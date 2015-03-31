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До и После: Реконструкция дома c вековой историей

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Дома в классическом стиле
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Самое привлекательное в проектах До и После – это возможность увидеть как выглядел дом до того, как к его капитальному ремонту приступила команда архитекторов и дизайнеров. Подобные проекты наглядно иллюстрируют силу таланта профессионалов своего дела, когда заброшенная постройка с обветшавшим фасадом вдруг превращается в шикарный дом с интерьером, от красоты которого просто захватывает дух. 

Об одном из таких проектов пойдет речь и сегодня. Дом, который вы видите на фото, был построен в 1924 году. Нельзя сказать, что он находился в плохом состоянии, но 91 год – это все же возраст даже для кирпичной постройки. Давайте проследим за преображением этой довоенной постройки.

До: Старое фото

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Дома в классическом стиле
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Когда-то этот дом можно было назвать вполне современным – фасад из добротного кирпича, прочная крыша из черепицы, благоустроенный сад. К тому моменту как постройка попала в заботливые руки специалистов из архитектурного бюро  28 Grad Architektur GmbH, ее состояние по-прежнему было удовлетворительным, в срочной переделке нуждались лишь подвал и мансардный этаж.

После: Как изменился фасад дома

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Дома в классическом стиле
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Как видно на фото, внешние стены дома были оштукатурены, оконные рамы заменены на новые, а над первым  этажом появился небольшой навес. Таким образом, постройка стала выглядеть свежее и современнее.

До: Мансардный этаж

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

На этом фото были запечатлены отделочные работы на мансардном этаже. Совсем скоро это помещение изменится до неузнаваемости и превратится в настоящий спа-оазис. Установить ванную комнату на чердачном этаже – смелое и необычное решение. Что получилось из этой затеи, смотрим на следующем изображении.

После: Ультрасовременная ванная комната

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Ванная комнатаВанны и душевые
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Первое, что бросается в глаза, – это, конечно же, необычная форма стен. Резкие линии в сочетании с объемной овальной ванной. За прозрачной стеклянной перегородкой находится современная душевая кабина. Стены отделаны широкой матовой плиткой бежевого цвета, которая зрительно увеличивает пространство комнаты.

До: Ремонт спальной комнаты

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Рядом с ванной комнатой расположилась спальня. Иметь свою спальню на чердачном этаже – мечта многих. Скошенные потолки мансарды прекрасно подходят для комнаты отдыха, они словно охраняют спокойный и крепкий сон ее жильцов.  Перед сном вы можете наблюдать за звездным небом, а после пробуждения любоваться как оживает природа за окном, готовясь к новому дню.

После: Гостеприимная спальня

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Кажется, что архитекторы создавали новую спальню именно с расчетом на любителей поглазеть в окно. Лучи солнечного света направлены прямо на широкую кровать, которая, помимо шкафа-купе, кажется является единственным предметом мебели в этой комнате. Впрочем, минималистичный интерьер как нельзя лучше подходит для комнат на мансарде.

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После: Современная кухня

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Столовая комнатаОсвещение
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Пришло время спустится на первый этаж, где перед нами во всей красе предстала просторная кухня, в которой, также как и в спальне, царит полный минимализм. Яркий графический штрих в белую комнату внесли несколько зеленых стульев. Благодаря грамотно организованному многоуровневому освещению, относительно низкие по меркам частного дома потолки не будут причислены к недостаткам интерьера этого дома.

До: Старый сад

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Сад в классическом стиле
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Перед тем как проститься с этим замечательным домом, мы решили ненадолго заглянуть в прилегающий к нему сад. Чувствуется, что нога садовника уже много лет не ступала на его территорию. Как изменился сад, после окончания ремонтных работ?

После: Сад для романтических прогулок

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Сад в классическом стиле
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Над переделкой сада потрудился ландшафтный дизайнер, и результатом его работы стал ухоженный участок, который идеально подходит для отдыха и романтических прогулок.

Классическая роскошь в новой квартире
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