Модные тенденции все время меняются, поэтому дизайнерам приходится быстро к ним подстраиваться и адаптироваться. В отделке жилых помещений также появился актуальный тренд – это полы из камня. Чаще всего используют мрамор, травертин, гранит. Удобно ли это? Нужно ли? Такая популярность у натурального камня не случайна. Каждый вид камня является экологически чистым, долговечным, устойчивым к негативному влиянию, пожаробезопасным. Эти материалы имеют широкий ассортимент среди фактуры, цвета, размера, типов. Современные каменные полы отличаются надежностью в эксплуатации, отличными декоративными свойствами, эстетическим внешним видом. Каждое изделие из камня отличается своей уникальностью, так как у камня нет одинакового рисунка.

В данной статье мы рассмотрим полы из камня – за или против. Вы узнаете их преимущества и недостатки, особенности укладки, ухода, дополнительные характеристики.