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homify 360°: Связь с космосом – футуристический загородный дом

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Дома в эклектичном стиле
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В архитектурном  бюро Миллениум проект давно привыкли к самым причудливым экстрьерным и экспрессивным интерьерным идеям будущих владельцев домов.Более того, вся креативная команда бюро обожает разрабатывать и воплощать в жизнь самые необычные из них.   Пример тому – космическаий объект- футуристический дом на возвышенности в загородном поселке.

Италия. Маринетти. Футуризм

Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Дома в эклектичном стиле
Миллениум Проект

Футуристический дом

Миллениум Проект
Миллениум Проект
Миллениум Проект

Футуристическая архитектура своими длинными динамическими линиями, предполагала скорость, движение, срочность.  Главный посыл раннего футуризма - отрицание гармонии,  стремление передать светонепроницаемость и взаимопроникновение объемов. В проекте загородного дома Миллениум проект масштабную и увесистую круглую архитектурную форму, с одной стороны пронзает ровная и плоская стена с декоративными элементами . С  другого, противоположного ракурса, низ подающая крыша ограничивает, отсекает  круглую форму дома.  При этом крыша-стена – единственная в доме стена без панорамных окон  и террас. Внешний облик архитектурной конструкции поражает воображение и навевает множество  аллегорий- догадок – Летающая тарелка или  Космический корабль’ ?

Культ футуризма

Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Дома в эклектичном стиле
Миллениум Проект

Футуристический дом

Миллениум Проект
Миллениум Проект
Миллениум Проект

Культ футуризма -техника и урбанизация. Смелость решений и действий согласно разуму, полное отрицание при этом  традиционной культуры-художественных ценностей и стилей. Футуристическая архитектура загородного Космического корабля именно такая – самостоятельная, провокационная и, конечно, эргономичная. В каждом ее штрихе поиск функциональной проникновенности. Так,в  доме максимально рационально используется дневной свет. На втором этаже загородных апартаментов, со стороны низ подающей крыши , конусовидная архитектура отсекается ,образуя просмотровую площадку -балкон .

Взгляд из космоса

Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Дома в эклектичном стиле
Миллениум Проект

Футуристический дом

Миллениум Проект
Миллениум Проект
Миллениум Проект

Футуристы -архитекторы провозгласили новую техническую эру, – мировоззрение в контексте эры Космоса, популярность пластмассы и развития автомобильной культуры во всех сферах жизнедеятельности человека. И,вместе ,с тем,  интерпретировали направление футуризма    в городские формы. Результат этих нововведений -  современный облик самых нестандартных частных городских и загородных построек. При этом  ландшафтный дизайн постепенно становится частью архитектурного образа зданий, его продолжением. Холмистые просторы местности на территории загородной усадьбы  Миллениум проект-отличная платформа для воплощения подобной идеи. Возвышенности подчеркивают архитектурные части дома устремленные в верх, к небу и солнцу, открывают панорамный вид многочисленных окон.  Часть дома с крышей-стеной сливается с ландшафтом низины. Словно на верху, где-то за облаками и глубоко под землей есть продолжение  невообразимого дома.

Внимание к деталям

Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Дома в эклектичном стиле
Миллениум Проект

Футуристический дом

Миллениум Проект
Миллениум Проект
Миллениум Проект

Самое известное выражение, основателя направления,Маринетти:  Жизнь мотора волнует меня больше, чем улыбка или слезы женщины. Эти слова полностью характеризуют и оправдывают  внимание к деталям футуризма. Оно, просто исключительное -каждая линия и форма проникает в другую,повторяется  в самых неожиданных вариациях. Так, архитектурный  элемент фасада - круглое полое пространство в  кирпичной кладке стены ,с элементами ковки, повторяет форму  спиралевидного  лестничного пролета с эффектом второго света в центрального части дома.

Движение по спирали

Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Миллениум Проект

Футуристический дом

Миллениум Проект
Миллениум Проект
Миллениум Проект

Во всех архитектурных элементах дома Миллениум проект круг – превращается в спираль.  Как символ цикличности жизни. Человек – личность находится  в  бесконечном движении. Развитие, по природе своей, предполагает падения -движения по спирали вниз и взлеты – устремление по спирали наверх. 

Азартная игра архитектуры и интерьера

Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Гостиные в эклектичном стиле
Миллениум Проект

Футуристический дом

Миллениум Проект
Миллениум Проект
Миллениум Проект

Шахматная партия архитектурных линий с декорированием дома -ставит мат  интерьеру. Футуризм доминирует над отделкой и интерьерном насыщением, поглощает воздух декоративного убранства. Властно,оставляя приказ – быть.

Самовыражение декораций

Футуристический дом, Миллениум Проект Миллениум Проект Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Миллениум Проект

Футуристический дом

Миллениум Проект
Миллениум Проект
Миллениум Проект

Интерьер послушно существует. Самовыражаясь в  эклектичных декорациях  стен: штукатурка, камень и навесные панели. В декоративных функциональных предметах и фактурах : межкомнатных дверях разной конфигурации, в текстиле . За чудесную атмосферу интерьера отвечает -ботанический сад.

Необычные изголовья кроватей
Почему футуристическая загородная архитектура становится все более популярна в России? Поделитесь с нами Вашим мнением.

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