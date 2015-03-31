6 простых советов по созданию уюта в доме

Иногда, чтобы развеять внезапно нахлынувшую грусть, достаточно добавить в интерьер немного света. Замените аксессуары темных цветов на яркий декор и повесьте над кроватью бра, и вы сразу же почувствуете, что в квартире стало намного уютнее. А чтобы хорошее настроение никогда не покидало вас, советуем организовать в доме многоуровневое освещение. Скомбинируйте свет разных светильников на разных уровнях, условно разделив помещение на несколько функциональных зон. Там, где вы обычно отдыхаете и расслабляетесь, свет должен быть мягким и рассеянным, а там, где ведете оживленные беседы с домашними или встречаете гостей, – ярким, прямым и без лишних теней.