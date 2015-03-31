Как обустроить гардеробную комнату

В квартире даже самых заядлых поклонников минимализма найдутся вещи, которые не хочется хранить на видном месте, но которые время от времени все же могут понадобиться. В таком случае стоит обратить внимание на шкафы с антресолью. Антресоль заменит недостающие в шкафах полки и предоставит достаточно места для хранения предметов не первой необходимости. В отличие от полок шкафа, которые все время находятся на виду, в антресоли можно время от времени позволить себе небольшой творческий беспорядок.