homify 360°: Связь с космосом – футуристический загородный дом

В архитектурном бюро
Миллениум проект давно привыкли к самым причудливым экстрьерным и экспрессивным интерьерным идеям будущих владельцев домов.Более того, вся креативная команда бюро обожает разрабатывать и воплощать в жизнь самые необычные из них. Пример тому –
космическаий объект- футуристический дом на возвышенности в загородном поселке.
Футуристическая архитектура своими длинными динамическими линиями, предполагала скорость, движение, срочность. Главный посыл раннего футуризма - отрицание гармонии, стремление передать светонепроницаемость и взаимопроникновение объемов. В проекте загородного дома
Миллениум проект масштабную и увесистую круглую архитектурную форму, с одной стороны пронзает ровная и плоская стена с декоративными элементами . С другого, противоположного ракурса, низ подающая крыша ограничивает,
отсекает круглую форму дома. При этом
крыша-стена – единственная в доме стена без панорамных окон и террас. Внешний облик архитектурной конструкции поражает воображение и навевает множество аллегорий- догадок –
Летающая тарелка или Космический корабль’ ?
Культ футуризма -техника и урбанизация. Смелость решений и действий согласно разуму, полное отрицание при этом традиционной культуры-художественных ценностей и стилей. Футуристическая архитектура загородного
Космического корабля именно такая – самостоятельная, провокационная и, конечно, эргономичная. В каждом ее штрихе поиск функциональной проникновенности. Так,в доме максимально рационально используется дневной свет. На втором этаже загородных апартаментов, со стороны низ подающей крыши , конусовидная архитектура отсекается ,образуя просмотровую площадку -балкон .
Футуристы -архитекторы провозгласили новую техническую эру, – мировоззрение в контексте эры Космоса, популярность пластмассы и развития автомобильной культуры во всех сферах жизнедеятельности человека. И,вместе ,с тем, интерпретировали направление футуризма в городские формы. Результат этих нововведений - современный облик самых нестандартных частных городских и загородных построек. При этом ландшафтный дизайн постепенно становится частью архитектурного образа зданий, его продолжением. Холмистые просторы местности на территории загородной усадьбы
Миллениум проект-отличная платформа для воплощения подобной идеи. Возвышенности подчеркивают архитектурные части дома устремленные в верх, к небу и солнцу,
открывают панорамный вид многочисленных окон. Часть дома с
крышей-стеной сливается с ландшафтом низины. Словно на верху, где-то за облаками и глубоко под землей есть продолжение невообразимого дома.
Самое известное выражение, основателя направления,Маринетти:
Жизнь мотора волнует меня больше, чем улыбка или слезы женщины. Эти слова полностью характеризуют и оправдывают внимание к деталям футуризма. Оно, просто исключительное -каждая линия и форма
проникает в другую,повторяется в самых неожиданных вариациях. Так, архитектурный элемент фасада - круглое полое пространство в кирпичной кладке стены ,с элементами ковки, повторяет форму спиралевидного лестничного пролета с эффектом
второго света в центрального части дома.
Во всех архитектурных элементах дома
Миллениум проект круг – превращается в спираль. Как символ цикличности жизни. Человек – личность находится в бесконечном движении. Развитие, по природе своей, предполагает падения -движения по спирали вниз и взлеты – устремление по спирали наверх.
Шахматная партия архитектурных линий с декорированием дома -ставит
мат интерьеру. Футуризм доминирует над отделкой и интерьерном насыщением, поглощает
воздух декоративного убранства. Властно,оставляя приказ – быть.
Интерьер послушно существует. Самовыражаясь в эклектичных декорациях стен: штукатурка, камень и навесные панели. В декоративных функциональных предметах и фактурах : межкомнатных дверях разной конфигурации, в текстиле . За чудесную атмосферу интерьера отвечает -ботанический сад.