Топ 5 – Лучшие проекты недели

Спальня – это самая интимная и скрытая от посторонних глаз комната, за дверями которой остаются тревоги и волнения прошедшего дня. Здесь можно расслабиться и погрузиться в свой мир, где хорошо, спокойно и комфортно. В отличие от гостиной или кухни, пространство спальни принадлежит только нам и нашим близким, а значит при ее оформлении можно позволить себе роскошь не оглядываться на мнение окружающих и создать интерьер, который полностью соответствует личным вкусам и предпочтениям. Как с этой задачей справились профессиональные дизайнеры, читайте в статье ’Необычные спальные комнаты’.