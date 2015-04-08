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Стиль фьюжн или интерьер без правил

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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Проект апартаментов объединил в себе две небольшие квартиры.Дуэт жилой площади вдохновил авторов на фьюжн-решение интерьера.  Логика ясна, фьюжн – это бесконечные сочетания, и даже не всегда и не во всем  сочетаемого между собой. Его постулаты продолжили тему глобального объединения жилого пространства.

Фьюжн-интуиция

Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>

Квартира в стиле фьюжн

Дизайн студия "Чехова и Компания"
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>
Дизайн студия "Чехова и Компания"

Направление в музыке  60-х годов – фьюжн, изначально, основывался  на слиянии джаза с роком, фанка и фолка.  В интерьере фьюжн подразумевает свободное заимствование цитат и приемов  разных направлений дизайна. Сходство  стиля в музыке и в  архитектуре очевидно. Смешение современных и ретро мотивов,эксперимент сочетаний   материалов и технологий. В отличии от эклектики, он, не только смелее соединяет в одном пространстве элементы разных  направлений, но и создает на их основе свой собственный стиль. Для дизайн студии Чехова и компания фьюжн –  простор для творчества.

Художественный беспорядок а-ля фьюжн

Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>

Квартира в стиле фьюжн

Дизайн студия "Чехова и Компания"
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>
Дизайн студия "Чехова и Компания"

«Художественный беспорядок»  а- ля фьюжн- это неординарные решения, выходящие за рамки принятых стереотипов. Фьюжн – это эксперимент. По этому принципу,  дизайн студия Чехова и компания соединила белую кирпичную кладку в стиле лофт с идеально ровной штукатуркой оливкового цвета в духе классики. На полу представлена настоящая коллекция покрытий и  декорирования – от современного керамогранита, натуральных шкур-ковров до классической штучной паркетной доски и шахматного рисунка на керамической плитке. Интерьер квартиры невозможно повторить или  скопировать. Сам стиль не предполагает копий.

Простор для фантазии

Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>

Квартира в стиле фьюжн

Дизайн студия "Чехова и Компания"
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>
Дизайн студия "Чехова и Компания"

 Удачная планировка в результате реконструкции дала возможность отделить гостиную зону от спальной. Декоративные элементы,  в самых неожиданных сочетаниях отделочных материалов, формах мебели и фактурах текстиля, позволяют говорить об атмосфере двух параллельных миров этих ключевых зон квартиры. Они едины и не похожи друг на друга одновременно. Подобно  человеку с широким кругозором,который интересуется всем, знаком с культурой и историей разных стран и эпох. Интерьерный фьюжн  квартиры  вмещает в себя все. Выбор всего сделан  только на основе  интуиции. Вещи позитивных впечатлений памяти и   положительных  эмоций – безоговорочные  фавориты.

Фьюжн -кроссворд – угадываем цвет

Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Спальня в эклектичном стиле
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>

Квартира в стиле фьюжн

Дизайн студия "Чехова и Компания"
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>
Дизайн студия "Чехова и Компания"

Фон цветового оформления  интерьера – сочетание фиолетовых и  малиновых оттенков, золота и оливы. В текстиле солирует  насыщенная  гамма фиолетово-розового  с чернильно-синими,коричнево-оливковыми цветами.   Подборка и выбор  палитры апробирован на взаимодействии с природными ,натуральными фактурами – камня дерева,ткани. Взаимодействие обязательно!  В этом суть текстильного  фьюжн- кроссворда

Позитивная атмосфера

Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Детские комната в эклектичном стиле
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>

Квартира в стиле фьюжн

Дизайн студия "Чехова и Компания"
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>
Дизайн студия "Чехова и Компания"

При всей своей насыщенности все предметы интерьера сожительствуют друг с другом в полной гармонии.  В атмосфере позитива и гостеприимства никакой перегруженности деталями – только простор и легкость.

Без фанатизма

Квартира в стиле фьюжн, Дизайн студия "Чехова и Компания" Дизайн студия 'Чехова и Компания' Ванная комната в стиле минимализм
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>

Квартира в стиле фьюжн

Дизайн студия "Чехова и Компания"
Дизайн студия <q>Чехова и Компания</q>
Дизайн студия "Чехова и Компания"

Фьюжн – это «игра без правил».  Игра индивидуальности, эмоций и хорошего вкуса,  без демонстраций и  без фанатизма. Дерзкое заявление миру о себе без дикости. Утонченная вариация эклектики без хаоса. Движение без суеты.

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