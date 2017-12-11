Современный комбинированный коттедж

В нашей новой Книге идей мы хотим рассказать о проекте, который способен воплотить мечту о небольшом доме для загородного проживания. Будучи практичной, компактной, соответствуя уровню европейского качества, эта постройка готова стать самой привлекательной инвестицией.

Авторы также приготовили подробный поэтажный план, а вопросы о технологии строительства и материалах вы можете задать в комментариях к этой книге идей.