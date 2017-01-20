Современный дом с великолепными идеями

Мало того, что эти интерьеры хорошо разработаны и привлекательны, они вполне функциональны. Просто взгляните на эти встроенные полки, они ждут мириады маленьких реликвий и безделушек, чтобы заполнить пустые поверхности.

И обратите внимание, как гостеприимные белоснежные поверхности выглядят в сочетании с бежевыми стенами и теплыми деревянными полами.