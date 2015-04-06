Солнце над Невой

Над Петропавловской крепостью всходит солнце. Его мягкий, нежный, теплый свет озаряет всю набережную Невы, и вливается в окна апартаментов пентхауса на Мичуринской улице. Архитектурное бюро ARCHI-DO спроектировала для этого каждую деталь.
Речь идет, о двухуровневой квартире в центре Санкт-Петербурга,общей площадью 300 квадратных метров. Вадим Кондрашев – автор -архитектор в ее проектировании воспользовался ландшафтным принципом расстановки акцентов. Как в парке, скамейки, павильоны стоят всегда там, где открываются прекрасные виды. На первом этаже расположены - гостиная-столовая, кухня, библиотека, кабинет, спальня и два гостевых санузла. Второй отведен под галерею, спальню, гостевую- детскую.
Анфилада распахнутых дверей в гостиную и кабинет, открывает вид на Петропавловскую крепость и набережную Невы, где восходит солнце. Строгие пропорции квартиры и гармонию пространства выстраивает четкий выбор оси. В этой квартире такой осью стала лестница на второй этаж. Как только она появилась в правильном месте, родилась общая идея пространства.Его достоинства открываются гостю поступательно.Принципиальное решение архитектора скрыть второй этаж квартиры позволило зонировать жилые апартаменты,согласно смыслу предназначения.
В процессе работы с владельцами квартиры, происходило постепенное и полное слияние видений и ощущений архитектуры и интерьера.Бюро не ставило цели -
реконструировать интерьер 70-80-х годов. Не создавало, специально,атмосферы времени расцвета молодости владельцев квартиры,личностей гармоничных с собственным мировоззрением. Это получилось само собой. Здесь нет антиквариата, не используются очевидные дизайнерские приемы той эпохи. Но за счет лаковых поверхностей мебели и принципов зонирования интерьер обрел образ сдержанной классики в духе 70 -х годов.
Интерьерная идея
подчеркнутой скромности, 70-х годов наполнена энергией современного живого дизайна.В каждом помещении есть знаковые предметы, незаметные первому взгляду обывателя -свет Philippe Starck,Gio Ponti, спальни Antonio Citterio и респектабельная кухня-Bulthaup.
Название архитектурного бюро ARCHI-DO в переводе означает -
путь архитектуры. Оно образовано слиянием английского слова architecture -«архитектура» с японским иероглифом «до» (道), означающим дорогу, путь, способ. Согласно названию,главным, принципом бюро :
Архитектура всегда несет культурный код в истории пространства. Проект апартаментов пентхауса – именно такой. Родоначальник собственного стиля для нового поколения интеллигенции. Им есть,что сказать миру,а у интерьера в потенциале безграничное множество вариаций.
Творческий метод ARCHI-DO – игра на поле архитектуры.
Великолепный проект отличает от хорошего присутствие метафизических символов. Например, пространство может быть моделью вселенной – уверенно заявляют в архитектурном бюро и создают жилое пространство залитое солнцем всего Санкт-Петербурга.