Переходный возраст- интерьеры комнат для подростков

Интерьерное пространство квартиры простых форм и открытых цветов модерна, выбора для комнаты подростка не предоставляла. Дизайнеры студии DS FRESCO -авторы проекта, гармонично вписали детскую в образ и стиль всего интерьера. В студии уверенны, что подросток в родительском доме должен жить и дышать энергетикой семейных ценностей, впитывать семейный уклад , чтобы когда-нибудь создать свой домашний очаг. Родительские апартаменты - некая площадка для наглядности основных постулатов жизни. Формула их проста: Это – мой дом, моя семья, это-мое место в семье и доме. А, это -внешний мир,отличный от домашнего . Противопоставить и сравнить себя с окружающим миром подростку помогает исключительно легкая атмосфера цельного интерьера. Интерьер DS FRESCO именно такой. Он наполнен воздухом, благородством синего и безграничным позитивом желтого цвета. Простые и удобные формы и концептуальные предметы декорирования создают ощущения полной свободы и огромного выбора в жизни.