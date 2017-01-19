Прекрасный способ обновить старую оранжерею

Этот проект продемонстрирует небольшое обновление дома, особенно если есть ограничения в бюджете. Этот пример достижим для любого владельца дома. Во многих домах оранжереи, зимние сады устарели. Но их можно сделать вновь впечатляющими, практичными. Просто взгляните на это!