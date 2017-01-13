Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Строительство небольшого дома

Shunny_Star Shunny_Star
homify Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Loading admin actions …

Архитектор Тони Сантос поделился с нами своей новой разработкой. Он предлагает оценить дизайн красивого маленького дома, созданного для молодой семьи. В этой статье мы предлагаем вам визуально оценить выполненные строительные работы и увидеть конечный результат. Это позволит вам окунуться в создание дома от проекта до укладки последнего фрагмента тротуарной плитки, уложенной на финальном этапе создания этого архитектурного шедевра. 

Возьмите на вооружение идеи, предложенные Тони Сантосом, и вы увидите, что они смогут удовлетворить ваши вкусы, а также вдохновят вас еще больше! Не откладывайте ознакомление с этой статьей и получите новую порцию идей для своего дома.

1. Небольшой, современный и уютный 

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura Дома в стиле модерн Дерево
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Мы начинаем с демонстрации фасадной части уже созданного дома. Простые формы являются частью архитектурной композиции, выполненной в современном стиле. Четкие прямые линии бетонных конструкций в сочетании с деревом и камнем всегда выглядят выигрышно, если необходимо сочетать классику и современность. 

Эти материалы выглядят естественно в наружной отделке дома, наполняют его стабильностью и уверенностью. Внешний вид этого чудесного дома впечатляет своей интересной архитектурой, продуманностью и компактностью.

2. Проект фасада

Elevation Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Elevation

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Эти два изображения позволяют нам увидеть дом с фасада и с тыльной его стороны. Плоскости, в которых сделаны эти чертежи, помогают еще до начала строительства получить четкое представление о конечных целях, достижение которых было запланировано в результате выполнения строительных работ. В состав каждого проекта обязательно входят технические изображения, показывающие дом со всех четырех сторон света: севера, юга, востока и запада. 

Имея точны размеры по высоте каждой отметки, архитектор может направлять и локализовать оконные проемы и проектировать солнцезащитные приспособления в зависимости от того, какого эффекта необходимо достичь. 

Обязательно учитываются параметры теплового комфорта в помещении, которые можно максимально эффективно предусмотреть на стадии проектирования.

Детальный проект фасада

Elevation Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Elevation

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Если на первом фото с изображением фасада мы видим вроде бы не очень большой дом. Однако, чертежи показывают нам, что строение спроектировано довольно просторно и свободно.

3. Процесс отделки фасада

Main Entrance (Entrada principal) homify Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
homify

Main Entrance (Entrada principal)

homify
homify
homify

После того как были закончены черновые работы в строительстве дома, практически полностью создана вся его структура, стены, трубопровод и смонтирована сеть энергоснабжения, начался завершающий этап этой интересной игры. В данном процессе участвовали строители, выполнявшие наружное облагораживание стен путем нанесения фасадной штукатурки, окрашивания определенных участков, оформления стен снаружи дома камнем и деревом. 

Все работы выполнялись строго по проекту. Важно, что на этом этапе уже установлены окна и двери, которые закрывают дом и держат его в безопасности. Завершив наружную отделку, можно переходить внутрь дома, чтобы сделать его красивым и комфортным внутри.

4. Непрерывность

Front (Fachada frontal) homify Дома в стиле модерн Камень Эффект древесины
homify

Front (Fachada frontal)

homify
homify
homify

Здесь мы видим, как деревянная плоскость создает непрерывное соединение и является координационным центром, выделяющим главный вход. Бросается в глаза детализация отдельных участков, а также впечатляет и отличный вкус, с которым все это сделано.

5. Внутренняя отделка

Kitchen (Cozinha) homify Кухня в стиле модерн Керамика
homify

Kitchen (Cozinha)

homify
homify
homify

Как уже упоминалось ранее, завершение наружной отделки, установка окон и дверей позволили специалистам переместиться внутрь дома, чтобы сосредоточиться на внутренних строительных работах. Сюда же входит и установка стационарной мебели, бытовых приборов и оборудования. Вся мебель, которая устанавливается в доме, была изготовлена на заказ в специальной мастерской. 

Позже здесь будет размещены предметы декора, а на этом этапе можно убедиться, что все проходит идеально. Сначала мебель подгоняется по месту, проверяется ее комплектация и размеры, после – фиксируется каждый элемент на полу и стенах.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

6. Мраморная лестница

Escada revestida de mármore homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Мрамор
homify

Escada revestida de mármore

homify
homify
homify

У вас есть прекрасная возможность увидеть, как происходит рождение шикарной мраморной лестницы. Этот материал требует особой осторожности во время его монтажа. Процесс установки лестницы с мраморной отделкой начинается с профилирования структуры каждой ступени. Все части этой конструкции были изготовлены в специализированной мастерской, части и детали прошли тщательный контроль и были отобраны только идеально выполненные элементы.

После полного монтажа лестница была отшлифована и очищена, теперь она выглядит замечательно. Важно отметить, что эта работа выполнялась на стадии, когда еще на стены не наносились финишная штукатурка и краска, так как пыль от мраморных частиц может попадать в поры стен, что может неблагоприятно сказаться на их внешнем виде.

7. План первого этажа

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Этот архитектурный план показывает, как спланирован первый этаж дома. Здесь спроектированы кухня и столовая, не имеющие между собой перегородки. Эти два помещения находятся в непосредственной близости к главному входу в дом. Если вы приезжаете на машине, войти в дом можно через дверь, которая находится непосредственно рядом с лестницей, ведущей на второй этаж.

Место в гараже спланировано с учетом свободного размещения двух автомобилей, это делает его функциональным и практичным.

В противоположной части дома мы можем увидеть кладовую и крытую площадку, на которой будет оборудовано место для гриля и обеденной зоны на свежем воздухе.

Таким способом удалось реализовать мечту счастливых обладателей этого дома о создании места, где можно будет наслаждаться на крытой террасе свежим воздухом и приятно проводить время в кругу семьи и с друзьями.

8. Вверх по лестнице

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

На втором этаже мы можем увидеть личные комнаты с коридором и тремя спальнями. Две из них имеют общую ванную комнату. Главной спальней, очевидно, будет считаться та, к которой примыкает отдельная ванная комната.

9. Продольный разрез

Section BB Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Section BB

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Если посмотреть дом в разрезе, можно увидеть оба этажа и понять, что на самом деле этот современный особнячок имеет довольно компактные размеры. Здесь все продумано таким образом, чтобы было удобно перемещаться по всему домашнему пространству.

Именно такой дом для многих является наиболее интересным и приемлемым. Современная планировка, просторные, светлые и эргономично спланированные комнаты делают такое жилье очень привлекательным.

Далее на homify:

- 10 вещей, которые нужно знать, прежде чем начать строить дом;

- Эко-проект с уникальным характером.

Современный дом в 100 квадратов за 4 млн

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо