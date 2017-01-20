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Современный дом с великолепными идеями

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Residenza 015 Parma, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
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homify 360 ° – ваша суточная доза примечательных архитектурных открытий. Сегодняшнее открытие приведет нас к Парме, Италия. Здесь небольшая перестройка существующего здания превращается в нечто действительно замечательное. В соответствии с пожеланиями клиента архитектор придал комнатам современный и изысканный вид, добавил щепотку шарма и теплоты по всей квартире.

Добро пожаловать, добро пожаловать!

Residenza 015 Parma, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
Architetto Luigi Pizzuti

Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti

Сразу при входе в эту прихожую вы можете чувствовать себя, как дома. Дубовые полы, теплые тона, искрящиеся светильники – все это гармонично соединено, вызывает приятное впечатление.

Пространство для хранения

Residenza 015 Parma, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
Architetto Luigi Pizzuti

Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti

Мало того, что эти интерьеры хорошо разработаны и привлекательны, они вполне функциональны. Просто взгляните на эти встроенные полки, они ждут мириады маленьких реликвий и безделушек, чтобы заполнить пустые поверхности. 

И обратите внимание, как гостеприимные белоснежные поверхности выглядят в сочетании с бежевыми стенами и теплыми деревянными полами.

Ванная комната контрастов

Residenza 015 Parma, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Ванная комната в стиле модерн Шифер Зеленый
Architetto Luigi Pizzuti

Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti

Конечно, вы не должны выбирать только те тона, которые прекрасно сочетаются – немного контраста также нужно. Настенная плитка имеет темный тон, он компенсируется кремовыми стенами, гладкой отделкой, белыми поверхностями ванной и раковины.

Детальные штрихи

Residenza 015 Parma, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Ванная комната в стиле модерн Твердая древесина Эффект древесины
Architetto Luigi Pizzuti

Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti

Говоря о контрасте, видно, как привлекательно дерево в сочетании с современной плиткой. Добавьте к этому фитинги из нержавеющей стали и у вас есть очень уникальная идея для вашего следующего проекта ванной комнаты.

Взгляд поближе

Residenza 015 Parma, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Ванная комната в стиле модерн Твердая древесина Эффект древесины
Architetto Luigi Pizzuti

Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti

У нас есть намного больше, чем цвета и материалы, чтобы выставлять напоказ наши стили – узоры также вступают в игру и могут определенно сделать поразительное пространство. Обратите внимание на то, как настенная плитка добавляет мягкое геометрическое прикосновение к фону.

Другая ванная

Residenza 015 Parma, Architetto Luigi Pizzuti Architetto Luigi Pizzuti Ванная комната в стиле модерн Бетон Бежевый
Architetto Luigi Pizzuti

Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti
Architetto Luigi Pizzuti

В то время как первая ванная была более гладкая и современная, вторая стала немного более простоватой по внешнему виду. Здесь красуются те же великолепные деревянные половицы, нет ни одной плитки, вместо этого есть шероховатая поверхность в земляной цветовой палитре.

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