До и После: пристройка террасы к дому

Сегодня традиционная рубрика До и После переносит нас в небольшой городок в английской провинции, где специалистам из компании Tom Kaneko Design & Architecture было поручено провести реконструкцию частного двухэтажного дома. Во время зимних месяцев толстые стены блокировали попадание естественного света на задний двор, между интерьером и экстерьером дома не было никакой связи, да и в целом, за давностью лет постройка изрядно поизносилась и требовала безотлагательного ремонта.

Бюджет проекта составил £70,000. За эти немалые деньги архитекторы смогли расширить жилую площадь дома, пристроив к его заденему фасаду уютную террасу. В своем новом обличье слегка потрепанная временем постройка превратилась в симпатичное грездышко в стиле кантри.