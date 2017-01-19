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Прекрасный способ обновить старую оранжерею

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify
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Этот проект продемонстрирует небольшое обновление дома, особенно если есть ограничения в бюджете. Этот пример достижим для любого владельца дома. Во многих домах оранжереи, зимние сады устарели. Но их можно сделать вновь впечатляющими, практичными. Просто взгляните на это!

До: устаревший вид

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Такая оранжерея была в моде давно, в настоящее время она уже не может так радовать своим видом. Эта причудливая форма, грязно-белый цвет просто скучны.

После: современно

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Мы можем только представить, как рады домовладельцы этому стильному обновлению! Строители постарались на славу. Форма теперь современная, цвет элегантный. Это удивительно красиво.

До: дом издали

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Эта восьмиугольная конструкция имела только одно весомое преимущество – получение дополнительного естественного света в дом. Также тут четко видно, как эта пристройка непропорциональна к остальной части дома.

После: стиль

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Теперь оранжерея отражает квадратный дизайн оригинального дома, она теперь подходит по виду больше. Застекленная крыша стала дополнительным источником света.  Цвет дома, газона хорошо гармонирует с обновленной пристройкой.

После: солнечное место в доме

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Видя все это изнутри, мы понимаем, что такое преобразование вполне оправдано. Помещение теплое, светлое, приветливое. Это самая желанная часть дома. Уютный диван предлагает домашний комфорт и современное освещение сохраняет пространство функциональным.

Дружелюбный дом для счастливой семьи

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