Кухни в стиле французской провинции

Вместе с утренним ветром, в окна деревушек на юге Франции в дом в летает душистый аромат прованских трав и кулинарных изысков.Приготовление фирменных бриошей ,как и любого другого французского блюда -это не рецептура,это творческий процесс. Настоящее художественное искусство… В атмосфере прованс получают наслаждение от каждой минуты жизни. Именно поэтому важна и мила каждая деталь и аксесуар в столовых и кухнях -гостиных в стиле прованс. Буквально все здесь пронизано светом и любовью.
В атмосфере загородного дома или квартиры в духе прованса – утро всегда чудесное! Она пахнет нежностью и безмятежным счастьем. Что приготовить на такой кухне, пока все спят? Конечно,завтрак! Прованс обожает детали – сервировку стола с использованием бесконечных салфеток из кружев, керамической белой посуды, желательно единого образа – столовые и чайные предметы одного итого же сервиза, и букеты свежесрезанных цветов.
Время неуловимо быстро движется вперед. Пора заняться обедом! Слушаем сердце – оно подскажет. Ведь французская кухня – это история любви… Прозрачность и тонкость мебельного ансамбля цвета слоновой кости в сочетании с насыщенным рисунком и принтом декоративной отделки – керамической плитки и бумажных настенных покрытий в стиле прованс – вдохновляют на создание традиционного французского обеда. Как на счет лукового супа? Проект студии дизайна -
ВЕРСАЛЬ-ПРОЕКТ наполнен атмосферой гостеприимства. Решено: сегодня обедаем дома!
А вот перерыв за чашкой кофе можно провести в приятнейшей компании – лучшей подруги и фирменных французских булочек бриошь. Дизайн кухни автора проекта -Марины Поклонцевой в классическую геометрию и предметные содержания включил лишь элементы прованса – цвет,форма и аксессуары – посуда,вазоны с цветами. При этом, детали настолько характерны,что в классической кухне царит романтическая французская атмосфера. Позаботьтесь о десерте заранее, поинтересуйтесь о маленьких хитростях
простого рецепта – бриошь.
Посуду и домашнюю утварь на кухне в стиле прованс нет надобности прятать в шкафы. Сковородки и кастрюли, висящие на виду, сами по себе будут служить украшением.Для демонстрации всевозможных милейших статуэток, кружевных салфеток,чудесных вещиц из антикварных магазинов или с блошиных рынков, плетеных корзин и связок душистых трав созданы декоративные ниши и открытые кухонные полки. Прованс надо любить в каждой
безделушке без функционального назначения, но с душой и историей.
Elena Аrsentyeva предлагает проект -микс -кантри и прованса для решения кухонного пространства. И это неудивительно – законодателями стиля прованс заслуженно считаются французские фермеры, которые активно использовали его в оформлении своих небольших домов. Позже прованс переняли известные европейские дизайнеры. Главной особенностью, благодаря которой этот стиль покоряет, считается его
душевная простота,с деревенскими нотками в оформлении. Все мелкие декоративные вещицы прованса,презентованные на характерном для стиля белом и молочном цвете, отлично перекликаются с текстильным оформлением кантри – мелкие цветочки,
пшенцо в обивке мебели, на диванных подушках и фартуке хозяйки дома. Приходите,вечером. Будем пить чай,с прованскими травами.
Проект дизайн студии
Чехова и компания очевидное доказательство того,что стиль прованс может украсить не только загородный дом. Большая площадь, окна в пол, абсолютная натуральность цвета и фактур – и в центре мегаполиса
пахнет свежими сливками. В интерьерном решении используются в основном светлые природные оттенки -бежевые, персиковые, песочные, оливковые, шоколадные и белый цвет. Пожалуй, гостей надо удивить. К торжественному блюду , будем готовить -французский сливочный соус. Подсказать его секрет?
Прованс –это южная провинция Франции на берегу Средиземного моря, своей красотой и очарованием покоряющая сердце всякого, кто туда приезжает.
От нее и получил свое название популярный стиль. С
морским происхождением также связана история некоторых особенностей цветовой гаммы мебели. Помимо природных естественных цветов, элементы мебели прованс могут окрашиваться в светлые голубые, зеленые, фиолетовые оттенки. Темная мебель может использоваться лишь в том случае, если цветовая гамма всего помещения выдержана исключительно в светлых тонах. Поэтому,часто в средиземноморском стиле,как в проекте DS fresco, явно присутствие атмосферы прованс. Если ужин – только полезный! Рыба с овощями - идеальный вариант для средиземноморского настроения.
Кухонная мебель в стиле прованс,как в проекте KM studio ,предпочтительно должна быть изготовлена из древесины – ясеня, дуба, вишни или ореха. Фасады из светлого дерева нередко искусственно делают состаренными, словно выцветшими под ярким средиземноморским солнцем.
Такой эффект достигается посредством специальной техники под названием кракелюр. Шкафы и буфеты подбирают основательные, слегка грубоватые и весьма вместительные. Для такой кухни лучшим решением станет столешница из гранита или мрамора в светлых оттенках. В выходные дома сидеть смысла не имеет. Лучше испечь на любимой кухне настоящий французский хлеб. Ранним утром на рынке
позаботиться о зелени и сыре. И устроить любимой семье – пикник! Ведь любовь спасет мир.