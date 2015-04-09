Кухни в стиле французской провинции

Посуду и домашнюю утварь на кухне в стиле прованс нет надобности прятать в шкафы. Сковородки и кастрюли, висящие на виду, сами по себе будут служить украшением.Для демонстрации всевозможных милейших статуэток, кружевных салфеток,чудесных вещиц из антикварных магазинов или с блошиных рынков, плетеных корзин и связок душистых трав созданы декоративные ниши и открытые кухонные полки. Прованс надо любить в каждой безделушке без функционального назначения, но с душой и историей.

Elena Аrsentyeva предлагает проект -микс -кантри и прованса для решения кухонного пространства. И это неудивительно – законодателями стиля прованс заслуженно считаются французские фермеры, которые активно использовали его в оформлении своих небольших домов. Позже прованс переняли известные европейские дизайнеры. Главной особенностью, благодаря которой этот стиль покоряет, считается его душевная простота ,с деревенскими нотками в оформлении. Все мелкие декоративные вещицы прованса,презентованные на характерном для стиля белом и молочном цвете, отлично перекликаются с текстильным оформлением кантри – мелкие цветочки, пшенцо в обивке мебели, на диванных подушках и фартуке хозяйки дома. Приходите,вечером. Будем пить чай,с прованскими травами.