До и после: Двухуровневая квартира с чердаком

В современных странах нет возможности кварталами сносить старое жилье. Слишком многое нарушается, если запланировать столь масштабные изменения. Потому реконструкция происходит постепенно. Какие-то из инвесторов умудряются ремонтировать целый многоквартирный дом, выкупив его у старых владельцев. Тогда следующие жильцы получают все новенькое, и приватные апартаменты, и помещения общего пользования, типа лестниц, холла и даже прилегающей территории.

Все остальные же довольствуются тем, что ремонтируют хотя бы свою квартиру, превращая даже старое жилье, в котором не хотелось бы провести и несколько минут, в уютные студии и квартиры, где рад будешь провести хоть целую жизнь.

Студия Arquitectos Madrid 2.0 уже давно специализируются на реконструкциях, давая возможность своему любимому Мадриду оставаться желанным местом для жизни и современного поколения. В их портфолио – работы, показывающие захватывающие перспективы испанской столицы, которую многие любят за особенную атмосферу вечно молодого бурлящего города.