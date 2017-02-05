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До и после: Двухуровневая квартира с чердаком

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
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В современных странах нет возможности кварталами сносить старое жилье. Слишком многое нарушается, если запланировать столь масштабные изменения. Потому реконструкция происходит постепенно. Какие-то из инвесторов умудряются ремонтировать целый многоквартирный дом, выкупив его у старых владельцев. Тогда следующие жильцы получают все новенькое, и приватные апартаменты, и помещения общего пользования, типа лестниц, холла и даже прилегающей территории.

Все остальные же довольствуются тем, что ремонтируют хотя бы свою квартиру, превращая даже старое жилье, в котором не хотелось бы провести и несколько минут, в уютные студии и квартиры, где рад будешь провести хоть целую жизнь.

Студия Arquitectos Madrid 2.0 уже давно специализируются на реконструкциях, давая возможность своему любимому Мадриду оставаться желанным местом для жизни и современного поколения. В их портфолио – работы, показывающие захватывающие перспективы испанской столицы, которую многие любят за особенную атмосферу вечно молодого бурлящего города.

До и после: Метаморфозы на кухне

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Чтобы окно казалось больше даже без изменения размеров, его снабдили полупрозрачными рулонными шторами от пола до потолка. А бело-глянцевая кухня в стиле минимализм дополнена ярко-желтыми металлическими табуретами и лампами на таких же желтых подвесах. Несколькими штрихами разыграли образ супер-модного интерьера.

До и после: Столовая

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Изменения, произошедшие в этой зоне, весьма впечатляют. Два окна заменены на стеклянную стену, а дверь в кухню превратилась в широкий проем, который больше соответствует общей концепции нового интерьера. Но впечатление не было бы таким особенным без присутствия столь эффектной столовой группы. Брутальный шарм деревянной столешницы круглого обеденного стола смягчен  изящными формами стульев.

После: Современный комфорт

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0 Гостиная в стиле модерн
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Эта двухуровневая квартира и до ремонта была в неплохом состоянии, но то, что стало с ней после, невероятно радует глаз. Минималистичная отделка из светлого ламината и окрашенных в белый стен наполняет помещение воздухом и простором. Неброская палитра основных цветов дополнена правильно подобранными яркими акцентами. А лестница на второй этаж выглядит как арт-объект, неся не только функционал, но и модную эстетику.

После: столовая

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0 Столовая комната в стиле модерн
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Еще одно удачное фото столовой!

После: Открытая планировка

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0 Гостиная в стиле модерн
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

В самой большой комнате на первом этаже расположена гостиная и столовая. Эклектичная мебель впечатляет многообразием фактур и идеально гармонирующих оттенков. Потолки не такие уж высокие, потому было решено не вешать традиционные люстры, а ограничиться вмонтированными в потолок спотами.

​После: Терраса

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Вы, возможно, не заметили, что к гостиной примыкает просторная терраса. Весомый бонус и без того потрясающей квартиры.

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​До и после: Ванная комната

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Ванная комната встречает люксом, созданным за счет ультра-современной мебели и сантехники, зеркал, подсветки и серо-каменной палитры.

​До и после: Лестница

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Формат лестницы немного изменился и теперь в ней нет слишком сильного закручивания, что существенно увеличивает ее удобство и даже уменьшает занимаемую площадь.

​До и после: Нет крутым виражам

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Глядя сверху на лестницу, уже не пугаешься спуску по ней.

​После: Лестничный холл

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Белоснежные стены лестничного холла наверху украшены модным постером.

​После: Разводка по комнатам

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

На втором уровне расположен спальня, кабинет и ванная комната.

До и после: мансарда

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

​До и после: Спальня

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Мансардный формат помещений второго этажа вовсе не мешает удобству. Обратите внимание на комоды вдоль стены с окном. Мы видим такие в новых интерьерах все чаще и чаще именно из-за того, что они позволяют максимально рационально использовать пространство под скосом крыши.

​До и после: Гардеробы в спальне

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Отдельно стоящие шкафы заменили на встроенный гардероб, который заполняет все пространство, давая большую вместимость гардеробной системе.

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До и после: каменная стена

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