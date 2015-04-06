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Солнце над Невой

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Кухня в классическом стиле
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Над  Петропавловской крепостью всходит солнце. Его мягкий, нежный, теплый  свет озаряет всю набережную Невы,  и  вливается в окна апартаментов пентхауса на  Мичуринской улице. Архитектурное бюро ARCHI-DO спроектировала для этого каждую деталь.

Принцип ландшафта в интерьере

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Гостиная в классическом стиле
Archido

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица

Archido
Archido
Archido

Речь идет, о двухуровневой квартире в центре Санкт-Петербурга,общей площадью 300 квадратных метров. Вадим Кондрашев – автор -архитектор в ее проектировании воспользовался ландшафтным принципом расстановки акцентов. Как в парке, скамейки, павильоны стоят всегда там, где открываются прекрасные виды. На первом этаже расположены - гостиная-столовая, кухня, библиотека, кабинет, спальня и два гостевых санузла. Второй отведен под  галерею, спальню, гостевую- детскую.

По оси координат

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Гостиная в классическом стиле
Archido

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица

Archido
Archido
Archido

 Анфилада распахнутых  дверей  в гостиную и кабинет, открывает вид на Петропавловскую крепость и набережную Невы, где восходит солнце. Строгие  пропорции квартиры и гармонию пространства выстраивает  четкий выбор оси. В этой квартире такой осью стала лестница на второй этаж. Как только она появилась в правильном месте, родилась общая идея пространства.Его достоинства открываются гостю поступательно.Принципиальное решение архитектора скрыть второй этаж квартиры позволило зонировать жилые апартаменты,согласно смыслу предназначения.

В духе 70-х годов

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Гостиная в классическом стиле
Archido

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица

Archido
Archido
Archido

В процессе работы с владельцами квартиры, происходило постепенное и полное слияние видений и ощущений архитектуры и интерьера.Бюро не ставило цели - реконструировать интерьер 70-80-х годов. Не создавало, специально,атмосферы  времени расцвета молодости владельцев квартиры,личностей гармоничных с собственным мировоззрением. Это получилось само собой. Здесь нет антиквариата, не используются очевидные дизайнерские приемы той эпохи. Но за счет лаковых поверхностей мебели и принципов зонирования интерьер обрел образ сдержанной классики в духе 70 -х годов. 

Скромность знаковых предметов

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Кухня в классическом стиле
Archido

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица

Archido
Archido
Archido

Интерьерная идея подчеркнутой скромности, 70-х годов наполнена энергией  современного живого дизайна.В каждом помещении есть знаковые предметы, незаметные первому взгляду обывателя -свет Philippe Starck,Gio Ponti, спальни Antonio Citterio и респектабельная  кухня-Bulthaup.

Новое поколение интеллигенции

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Спальня в классическом стиле
Archido

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица

Archido
Archido
Archido

Название архитектурного бюро ARCHI-DO  в переводе означает -путь архитектуры. Оно образовано слиянием английского слова  architecture -«архитектура» с японским иероглифом «до» (道), означающим дорогу, путь, способ.  Согласно названию,главным, принципом бюро : Архитектура всегда несет культурный код в истории пространства. Проект апартаментов пентхауса – именно такой. Родоначальник собственного стиля для нового поколения интеллигенции.  Им есть,что сказать миру,а у интерьера в потенциале безграничное множество вариаций.

Солнце над Невой

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица , Archido Archido Спальня в классическом стиле
Archido

ПЕНТХАУС / СПб, Мичуринская улица

Archido
Archido
Archido

Творческий метод ARCHI-DO – игра на поле архитектуры. Великолепный проект отличает от хорошего присутствие метафизических символов.  Например, пространство может быть моделью вселенной – уверенно заявляют в архитектурном бюро и создают жилое пространство залитое  солнцем всего Санкт-Петербурга.

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