Дом на берегу озера

Атмосфера интерьера мягких округлых форм, охристо-горчичных оттенков, наполнена
прозрачной водой – это
Голубое озеро. Авторское интеллигентное сочетание бирюзы и всех оттенков бежевого цвета в интерьере дома у озера принадлежит дизайн – студии ЙОХ ARCHITECTS.
Проект коттеджа выполнен в стиле современной классики. Все пространство дома -свободное и, практически, не имеет границ.Основные помещения первого этажа -холл, гостиная, кухня-столовая объединены между собой и с пространством второго этажа -цветом и декоративными элементами.Творческие союзы предметов самые изысканные – бирюзово-голубые стулья и посуда из стекла цвета ультрамарин в столовой, журнальный столик в виде озера с изумрудным стеклом и текстиль в гостиной, декоративные панели крашенного в бирюзу дерева и плафоны настенных бра в холле второго этажа. Интерьер,словно погружен в чистую прозрачно- голубую воду.
Излюбленный прием автора проекта ЙОХ ARCHITECTS, добавлять в каждое из помещений яркие самостоятельные пятна,неизменно возвращаясь к основному главному цвету. В
сквозной зоне – прихожей живописное кресло с акварельными разводами - яркое пятно на фоне природных фактур. В фуксии, ярко-желтой и ультрамариновой расцветке обивки кресел – главный цвет определен декоративной подушкой локального оттенка – бирюзы.
воды
Дом расположен на лоне чистейшего озера с кристальной водой. Такому проекту, с идентичным названием местности –
Голубое озеро, суждено быть наполненным, целостным и, по-настоящему, гармоничным. В атмосфере безмятежного
аквариумного покоя хочется находится часами.
Водная аура дома способна воспроизводить внутренние силы и балансировать разум и душу.
Рога и… шляпы– элементы на грани фьюжн и эклектики
В эклектичных и фьюжн элементах интерьерного решения старая и стильная мебель соседствует минималистичными и даже футуристическими объектами.На контрасте грубых материалов – кирпича, нарочитой декоративной штукатурки использованы нежные материалы текстиля,стекла,ковровых покрытий. В прихожей присутствуют эклектичные природные мотивы в виде оленьих рогов, и яркие старинные шляпы на стене.
Томный оливковый цвет на фасадах кухни,как полагается аристократу, позволяет яркой бирюзе существовать в его интерьере. А,вот, в зоне кабинета олива сама наполняется бирюзовыми оттенками, обретая форму декоративных панелей мятно-изумрудного цвета.
Интерьер дома
Голубое озеро по- праву можно назвать художественным. Акварельная композиция бирюзового собрание лучших цветовых и фактурных сочетаний и аккордных нот – фуксии, оливы,желтого и цвета ультрамарин.