Строительство небольшого дома

Архитектор Тони Сантос поделился с нами своей новой разработкой. Он предлагает оценить дизайн красивого маленького дома, созданного для молодой семьи. В этой статье мы предлагаем вам визуально оценить выполненные строительные работы и увидеть конечный результат. Это позволит вам окунуться в создание дома от проекта до укладки последнего фрагмента тротуарной плитки, уложенной на финальном этапе создания этого архитектурного шедевра.
Возьмите на вооружение идеи, предложенные Тони Сантосом, и вы увидите, что они смогут удовлетворить ваши вкусы, а также вдохновят вас еще больше! Не откладывайте ознакомление с этой статьей и получите новую порцию идей для своего дома.
Мы начинаем с демонстрации фасадной части уже созданного дома. Простые формы являются частью архитектурной композиции, выполненной в современном стиле. Четкие прямые линии бетонных конструкций в сочетании с деревом и камнем всегда выглядят выигрышно, если необходимо сочетать классику и современность.
Эти материалы выглядят естественно в наружной отделке дома, наполняют его стабильностью и уверенностью. Внешний вид этого чудесного дома впечатляет своей интересной архитектурой, продуманностью и компактностью.
Эти два изображения позволяют нам увидеть дом с фасада и с тыльной его стороны. Плоскости, в которых сделаны эти чертежи, помогают еще до начала строительства получить четкое представление о конечных целях, достижение которых было запланировано в результате выполнения строительных работ. В состав каждого проекта обязательно входят технические изображения, показывающие дом со всех четырех сторон света: севера, юга, востока и запада.
Имея точны размеры по высоте каждой отметки, архитектор может направлять и локализовать оконные проемы и проектировать солнцезащитные приспособления в зависимости от того, какого эффекта необходимо достичь.
Обязательно учитываются параметры теплового комфорта в помещении, которые можно максимально эффективно предусмотреть на стадии проектирования.
Если на первом фото с изображением фасада мы видим вроде бы не очень большой дом. Однако, чертежи показывают нам, что строение спроектировано довольно просторно и свободно.
После того как были закончены черновые работы в строительстве дома, практически полностью создана вся его структура, стены, трубопровод и смонтирована сеть энергоснабжения, начался завершающий этап этой интересной игры. В данном процессе участвовали строители, выполнявшие наружное облагораживание стен путем нанесения фасадной штукатурки, окрашивания определенных участков, оформления стен снаружи дома камнем и деревом.
Все работы выполнялись строго по проекту. Важно, что на этом этапе уже установлены окна и двери, которые закрывают дом и держат его в безопасности. Завершив наружную отделку, можно переходить внутрь дома, чтобы сделать его красивым и комфортным внутри.
Здесь мы видим, как деревянная плоскость создает непрерывное соединение и является координационным центром, выделяющим главный вход. Бросается в глаза детализация отдельных участков, а также впечатляет и отличный вкус, с которым все это сделано.
Как уже упоминалось ранее, завершение наружной отделки, установка окон и дверей позволили специалистам переместиться внутрь дома, чтобы сосредоточиться на внутренних строительных работах. Сюда же входит и установка стационарной мебели, бытовых приборов и оборудования. Вся мебель, которая устанавливается в доме, была изготовлена на заказ в специальной мастерской.
Позже здесь будет размещены предметы декора, а на этом этапе можно убедиться, что все проходит идеально. Сначала мебель подгоняется по месту, проверяется ее комплектация и размеры, после – фиксируется каждый элемент на полу и стенах.
У вас есть прекрасная возможность увидеть, как происходит рождение шикарной мраморной лестницы. Этот материал требует особой осторожности во время его монтажа. Процесс установки лестницы с мраморной отделкой начинается с профилирования структуры каждой ступени. Все части этой конструкции были изготовлены в специализированной мастерской, части и детали прошли тщательный контроль и были отобраны только идеально выполненные элементы.
После полного монтажа лестница была отшлифована и очищена, теперь она выглядит замечательно. Важно отметить, что эта работа выполнялась на стадии, когда еще на стены не наносились финишная штукатурка и краска, так как пыль от мраморных частиц может попадать в поры стен, что может неблагоприятно сказаться на их внешнем виде.
Этот архитектурный план показывает, как спланирован первый этаж дома. Здесь спроектированы кухня и столовая, не имеющие между собой перегородки. Эти два помещения находятся в непосредственной близости к главному входу в дом. Если вы приезжаете на машине, войти в дом можно через дверь, которая находится непосредственно рядом с лестницей, ведущей на второй этаж.
Место в гараже спланировано с учетом свободного размещения двух автомобилей, это делает его функциональным и практичным.
В противоположной части дома мы можем увидеть кладовую и крытую площадку, на которой будет оборудовано место для гриля и обеденной зоны на свежем воздухе.
Таким способом удалось реализовать мечту счастливых обладателей этого дома о создании места, где можно будет наслаждаться на крытой террасе свежим воздухом и приятно проводить время в кругу семьи и с друзьями.
На втором этаже мы можем увидеть личные комнаты с коридором и тремя спальнями. Две из них имеют общую ванную комнату. Главной спальней, очевидно, будет считаться та, к которой примыкает отдельная ванная комната.
Если посмотреть дом в разрезе, можно увидеть оба этажа и понять, что на самом деле этот современный особнячок имеет довольно компактные размеры. Здесь все продумано таким образом, чтобы было удобно перемещаться по всему домашнему пространству.
Именно такой дом для многих является наиболее интересным и приемлемым. Современная планировка, просторные, светлые и эргономично спланированные комнаты делают такое жилье очень привлекательным.
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