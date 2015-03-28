До и После: пристройка террасы к дому

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До и После переносит нас в небольшой городок в английской провинции, где специалистам из компании Tom Kaneko Design & Architecture было поручено провести реконструкцию частного двухэтажного дома. Во время зимних месяцев толстые стены блокировали попадание естественного света на задний двор, между интерьером и экстерьером дома не было никакой связи, да и в целом, за давностью лет постройка изрядно поизносилась и требовала безотлагательного ремонта.
Бюджет проекта составил £70,000. За эти немалые деньги архитекторы смогли расширить жилую площадь дома, пристроив к его заденему фасаду уютную террасу. В своем новом обличье слегка потрепанная временем постройка превратилась в симпатичное грездышко в стиле кантри.
При расширении площади дома, важно не забыть, что гармония между его внутренним и внешним пространством, является важнейшей составляющей успеха проекта. Построенная терраса из клееного бруса представляет собой небольшой дворик с удобными скамейками и множеством зеленых растений. В летнее время здесь можно устраивать шумные пикники и готовить барбекю.
Внутри террасы разместились кухня и столовая комната. Деревенский стиль, в котором выполнен дизайн их интерьера, снова в моде и готов принять в свою тихую гавань всех тех, кто устал от
благ цивилизации и решил погрузиться в сладкую романтику деревенской жизни.
Впрочем, при более пристальном взгляде в интерьере этой небольшой кухни можно найти немало элементов, характерных для скандинавского стиля. За внешней хаотичностью обстановки скрывается четкая продуманная специалистами стратегия вместить в небольшое пространство кухни все необходимое – набор сковородок свисает с потолка, полочка со специи приделана к боковой стороне одного из шкафов. Для пущего удобство в помещении было организовано многоуровневое освещение.
Всегда чрезвычайно приятно находить в доме спрятанные от посторонних глаз уголки, в которых можно спрятаться от повседневной суеты и посвятить время любимой книге. Специалисты из студии Tom Kaneko Design & Architecture предвосхитили желания владельцев дома и создали дополнительное место отдыха в самом углу обеденной комнаты.Рабочий кабинет
Рабочий кабинет был создан с расчетом на то, что при необходимости он в любой момент превратиться в комнату с другим функциональным предназначением. Дизайнеры сохранили в нем нейтральный белый цвет стен и бетонный пол, а чтобы работающий в кабинете хозяин дома всегда был в хорошем настроении, развесили повсюду множество забавных картин.
В конце нашего небольшого путешествия по этому симпатичному дому в английской провинции, давайте посмотрим на план этажей. Отсюда видно, что дом разделен на три функциональные зоны, а архитекторам удалось с пользой использовать каждый квадратный метр имеющегося в их распоряжении пространства.
Разумеется, этот дом нельзя назвать ни роскошным, ни экстравагантным, это всего лишь небольшая и уютная постройка, в которой живет обыкновенная британская семья. Но возможно, в этом и заключается очарование провинциальной жизни, которое он олицетворяет – вечерние посиделки с друзьями на террасе, приготовление вкусного обеда на открытом воздухе и уютный интерьер, готовый подстраиваться под нужды хозяев.