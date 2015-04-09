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Кухни в стиле французской провинции

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Квартира на ул.Мира, DS Fresco DS Fresco Кухня в средиземноморском стиле
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Вместе с утренним ветром, в окна деревушек на юге Франции в дом в летает душистый аромат прованских трав и кулинарных изысков.Приготовление фирменных бриошей ,как и любого другого французского блюда -это не рецептура,это творческий процесс. Настоящее художественное искусство… В атмосфере прованс получают наслаждение от каждой минуты жизни. Именно поэтому важна и мила каждая деталь и аксесуар  в столовых и кухнях -гостиных в стиле  прованс. Буквально все здесь пронизано светом и любовью.

Чудесный запах нежности – аксессуары на кухне в стиле прованс

Кухня МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Кухня в классическом стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Кухня

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

В атмосфере загородного дома или квартиры  в духе прованса – утро всегда чудесное! Она пахнет нежностью и безмятежным счастьем. Что приготовить на такой кухне, пока все спят? Конечно,завтрак!  Прованс обожает детали – сервировку стола с использованием бесконечных салфеток из кружев, керамической белой посуды, желательно единого образа – столовые и чайные предметы одного итого же сервиза, и букеты свежесрезанных цветов.

Обедаем дома – гостеприимная атмосфера прованса

Московский прованс, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Кухни в эклектичном стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Московский прованс

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Время неуловимо быстро движется вперед. Пора заняться обедом! Слушаем сердце – оно подскажет. Ведь французская кухня – это история любви… Прозрачность и тонкость мебельного ансамбля цвета слоновой кости в сочетании с насыщенным рисунком и принтом декоративной отделки – керамической плитки и бумажных настенных покрытий в стиле прованс – вдохновляют на создание традиционного французского обеда. Как на счет лукового супа? Проект  студии дизайна -ВЕРСАЛЬ-ПРОЕКТ наполнен атмосферой  гостеприимства. Решено: сегодня обедаем дома!

Рецепт булочек бриошь – классика с элементами прованса

Кухня МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Кухня в классическом стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Кухня

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

А вот перерыв за чашкой кофе можно провести в приятнейшей компании – лучшей подруги и фирменных французских булочек бриошь.  Дизайн кухни автора проекта -Марины Поклонцевой в классическую геометрию и предметные содержания включил лишь элементы прованса – цвет,форма и аксессуары – посуда,вазоны с цветами. При этом,  детали настолько характерны,что в классической кухне царит романтическая французская атмосфера.  Позаботьтесь о десерте заранее, поинтересуйтесь о маленьких хитростях простого рецепта – бриошь.

Чай с прованскими травами – кухня в стиле кантри с элементами прованс.

Квартира. Москва., Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva Кухня в стиле кантри
Elena Arsentyeva

Квартира. Москва.

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Посуду и домашнюю утварь  на кухне в стиле прованс нет надобности прятать в шкафы. Сковородки и кастрюли, висящие на виду, сами по себе будут служить украшением.Для демонстрации всевозможных милейших статуэток, кружевных салфеток,чудесных вещиц из антикварных магазинов или с блошиных рынков, плетеных корзин и связок душистых трав созданы декоративные ниши и открытые кухонные полки. Прованс надо любить в каждой безделушке без функционального назначения, но с душой и историей. 

Elena Аrsentyeva предлагает проект -микс -кантри и прованса для решения кухонного пространства. И это неудивительно – законодателями стиля прованс заслуженно считаются французские фермеры, которые активно использовали его в оформлении своих небольших домов. Позже прованс переняли известные европейские дизайнеры. Главной особенностью, благодаря которой этот стиль покоряет, считается его душевная простота,с  деревенскими нотками в оформлении. Все мелкие декоративные вещицы прованса,презентованные на характерном для стиля белом и молочном цвете, отлично перекликаются с текстильным оформлением кантри – мелкие цветочки, пшенцо в обивке мебели, на диванных подушках и фартуке хозяйки дома. Приходите,вечером. Будем пить чай,с прованскими травами.

Французский сливочный соус – песочно-молочные оттенки цветовой гаммы прованса

Квартира с элементами прованса, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Кухня в классическом стиле
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>

Квартира с элементами прованса

Дизайн студия "Чехова и Компания"
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>
Дизайн студия "Чехова и Компания"

Проект дизайн студии Чехова и компания очевидное доказательство того,что стиль прованс может украсить не только загородный дом. Большая площадь, окна в пол, абсолютная натуральность цвета и фактур – и в центре мегаполиса пахнет свежими сливками. В интерьерном решении используются в основном светлые природные оттенки -бежевые, персиковые, песочные, оливковые, шоколадные и белый цвет. Пожалуй, гостей надо удивить. К торжественному блюду , будем готовить -французский сливочный соус. Подсказать его секрет?

На морском побережье – элементы средиземноморского стиля в провансе

Квартира на ул.Мира, DS Fresco DS Fresco Кухня в средиземноморском стиле
DS Fresco

Квартира на ул.Мира

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

Прованс –это южная провинция Франции на берегу Средиземного моря, своей красотой и очарованием покоряющая сердце всякого, кто туда приезжает. От нее и получил свое название популярный стиль. С морским происхождением также связана история некоторых особенностей цветовой гаммы мебели. Помимо природных естественных цветов, элементы мебели прованс могут окрашиваться в светлые голубые, зеленые, фиолетовые оттенки. Темная мебель может использоваться лишь в том случае, если цветовая гамма всего помещения выдержана исключительно в светлых тонах. Поэтому,часто в средиземноморском стиле,как в проекте DS fresco,  явно присутствие атмосферы прованс. Если ужин – только полезный! Рыба с овощями - идеальный вариант для средиземноморского настроения.

Неподдельные чувства – мебель из древесины ясеня, ореха и дуба

Объект №3, KM Studio KM Studio Кухня в классическом стиле
KM Studio

Объект №3

KM Studio
KM Studio
KM Studio

Кухонная мебель в стиле прованс,как в проекте KM studio ,предпочтительно должна быть изготовлена из древесины – ясеня, дуба, вишни или ореха. Фасады из светлого дерева нередко искусственно делают состаренными, словно выцветшими под ярким средиземноморским солнцем. Такой эффект достигается посредством специальной техники под названием кракелюр. Шкафы и буфеты подбирают основательные, слегка грубоватые и весьма вместительные. Для такой кухни лучшим решением станет столешница из гранита или мрамора в светлых оттенках. В выходные дома сидеть смысла не имеет. Лучше испечь на любимой кухне настоящий французский хлеб. Ранним утром на рынке позаботиться о зелени и сыре. И устроить любимой семье – пикник! Ведь любовь спасет мир.

Стиль фьюжн или интерьер без правил
Поделитесь с нами собственным рецептом в духе прованс? Вдохновляет ли Вас французская кухня?

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