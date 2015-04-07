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Дом на берегу озера

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Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Гостиные в эклектичном стиле
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Атмосфера интерьера   мягких округлых форм,  охристо-горчичных оттенков, наполнена прозрачной водой – это Голубое озеро. Авторское интеллигентное сочетание бирюзы и всех оттенков бежевого цвета в интерьере  дома у озера принадлежит дизайн – студии ЙОХ  ARCHITECTS. 

Творческий союз предметов

Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Гостиные в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Коттедж Голубое озеро

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

Проект коттеджа выполнен в стиле современной классики. Все пространство дома -свободное и, практически, не имеет границ.Основные помещения первого этажа -холл, гостиная, кухня-столовая объединены между собой и с пространством второго этажа -цветом и декоративными элементами.Творческие союзы предметов самые изысканные – бирюзово-голубые стулья и посуда из стекла цвета ультрамарин в столовой,  журнальный столик в виде озера с изумрудным стеклом и текстиль в гостиной, декоративные панели крашенного в бирюзу дерева и плафоны настенных бра в холле второго этажа. Интерьер,словно погружен в чистую прозрачно- голубую воду.

Бирюза – как основа

Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Коттедж Голубое озеро

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

 Излюбленный прием автора проекта ЙОХ  ARCHITECTS,  добавлять в каждое из помещений яркие самостоятельные пятна,неизменно возвращаясь к основному главному цвету. В сквозной зоне –  прихожей живописное кресло с акварельными разводами - яркое пятно на фоне природных фактур. В фуксии, ярко-желтой и ультрамариновой расцветке обивки кресел – главный цвет определен декоративной подушкой локального оттенка – бирюзы.

Аура воды

Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Коттедж Голубое озеро

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

Дом расположен на  лоне чистейшего озера с кристальной водой. Такому  проекту, с идентичным названием местности – Голубое озеро, суждено быть наполненным, целостным и, по-настоящему, гармоничным. В атмосфере безмятежного аквариумного покоя хочется находится часами.  Водная аура дома способна воспроизводить внутренние силы и балансировать разум и душу.

Рога и… шляпы – элементы на грани фьюжн и эклектики

Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Коттедж Голубое озеро

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

В эклектичных и фьюжн  элементах интерьерного решения старая и стильная мебель соседствует минималистичными и даже футуристическими объектами.На контрасте грубых материалов – кирпича, нарочитой  декоративной штукатурки использованы нежные материалы текстиля,стекла,ковровых покрытий. В прихожей присутствуют эклектичные природные мотивы в виде оленьих рогов, и яркие старинные шляпы на стене. 

Оливковые взаимоотношения

Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Кухни в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Коттедж Голубое озеро

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

Томный оливковый цвет на фасадах кухни,как полагается аристократу, позволяет яркой бирюзе существовать в его интерьере. А,вот, в зоне кабинета олива сама наполняется бирюзовыми оттенками, обретая форму декоративных панелей   мятно-изумрудного цвета.

Акварель – художественная идея интерьера

Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Кухни в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Коттедж Голубое озеро

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

Интерьер дома Голубое озеро по- праву можно назвать художественным. Акварельная композиция бирюзового собрание лучших цветовых и фактурных сочетаний и аккордных нот – фуксии, оливы,желтого и цвета ультрамарин.

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