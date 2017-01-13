Строительство небольшого дома

Архитектор Тони Сантос поделился с нами своей новой разработкой. Он предлагает оценить дизайн красивого маленького дома, созданного для молодой семьи. В этой статье мы предлагаем вам визуально оценить выполненные строительные работы и увидеть конечный результат. Это позволит вам окунуться в создание дома от проекта до укладки последнего фрагмента тротуарной плитки, уложенной на финальном этапе создания этого архитектурного шедевра.

Возьмите на вооружение идеи, предложенные Тони Сантосом, и вы увидите, что они смогут удовлетворить ваши вкусы, а также вдохновят вас еще больше! Не откладывайте ознакомление с этой статьей и получите новую порцию идей для своего дома.