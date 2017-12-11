Современный комбинированный коттедж

В нашей новой Книге идей мы хотим рассказать о проекте, который способен воплотить мечту о небольшом доме для загородного проживания. Будучи практичной, компактной, соответствуя уровню европейского качества, эта постройка готова стать самой привлекательной инвестицией.
Авторы также приготовили подробный поэтажный план, а вопросы о технологии строительства и материалах вы можете задать в комментариях к этой книге идей.
Проект выполнен в скандинавском стиле с элементами шале. Такая комбинация полностью оправдывает себя в современном русском климате, поэтому постройка является в полной мере мульти-задачной. Несомненное преимущество этого дома – доработка конструкции с учетом современных технологий и материалов, делающие его пригодным для комфортного круглогодичного проживания. В зимнее время хозяин такого жилого пространства будет радоваться уюту, который поддержан теплом стен и пола.
Снаружи он выглядит гармоничным и аккуратным строением. Колористический дом выполнен в приятных светлых оттенках: большая часть визуального образа формируется за счет использования деревянных панелей в облицовке второго этажа, а белые парадные штукатурные стены занимают около половины всего объема здания. Для автомобилей предусмотрен отдельно стоящий небольшой, но просторный гараж, который позволяет парковать две машины или хранить большое количество мелкой техники и прочей утвари (квадроциклы, снегоходы, садовые принадлежности).
Архитекторы OPEN VILLAGE сделали этот проект архитектурной жемчужиной для тех, кто ценит метраж. Как вы видите на плане, открытая планировка гостиной, компактной, практичной кухни и столовой отлично вписалась в компактный формат коттеджа. Зонирование между пространствами подразумевается при помощи приемов дизайна интерьера. На первом этаже находится санузел, одна спальная комната, небольшой тамбур с гардеробом для верхней одежды, а также бойлерная. Центральную позицию в планировке занимает холл, из которого мы можем попасть в любое из перечисленных помещений, а также на лестницу, ведущую на второй этаж. Гостиная выходит на отдельную террасу, ее площадь – 36,3 кв. м.
Второй этаж — полностью приватный. Здесь расположены три спальни, однако две из них могут быть оформлены по иному назначению (библиотека, кабинет, детские). Данная планировка наследует некоторые характерные признаки настоящего шале. Выход на просторный балкон осуществляется непосредственно из холла.