Как обустроить гардеробную комнату

Иметь в квартире отдельное помещение для гардеробной – роскошь, о которой мечтают многие хозяйки. Увы, большинство из нас живут в типовых городских квартирах, и не имеют возможности отдать целую комнату для размещения одежды и обуви. На выручку, как всегда, приходит смекалка – гардеробную можно разместить в прихожей, кладовой и даже на балконе. Главное – правильно подобрать размер шкафа и максимально компактно разложить в нем вещи.
Особенно непросто приходится владельцам однокомнатных квартир, где каждый квадратный метр – на вес золота. Выходом из положения могут стать встроенный шкаф в прихожей и большое количество крючков и вешалок, которые также являются неоценимыми помощниками в организации пространства для гардеробной. Для тех, кто не боится быть креативным, дизайнеры из студии Sazonova Group предлагают, вместо привычной вешалки, использовать деревянную лестницу, на ступеньках которой можно без труда разместить не одежду, обувь и даже аксессуары.
В последнее время велосипедные прогулки по городу становятся все популярнее, и все чаще жители мегаполисов покидают теплые салоны автомобилей и пересаживаются на новых двухколесных друзей. Неожиданный ответ на вопрос, куда же поставить велосипед, чтобы он не занимал слишком много места, предложили специалисты студии Александра Скирды, знающие толк в эргономике пространства. Раз уж в вашей квартире нашлось место для отдельной гардеробной, почему бы не использовать ее пространство по максимуму.
Гардеробная без зеркал наполовину теряет свою функциональность. Зато при их наличии комната не только преображается внешне, но и позволяет жильцам квартиры, каждый раз примеряя новый наряд, видеть себя во всех возможных ракурсах. Еще одним важным аспектом в обустройстве гардеробной является наличие источника естественного света. Если у вас нет возможности разместить гардеробную в комнате с окном, наиболее приемлемым вариантом организации освещения в этой комнате станет установка небольших по диаметру накладных светильников.
Если вас пугает идея пожертвовать целой комнатой в пользу гардеробной, почему бы не совместить гардеробную со стиральной комнатой? Здесь можно стирать, сушить и гладить одежду, сэкономив тем самым пару-тройку квадратных метров в ванной.
Для тех, кто много времени проводит на дачном участке, рано или поздно встает вопрос об организации гардеробной. Любителям загородной жизни стоит обратить особое внимание на так называемые мансардные шкафы. Современные конструкторские разработки дизайнеров, в совокупности с огромным разнообразием мебельной фурнитуры позволяют изготовить гардеробные с учетом скошенных потолков мансардных этажей.
В квартире даже самых заядлых поклонников минимализма найдутся вещи, которые не хочется хранить на видном месте, но которые время от времени все же могут понадобиться. В таком случае стоит обратить внимание на шкафы с антресолью. Антресоль заменит недостающие в шкафах полки и предоставит достаточно места для хранения предметов не первой необходимости. В отличие от полок шкафа, которые все время находятся на виду, в антресоли можно время от времени позволить себе небольшой творческий беспорядок.