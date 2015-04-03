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Переходный возраст- интерьеры комнат для подростков

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Проект загородного дома г.Екатеринбург, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Детская комната в стиле модерн
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Уникальность каждого дня детства очевидна к осознанным 30-ти годам, когда реальные  достижения оглядываются на мечты юности. Когда  интересы , увлечения и выборы рассказывают об  окружении и играх детских дней. Одним словом, все мы родом из детства. В процессе создания авторских интерьерных решений дома или квартиры,  больше всего споров  о  детской комнате, тем более, о комнате подростка. Представления родителей  с предпочтениями и идеями юного и перспективного поколения совпадают редко. В смешении чувств и эмоций консенсуса достичь возможно лишь при помощи третьего лица.  Профессиональное мнение дизайнера по интерьеру, с  учетом всех особенностей и  потребностей молодого организма ,зачастую,  является решающим и самым разумным. 

Воспитание стилем

Детская комната Студия Искандарова Детская комната в стиле модерн
Студия Искандарова

Детская комната

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

В дизайн – студии Искандарова убеждены, что комната подростка – это собственный мир. Сложившаяся личность ребенка,почти  взрослого, в своем жилом пространстве  должна наполняться серьезными мечтами  о перспективах жизни и о будущем.  И,пока, само взрослое будущее не наполнит подростка,он имеет право жить по собственному времени или часам –  на стене своей комнаты. Монохром сложных  серых оттенков  и смелые акценты красного  в интерьере модерна призваны  рождать у подростка чувство  стиля.

Единение душ – комната подростка в едином стиле с родительскими апартаментами

Коттедж, DS Fresco DS Fresco Детская комната в стиле модерн
DS Fresco

Коттедж

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

 Интерьерное пространство  квартиры простых  форм и открытых цветов   модерна, выбора для комнаты подростка не предоставляла. Дизайнеры  студии DS FRESCO -авторы проекта, гармонично вписали детскую в образ и стиль всего интерьера. В студии уверенны, что подросток в родительском доме должен жить и дышать энергетикой семейных ценностей,впитывать семейный уклад, чтобы когда-нибудь создать свой домашний очаг. Родительские апартаменты - некая площадка для наглядности основных постулатов жизни.  Формула их проста: Это – мой дом, моя семья, это-мое место в семье и доме. А, это -внешний мир,отличный от домашнего. Противопоставить и сравнить себя с окружающим миром  подростку помогает исключительно легкая атмосфера  цельного интерьера. Интерьер DS FRESCO именно такой.  Он наполнен воздухом, благородством синего и безграничным позитивом желтого цвета. Простые и удобные формы и концептуальные предметы декорирования создают ощущения полной свободы и огромного выбора  в  жизни.

Воспитание любовью

Дом в современном стиле, Design Projects Design Projects Детская комната в стиле модерн
Design Projects

Дом в современном стиле

Design Projects
Design Projects
Design Projects

 Рафинадный,томный интерьер для юной прелестницы,всегда вызывает чувство умиления. Психологами доказано: Маленькие девочки,словно губки впитывают любовь. Адекватной любви и заботы много не бывает.  В авторском проекте Design projects комната  для девушки в стиле модерн пропитана нежностью и заботой,словно сердце любящих  родителей.  Пастельные оттенки -розового и сиреневого, уносят мысли юной мечтательницы далеко -далеко в цветочные луга. Мягкие уютные фактуры текстиля и ковра на полу в сочетании с утонченными предметами и элементами из прозрачного пластика и стекла – такая комната  настоящая колыбель для романтических грез.  

В личных интересах

ЖК "Вертикаль", Вадим Бычков Вадим Бычков Детская комната в стиле модерн
Вадим Бычков

ЖК Вертикаль

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

В проекте детской комнаты, дизайнера по интерьеру и архитектора – Вадима Бычкова во главу угла поставлены личные интересы и увлечения подростка .Фотообои с цифрами,строгие прямые линии, удобная и правильная мебель для растущего организма, и  предметы техники. Все,то, чем увлечен будущий гений -свято и неприкосновенно. Никаких лишних, отвлекающих декораций – только нейтральные фоновые оттенки бежевого,серого и оливкового. В голове масса  идей,всем им суждено стать достижениями.

Такая же, как у мамы,только лучше

Проект загородного дома г.Екатеринбург, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Детская комната в стиле модерн
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Проект загородного дома г.Екатеринбург

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Если принцесса ,так  всерьез. Девятайкина София модерновый интерьер девчачьей комнаты создала по образу и подобию взрослой спальни. Это -комната как у мамы,только интереснее! Истинное предназначение пространства выдают элементы декора в стиле прованса –  настенный часы над изголовьем кровати, комод-сундук с игрушками, текстильное оформление и,конечно,цвет. Сочетание нежно- розового и светло-зеленого цвета –  классика для оформления комнаты юной леди. 

Вкус к жизни

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Cтудия  Decolabs предлагает формировать вкус к жизни будущего космополита. И,весьма, в легких штрихах трансформирует элементы лофта и минимализма  из взрослой жизни  в образ интерьера и представления о  жизни подростка. Упрощая геометрию и декорирование интерьерных концепций,дизайнеры транслируют главную идею для формирующейся личности –  Жизнь устроена максимально просто. Простой путь – самый  гениальный. Выбирать – тебе.

Белая история - апартаменты на улице Февральской революции
Стоит ли по-Вашему идти в "разрез" с мнением и предпочтением подростка и создавать для него комнату, в едином  со всем интерьером, стиле?

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