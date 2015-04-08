Стиль фьюжн или интерьер без правил

Проект апартаментов объединил в себе две небольшие квартиры.
Дуэт жилой площади вдохновил авторов на фьюжн-решение интерьера. Логика ясна, фьюжн – это бесконечные сочетания, и даже не всегда и не во всем сочетаемого между собой. Его постулаты продолжили тему
глобального объединения жилого пространства.
Направление в музыке 60-х годов – фьюжн, изначально, основывался на слиянии джаза с роком, фанка и фолка. В интерьере фьюжн подразумевает свободное заимствование цитат и приемов разных направлений дизайна. Сходство стиля в музыке и в архитектуре очевидно. Смешение современных и ретро мотивов,эксперимент сочетаний материалов и технологий. В отличии от эклектики, он, не только смелее соединяет в одном пространстве элементы разных направлений, но и создает на их основе свой собственный стиль. Для дизайн студии
Чехова и компания фьюжн – простор для творчества.
Художественный беспорядока-ля фьюжн
«Художественный беспорядок» а- ля фьюжн- это неординарные решения, выходящие за рамки принятых стереотипов. Фьюжн – это эксперимент. По этому принципу, дизайн студия
Чехова и компания соединила белую кирпичную кладку в стиле лофт с идеально ровной штукатуркой оливкового цвета в духе классики. На полу представлена настоящая коллекция покрытий и декорирования – от современного керамогранита, натуральных шкур-ковров до классической штучной паркетной доски и шахматного рисунка на керамической плитке. Интерьер квартиры невозможно повторить или скопировать. Сам стиль не предполагает копий.
Удачная планировка в результате реконструкции дала возможность отделить гостиную зону от спальной. Декоративные элементы, в самых неожиданных сочетаниях отделочных материалов, формах мебели и фактурах текстиля, позволяют говорить об атмосфере двух параллельных миров этих ключевых зон квартиры. Они едины и не похожи друг на друга одновременно. Подобно человеку с широким кругозором,который интересуется всем, знаком с культурой и историей разных стран и эпох. Интерьерный фьюжн квартиры вмещает в себя
все. Выбор
всего сделан только на основе интуиции. Вещи позитивных впечатлений памяти и положительных эмоций – безоговорочные фавориты.
Фьюжн -кроссворд– угадываем цвет
Фон цветового оформления интерьера – сочетание фиолетовых и малиновых оттенков, золота и оливы. В текстиле солирует насыщенная гамма фиолетово-розового с чернильно-синими,коричнево-оливковыми цветами. Подборка и выбор палитры
апробирован на взаимодействии с природными ,натуральными фактурами – камня дерева,ткани. Взаимодействие обязательно! В этом суть текстильного
фьюжн- кроссворда.
При всей своей насыщенности все предметы интерьера сожительствуют друг с другом в полной гармонии. В атмосфере позитива и гостеприимства никакой перегруженности деталями – только простор и легкость.
Фьюжн – это «игра без правил». Игра индивидуальности, эмоций и хорошего вкуса, без демонстраций и без фанатизма. Дерзкое заявление миру о себе без дикости. Утонченная вариация эклектики без хаоса. Движение без суеты.