Стиль фьюжн или интерьер без правил

Направление в музыке 60-х годов – фьюжн, изначально, основывался на слиянии джаза с роком, фанка и фолка. В интерьере фьюжн подразумевает свободное заимствование цитат и приемов разных направлений дизайна. Сходство стиля в музыке и в архитектуре очевидно. Смешение современных и ретро мотивов,эксперимент сочетаний материалов и технологий. В отличии от эклектики, он, не только смелее соединяет в одном пространстве элементы разных направлений, но и создает на их основе свой собственный стиль. Для дизайн студии Чехова и компания фьюжн – простор для творчества.