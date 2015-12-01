Модные тенденции все время меняются, поэтому дизайнерам приходится быстро к ним подстраиваться и адаптироваться. В отделке жилых помещений также появился актуальный тренд – это полы из камня. Чаще всего используют мрамор, травертин, гранит. Удобно ли это? Нужно ли? Такая популярность у натурального камня не случайна. Каждый вид камня является экологически чистым, долговечным, устойчивым к негативному влиянию, пожаробезопасным. Эти материалы имеют широкий ассортимент среди фактуры, цвета, размера, типов. Современные каменные полы отличаются надежностью в эксплуатации, отличными декоративными свойствами, эстетическим внешним видом. Каждое изделие из камня отличается своей уникальностью, так как у камня нет одинакового рисунка.
В данной статье мы рассмотрим полы из камня – за или против. Вы узнаете их преимущества и недостатки, особенности укладки, ухода, дополнительные характеристики.
Полы из натурального камня имеют величественный вид, задают тон всему дизайну дома или квартиры. Лучше всего такие полы выглядят в классическом и марокканском стилях. Ухаживать за данным покрытием достаточно просто, поскольку камню ничего не страшно (нужно хотя бы проводить регулярную влажную уборку). Этот пол может прослужить минимум сто лет. Только иногда может появиться потребность в шлифовке и полировке мрамора, если появятся тусклости и царапины (это будет происходить примерно раз в пять или десять лет). Из всех камней мрамор может остаться гладким. Каменные полы обладают уникальным узором и цветом.
Наиболее популярны и всегда будут в моде полы из мрамора и гранита. И мраморные, и гранитные полы придают комнате особый шик и элегантность, говорят об изысканном вкусе своих владельцев. Ведь неслучайно именно такими камнями отделывали полы во дворцах королей, богатых домах, красивых соборах.
В обычной жизни твердость камня может стать и его недостатком. Если хрупкие вещи упадут на пол, то вероятнее всего они полностью разобьются. Ходить и стоять на каменном полу сложнее, ноги устают быстро. Небольшая лужа создаст опасность поскользнуться. Пол из камня – за или против, разбираемся дальше. Он всегда будет холодным, если только под ним не установить систему теплого пола. Пол из натурального камня имеет большую цену, что делает его доступным не для всех. Учтите и то, что вес материала может быть недопустимым для перекрытий многоквартирного дома.
Полы из камня подходят почти любому помещению, а именно гостиной, прихожей, кухне, ванной комнате. Также напольное покрытие может быть подобрано в зависимости от особенностей помещения, интенсивности его эксплуатации, поэтому оно будет и эстетичным, и практичным. Гранитные полы очень устойчивы к влажности и истиранию, поэтому они подходят для мест с большой степенью нагрузки, например, для прихожей. Мраморное покрытие идеально для спальной комнаты, травертиновый пол используется в гостиной и ванной комнате. Сфера применения пола из камня обуславливается фактурой поверхности материала. Полированный камень не используйте в ванной комнате, на лестнице и площадках, так как он сам по себе скользкий, а при попадании воды и при высокой влажности становится еще более опасным.
Чтобы поддерживать первоначальный внешний вид камня, следует регулярно очищать его от грязи и пыли. Для этого нужны неабразивные моющие средства. Если вы хотите видеть блестящую поверхность, то применяйте мастику, чтобы защитить пол от загрязнения и повреждения, нужны разные пропитки. Есть специальные средства по уходу, для очищения и защиты напольного покрытия в зависимости от вида камня. Их использование способно поддерживать хороший вид у пола, увеличить срок его службы. Если возникли серьезные повреждения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам, которые занимаются восстановлением камня и могут придать покрытию привлекательный внешний вид.
Полы из камня по сравнению с другими материалами для напольных покрытий более долговечны и прочны, они имеют влагоустойчивость и морозостойкость, не подвергаются влиянию окружающей среды и гниению. Такие полы не нуждаются в ремонте и покраске, только в шлифовке и полировке. Благодаря тому, что используются плиты из натурального камня, вы можете выбрать любой цвет и фактуру, визуальный эффект, все эти параметры совершенно не усложнят уход за покрытием. Кроме того, что срок служб у полов из камня очень длительный, у них не теряются декоративные свойства, они вписываются в каждый интерьер и подчеркивают статус своих хозяев. Что касается цены, то она окончательно составляется после определения площади комнаты, выбора узора и вида камня.
Рассмотрев полы из камня – за или против, нужно знать и нюансы их укладки. Установка напольного покрытия из камня почти не отличается от монтажа керамической плитки. Для этого используют отполированные плиты или детали шлифованной фактуры, нуждающиеся в полировке после монтажа. Основанием для плиты из камня может быть бетон, цементно-песчаная поверхность или железобетон. Для соединения камня и основания часто используют раствор или специальный клей.
В основном технология укладки напольного покрытия из камня включает в себя следующие этапы – подготовка поверхности (ее очищают от трещин, грязи, устраняют перепады), нанесение раствора или клея, укладка камня, затирка швов, шлифовка или полировка поверхности.
Если вы так хотите иметь модное покрытие с узором камня, но не можете по причине некоторых его недостатков, то можно позволить себе взять из коллекции керамической плитки специальные каменные расцветки. Благодаря увеличенному размеру плитки эффект достигается более реалистичный. Также в коллекциях ламината есть предложения под мрамор разного оттенка, гранит и другие виды камня. Данные покрытия не смогут долго прослужить, как камень, но к тому времени мода изменится и появится что-то новое.
Таким образом, нами рассмотрены полы из камня – за или против. Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что полы из камня являются эстетическим, выгодным, практичным, долговечным напольным покрытием. Если соблюдать все правила ухода за ними, то вы продлите их срок службы, сохраните прекрасный внешний вид. Благодаря широкому выбору и разным видам камня, вы можете его подобрать под любой интерьер и вид помещения. В связи с этим есть все основания сказать, что у полов из камня имеется больше “за”, чем “против”. Важно только подобрать оптимальный вид камня для вашего помещения.