До и После: Реконструкция дома c вековой историей

Самое привлекательное в проектах
До и После – это возможность увидеть как выглядел дом до того, как к его капитальному ремонту приступила команда архитекторов и дизайнеров. Подобные проекты наглядно иллюстрируют силу таланта профессионалов своего дела, когда заброшенная постройка с обветшавшим фасадом вдруг превращается в шикарный дом с интерьером, от красоты которого просто захватывает дух.
Об одном из таких проектов пойдет речь и сегодня. Дом, который вы видите на фото, был построен в 1924 году. Нельзя сказать, что он находился в плохом состоянии, но 91 год – это все же возраст даже для кирпичной постройки. Давайте проследим за преображением этой довоенной постройки.
Когда-то этот дом можно было назвать вполне современным – фасад из добротного кирпича, прочная крыша из черепицы, благоустроенный сад. К тому моменту как постройка попала в заботливые руки специалистов из архитектурного бюро 28 Grad Architektur GmbH, ее состояние по-прежнему было удовлетворительным, в срочной переделке нуждались лишь подвал и мансардный этаж.
Как видно на фото, внешние стены дома были оштукатурены, оконные рамы заменены на новые, а над первым этажом появился небольшой навес. Таким образом, постройка стала выглядеть свежее и современнее.
На этом фото были запечатлены отделочные работы на мансардном этаже. Совсем скоро это помещение изменится до неузнаваемости и превратится в настоящий спа-оазис. Установить ванную комнату на чердачном этаже – смелое и необычное решение. Что получилось из этой затеи, смотрим на следующем изображении.
Первое, что бросается в глаза, – это, конечно же, необычная форма стен. Резкие линии в сочетании с объемной овальной ванной. За прозрачной стеклянной перегородкой находится современная душевая кабина. Стены отделаны широкой матовой плиткой бежевого цвета, которая зрительно увеличивает пространство комнаты.
Рядом с ванной комнатой расположилась спальня. Иметь свою спальню на чердачном этаже – мечта многих. Скошенные потолки мансарды прекрасно подходят для комнаты отдыха, они словно охраняют спокойный и крепкий сон ее жильцов. Перед сном вы можете наблюдать за звездным небом, а после пробуждения любоваться как оживает природа за окном, готовясь к новому дню.
Кажется, что архитекторы создавали новую спальню именно с расчетом на любителей поглазеть в окно. Лучи солнечного света направлены прямо на широкую кровать, которая, помимо шкафа-купе, кажется является единственным предметом мебели в этой комнате. Впрочем, минималистичный интерьер как нельзя лучше подходит для комнат на мансарде.
Пришло время спустится на первый этаж, где перед нами во всей красе предстала просторная кухня, в которой, также как и в спальне, царит
полный минимализм. Яркий графический штрих в белую комнату внесли несколько зеленых стульев. Благодаря грамотно организованному многоуровневому освещению, относительно низкие по меркам частного дома потолки не будут причислены к недостаткам интерьера этого дома.
Перед тем как проститься с этим замечательным домом, мы решили ненадолго заглянуть в прилегающий к нему сад. Чувствуется, что нога садовника уже много лет не ступала на его территорию. Как изменился сад, после окончания ремонтных работ?
Над переделкой сада потрудился ландшафтный дизайнер, и результатом его работы стал ухоженный участок, который идеально подходит для отдыха и романтических прогулок.