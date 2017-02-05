До и после: Двухуровневая квартира с чердаком

В современных странах нет возможности кварталами сносить старое жилье. Слишком многое нарушается, если запланировать столь масштабные изменения. Потому реконструкция происходит постепенно. Какие-то из инвесторов умудряются ремонтировать целый многоквартирный дом, выкупив его у старых владельцев. Тогда следующие жильцы получают все новенькое, и приватные апартаменты, и помещения общего пользования, типа лестниц, холла и даже прилегающей территории.
Все остальные же довольствуются тем, что ремонтируют хотя бы свою квартиру, превращая даже старое жилье, в котором не хотелось бы провести и несколько минут, в уютные студии и квартиры, где рад будешь провести хоть целую жизнь.
Студия Arquitectos Madrid 2.0 уже давно специализируются на реконструкциях, давая возможность своему любимому Мадриду оставаться желанным местом для жизни и современного поколения. В их портфолио – работы, показывающие захватывающие перспективы испанской столицы, которую многие любят за особенную атмосферу вечно молодого бурлящего города.
Чтобы окно казалось больше даже без изменения размеров, его снабдили полупрозрачными рулонными шторами от пола до потолка. А бело-глянцевая кухня в стиле минимализм дополнена ярко-желтыми металлическими табуретами и лампами на таких же желтых подвесах. Несколькими штрихами разыграли образ супер-модного интерьера.
Изменения, произошедшие в этой зоне, весьма впечатляют. Два окна заменены на стеклянную стену, а дверь в кухню превратилась в широкий проем, который больше соответствует общей концепции нового интерьера. Но впечатление не было бы таким особенным без присутствия столь эффектной столовой группы. Брутальный шарм деревянной столешницы круглого обеденного стола смягчен изящными формами стульев.
Эта двухуровневая квартира и до ремонта была в неплохом состоянии, но то, что стало с ней после, невероятно радует глаз. Минималистичная отделка из светлого ламината и окрашенных в белый стен наполняет помещение воздухом и простором. Неброская палитра основных цветов дополнена правильно подобранными яркими акцентами. А лестница на второй этаж выглядит как арт-объект, неся не только функционал, но и модную эстетику.
Еще одно удачное фото столовой!
В самой большой комнате на первом этаже расположена гостиная и столовая. Эклектичная мебель впечатляет многообразием фактур и идеально гармонирующих оттенков. Потолки не такие уж высокие, потому было решено не вешать традиционные люстры, а ограничиться вмонтированными в потолок спотами.
Вы, возможно, не заметили, что к гостиной примыкает просторная терраса. Весомый бонус и без того потрясающей квартиры.
Ванная комната встречает люксом, созданным за счет ультра-современной мебели и сантехники, зеркал, подсветки и серо-каменной палитры.
Формат лестницы немного изменился и теперь в ней нет слишком сильного закручивания, что существенно увеличивает ее удобство и даже уменьшает занимаемую площадь.
Глядя сверху на лестницу, уже не пугаешься спуску по ней.
Белоснежные стены лестничного холла наверху украшены модным постером.
На втором уровне расположен спальня, кабинет и ванная комната.
Мансардный формат помещений второго этажа вовсе не мешает удобству. Обратите внимание на комоды вдоль стены с окном. Мы видим такие в новых интерьерах все чаще и чаще именно из-за того, что они позволяют максимально рационально использовать пространство под скосом крыши.
Отдельно стоящие шкафы заменили на встроенный гардероб, который заполняет все пространство, давая большую вместимость гардеробной системе.
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