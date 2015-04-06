Солнце над Невой

В процессе работы с владельцами квартиры, происходило постепенное и полное слияние видений и ощущений архитектуры и интерьера.Бюро не ставило цели - реконструировать интерьер 70-80-х годов . Не создавало, специально,атмосферы времени расцвета молодости владельцев квартиры,личностей гармоничных с собственным мировоззрением. Это получилось само собой. Здесь нет антиквариата, не используются очевидные дизайнерские приемы той эпохи. Но за счет лаковых поверхностей мебели и принципов зонирования интерьер обрел образ сдержанной классики в духе 70 -х годов.