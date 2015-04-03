Переходный возраст- интерьеры комнат для подростков

Уникальность каждого дня детства очевидна к осознанным 30-ти годам, когда реальные достижения
оглядываются на мечты юности. Когда интересы , увлечения и выборы
рассказывают об окружении и играх детских дней. Одним словом, все мы родом из детства. В процессе создания авторских интерьерных решений дома или квартиры, больше всего споров о детской комнате, тем более, о комнате подростка. Представления родителей с предпочтениями и идеями юного и перспективного поколения совпадают редко. В смешении чувств и эмоций консенсуса достичь возможно лишь при помощи
третьего лица. Профессиональное мнение дизайнера по интерьеру, с учетом всех особенностей и потребностей
молодого организма ,зачастую, является решающим и самым разумным.
В дизайн – студии Искандарова убеждены, что комната подростка – это собственный мир. Сложившаяся личность ребенка,почти взрослого, в своем жилом пространстве должна наполняться
серьезными мечтами о перспективах жизни и о будущем. И,пока, само
взрослое будущее не наполнит подростка,он имеет право жить по собственному времени или
часам – на стене своей комнаты. Монохром сложных серых оттенков и смелые акценты красного в интерьере модерна призваны рождать у подростка
чувство стиля.
Интерьерное пространство квартиры простых форм и открытых цветов модерна,
выбора для комнаты подростка не предоставляла. Дизайнеры студии DS FRESCO -авторы проекта, гармонично вписали детскую в образ и стиль всего интерьера. В студии уверенны, что подросток в родительском доме должен жить и дышать энергетикой семейных ценностей,
впитывать семейный уклад, чтобы когда-нибудь создать свой домашний очаг. Родительские апартаменты - некая площадка для наглядности основных постулатов жизни. Формула их проста:
Это – мой дом, моя семья, это-мое место в семье и доме. А, это -внешний мир,отличный от домашнего. Противопоставить и сравнить себя с окружающим миром подростку помогает исключительно легкая атмосфера цельного интерьера. Интерьер DS FRESCO именно такой. Он наполнен воздухом, благородством синего и безграничным позитивом желтого цвета. Простые и удобные формы и концептуальные предметы декорирования создают ощущения полной свободы и огромного выбора в жизни.
Рафинадный,томный интерьер для юной прелестницы,всегда вызывает чувство умиления. Психологами доказано:
Маленькие девочки,словно губки
впитывают любовь. Адекватной любви и заботы много не бывает. В авторском проекте Design projects комната для девушки в стиле модерн пропитана нежностью и заботой,словно сердце любящих родителей. Пастельные оттенки -розового и сиреневого, уносят мысли юной мечтательницы далеко -далеко в цветочные луга. Мягкие уютные фактуры текстиля и ковра на полу в сочетании с утонченными предметами и элементами из прозрачного пластика и стекла – такая комната настоящая колыбель для романтических грез.
Вертикаль
В проекте детской комнаты, дизайнера по интерьеру и архитектора – Вадима Бычкова во главу угла поставлены личные интересы и увлечения подростка .Фотообои с цифрами,строгие прямые линии, удобная и правильная мебель для растущего организма, и предметы техники. Все,то, чем увлечен
будущий гений -свято и неприкосновенно. Никаких лишних, отвлекающих декораций – только нейтральные фоновые оттенки бежевого,серого и оливкового. В голове масса идей,всем им суждено стать достижениями.
Если принцесса ,так всерьез. Девятайкина София модерновый интерьер девчачьей комнаты создала по образу и подобию взрослой спальни. Это -комната как у мамы,только интереснее! Истинное предназначение пространства выдают элементы декора в стиле прованса – настенный часы над изголовьем кровати, комод-сундук с игрушками, текстильное оформление и,конечно,цвет. Сочетание нежно- розового и светло-зеленого цвета – классика для оформления комнаты юной леди.
Cтудия Decolabs предлагает формировать
вкус к жизни будущего космополита. И,весьма, в легких штрихах трансформирует элементы лофта и минимализма из взрослой жизни в образ интерьера и представления о жизни подростка. Упрощая геометрию и декорирование интерьерных концепций,дизайнеры транслируют главную идею для формирующейся личности –
Жизнь устроена максимально просто. Простой путь – самый гениальный. Выбирать – тебе.