Дом на берегу озера

Проект коттеджа выполнен в стиле современной классики. Все пространство дома -свободное и, практически, не имеет границ.Основные помещения первого этажа -холл, гостиная, кухня-столовая объединены между собой и с пространством второго этажа -цветом и декоративными элементами.Творческие союзы предметов самые изысканные – бирюзово-голубые стулья и посуда из стекла цвета ультрамарин в столовой, журнальный столик в виде озера с изумрудным стеклом и текстиль в гостиной, декоративные панели крашенного в бирюзу дерева и плафоны настенных бра в холле второго этажа. Интерьер,словно погружен в чистую прозрачно- голубую воду.