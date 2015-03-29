Топ 5 – Лучшие проекты недели

Красота, как известно, спрятана в деталях. Как создать правильный тон, как подобрать аксессуары, как не ошибиться при выборе цветовой гаммы – этим вопросам мы посвятили немало времени в статьях, опубликованных на этой неделе. Нам удалось проникнуть за замочную скважину элитного коттеджа, взглянуть на необычно оформленные прихожие и обсудить, какие тенденции в дизайне кухни будут наиболее актуальны в грядущем сезоне весна – лето. Лучшими Книгами идей этой недели мы с удовольствием делимся с вами.
Роль прихожей частенько недооценивают, а ведь именно по ней у гостей складывается первое впечатление о квартире. Опытные дизайнеры знают, что интерьер прихожей должен быть четко продуман и ни в коем случае не противоречить дизайнерскому решению остальных помещений квартиры. Независимо от размеров входной зоны, любая прихожая может быть красивой, уютной и функциональной. Вдохновиться идеями по оформлению прихожих или просто посмотреть на красивый интерьер прихожих, оформленных в разных стилях, можно в этой статье.
Спальня – это самая интимная и скрытая от посторонних глаз комната, за дверями которой остаются тревоги и волнения прошедшего дня. Здесь можно расслабиться и погрузиться в свой мир, где хорошо, спокойно и комфортно. В отличие от гостиной или кухни, пространство спальни принадлежит только нам и нашим близким, а значит при ее оформлении можно позволить себе роскошь не оглядываться на мнение окружающих и создать интерьер, который полностью соответствует личным вкусам и предпочтениям. Как с этой задачей справились профессиональные дизайнеры, читайте в статье ’Необычные спальные комнаты’.
Жила была семейная пара – достаточно молодая, но уже солидная семья. И была у них мечта – создать такой интерьер, чтобы ни к чему нельзя было придраться. Стоит сказать, что хозяева дома, о которых мы рассказываем, весьма требовательны и щепетильны. Поэтому дизайнеру Людмиле Александровой из EEDS INTERIOR DESIGN STUDIO пришлось разработать такой проект, чтобы он пришелся по вкусу не только членам семьи, но любому гостю. Что из этого вышло, читайте в Книге идей ’Воздушный интерьер для молодой семьи’.
Пословица о том, что по одежке встречают, вполне применима и к фасадам частных домов, ведь по их внешнему виду частенько судят о характере и даже благосостоянии хозяина дома. Кто-то предпочитает строить на века, а кому-то ближе конструкции, легко поддающиеся переделке. Разбираем кирпичные, каменные и деревянные фасады домов и спорим, какие из них являются лучшими, в этой статье.
Весна дарит вдохновение. Хочется как можно скорее обновить гардероб, поставить перед собой новые цели и заняться осуществлением планов, на которые зимой просто не хватало энергии. Наступление весны мы всегда связываем с позитивными переменами и осуществлением желаний. Начать менять жизнь к лучшему можно с редизайна кухни. Какой стиль оформления считается самым актуальным в этом сезоне? На какие аксессуары стоит обратить внимание? На этот и другие вопросы постараемся ответить в статье ’Дизайн кухни: модные тенденции сезона весна-лето’.