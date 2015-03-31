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6 простых советов по созданию уюта в доме

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Rossellarama, 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA Спальная комната Тумбочки
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Что делать, если интерьер квартиры, в которой вы раньше с таким удовольствием проводили вечера и выходные, вдруг начал вызывать недовольство и разочарование. Куда пропала привычная радость от возможности лишний часок побыть в родных стенах, где вы всегда чувствовали себя спокойно и защищено? Возможно, вам просто стало неуютно в собственной квартире, а это значит, что настало время что-то изменить в ее интерьере. В этой статье мы рассмотрим 6 простых способов создания уюта в доме.

Цветы в доме

Неоклассика, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Неоклассика

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Ничто так не освежает обстановку в доме, как комнатные растения. Цветы символизируют здоровье и процветание, избавляют помещение от плохой энергии и наполняют вас жизненной силой. Они вносят в дом природное разнообразие красок, создают в комнате теплую и гармоничную атмосферу. Подбирайте цветы в соответствии с настроением, которое хотите создать, – пышный гиацинт поможет вам стать решительней, лимон взбодрит, очаровательная фиалка восстановит внутреннюю гармонию и пробудит желание сделать что-то красивое. 

Многоуровневое освещение

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Иногда, чтобы развеять внезапно нахлынувшую грусть, достаточно добавить в интерьер немного света. Замените аксессуары темных цветов на яркий декор и повесьте над кроватью бра, и вы сразу же почувствуете, что в квартире стало намного уютнее. А чтобы хорошее настроение никогда не покидало вас, советуем организовать в доме многоуровневое освещение. Скомбинируйте свет разных светильников на разных уровнях, условно разделив помещение на несколько функциональных зон. Там, где вы обычно отдыхаете и расслабляетесь, свет должен быть мягким и рассеянным, а там, где ведете оживленные беседы с домашними или встречаете гостей, – ярким, прямым и без лишних теней.

Шкаф-купе

Квартира-студия для холостяка, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva Гардеробная в стиле модерн
Elena Arsentyeva

Квартира-студия для холостяка

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Ощущение дискомфорта в собственной квартире иногда может возникать из-за легкого беспорядка, с которым вы никак не можете совладать. Чтобы раз и навсегда покончить с творческим хаосом, вместо множества полочек, тумбочек и небольших ящиков, лучше купить один большой шкаф-купе, в котором найдется место для всего, при этом пространство шкафа останется не перегруженным.  Реально оцените, какой объем пространства потребуется для имеющегося у вас количества вещей и смело прибавляйте к потенциальному размеру гардеробной еще 20-30%, необходимых для покупок, которые вы совершите в ближайшее время.

Деревянный пол

Элегантная и модная кухня с зеркальным фартуком + лаконичная прихожая Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Элегантная и модная кухня с зеркальным фартуком + лаконичная прихожая

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Деревянные полы помогут избежать аллергических реакций и заболеваний органов дыхания, впитают всю лишнюю влагу и позаботятся о том, чтобы вы дышали не синтетическими испарениями, а чистым воздухом и каждую секунду вдыхали натуральный запах дерева. В комнатах с деревянными полами всегда царит атмосфера тепла и уюта, что обусловлено высокой экологичностью и безопасностью этого материала.

Мягкая мебель

Гостиная DECORA Гостиная в классическом стиле
DECORA

Гостиная

DECORA
DECORA
DECORA

Даже если вы живете в однокомнатной квартире, не отказывайте себе в роскоши окружить себя качественной мягкой мебелью.  Для небольших помещений лучше всего подойдут наборы мягкой мебели, состоящие из дивана и нескольких кресел. Что может быть прекраснее, чем придя домой после напряженного трудового дня, прилечь на удобный диван и погрузиться в чтение любимой книги.  Мягкая мебель, украшенная красивой обивкой, поможет создать в квартире неповторимую атмосферу уюта.

Тумбочка у кровати

l Segugi 3D_DESIGNER_ALLA Спальная комната Тумбочки
3D_DESIGNER_ALLA

l Segugi

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

Скромная и незаметная прикроватная тумбочка играет важную роль в создании уюта. С ее помощью вы всегда будете поддерживать порядок в пространстве около кровати. На небольшую тумбочку всегда можно поставить ночник, положить книги и журналы, которые вы любите читать перед сном. Многофункциональность и компактная конструкция тумбочки делают ее незаменимым атрибутом уютной квартиры.

Как обустроить гардеробную комнату
Как вы создаете уют в своей квартире? Поделитесь личным опытом! 

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