме, Италия. Здесь небольшая перестройка существующего здания превращается в нечто действительно замечательное. В соответствии с пожеланиями клиента архитектор придал комнатам современный и изысканный вид, добавил щепотку шарма и теплоты по всей квартире.
Сразу при входе в эту прихожую вы можете чувствовать себя, как дома. Дубовые полы, теплые тона, искрящиеся светильники – все это гармонично соединено, вызывает приятное впечатление.
Мало того, что эти интерьеры хорошо разработаны и привлекательны, они вполне функциональны. Просто взгляните на эти встроенные полки, они ждут мириады маленьких реликвий и безделушек, чтобы заполнить пустые поверхности.
И обратите внимание, как гостеприимные белоснежные поверхности выглядят в сочетании с бежевыми стенами и теплыми деревянными полами.
Конечно, вы не должны выбирать только те тона, которые прекрасно сочетаются – немного контраста также нужно. Настенная плитка имеет темный тон, он компенсируется кремовыми стенами, гладкой отделкой, белыми поверхностями ванной и раковины.
Говоря о контрасте, видно, как привлекательно дерево в сочетании с современной плиткой. Добавьте к этому фитинги из нержавеющей стали и у вас есть очень уникальная идея для вашего следующего проекта ванной комнаты.
У нас есть намного больше, чем цвета и материалы, чтобы выставлять напоказ наши стили – узоры также вступают в игру и могут определенно сделать поразительное пространство. Обратите внимание на то, как настенная плитка добавляет мягкое геометрическое прикосновение к фону.
В то время как первая ванная была более гладкая и современная, вторая стала немного более простоватой по внешнему виду. Здесь красуются те же великолепные деревянные половицы, нет ни одной плитки, вместо этого есть шероховатая поверхность в земляной цветовой палитре.