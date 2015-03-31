До и После: Реконструкция дома c вековой историей

Самое привлекательное в проектах До и После – это возможность увидеть как выглядел дом до того, как к его капитальному ремонту приступила команда архитекторов и дизайнеров. Подобные проекты наглядно иллюстрируют силу таланта профессионалов своего дела, когда заброшенная постройка с обветшавшим фасадом вдруг превращается в шикарный дом с интерьером, от красоты которого просто захватывает дух.

Об одном из таких проектов пойдет речь и сегодня. Дом, который вы видите на фото, был построен в 1924 году. Нельзя сказать, что он находился в плохом состоянии, но 91 год – это все же возраст даже для кирпичной постройки. Давайте проследим за преображением этой довоенной постройки.