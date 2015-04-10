homify 360°: Связь с космосом – футуристический загородный дом

Футуристы -архитекторы провозгласили новую техническую эру, – мировоззрение в контексте эры Космоса, популярность пластмассы и развития автомобильной культуры во всех сферах жизнедеятельности человека. И,вместе ,с тем, интерпретировали направление футуризма в городские формы. Результат этих нововведений - современный облик самых нестандартных частных городских и загородных построек. При этом ландшафтный дизайн постепенно становится частью архитектурного образа зданий, его продолжением. Холмистые просторы местности на территории загородной усадьбы Миллениум проект -отличная платформа для воплощения подобной идеи. Возвышенности подчеркивают архитектурные части дома устремленные в верх, к небу и солнцу, открывают панорамный вид многочисленных окон. Часть дома с крышей-стеной сливается с ландшафтом низины. Словно на верху, где-то за облаками и глубоко под землей есть продолжение невообразимого дома.