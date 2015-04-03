Интерьер офиса глянцевого журнала Cosmopolitan в Москве

Презентовать яркий и смелый
образ жизни в стиле Сosmopolitan может только Сosmopolitan. Именно так решили в студии Fineobjects,создавая интерьерное пространство для жизни редакции глянцевого журнала. Руководствуясь основами модерна, креативная студия, в прямом и переносном смысле, переложила страницы глянцевого модного гида на оформление пространства.
Собственное авторитетное мнение и смелые открытые заявления – о сексе,любви, моде ,карьере, о событиях в жизни и взаимоотношениях публичных персон. Cosmopolitan -аккумуляция женских противоречивых и самых ярких энергий и натур. Коллекция
образов жизни, взглядов и мыслей на окружающий мир. В интерьере они звучат лейтмотивом и сами создают стиль.Поэтому студия FineObjects использовала узнаваемые элементы и цвета брендбука журнала. Главный зал офисного пространства отделен от коридора полупрозрачной ширмой с силуэтами девушек с обложек. Это коллаж - своего рода mood-board фешн и бьюти-картинок и фотографий. Он позволяет безошибочно определить – это пространство Cosmo.В солнечный день , за счет игры света и тени, создается оптический эффект
кинопроектора. И, на всех поверхностях и плоскостях интерьера,повсеместно ,
присутствуют фотографии Cosmo girls.
Интерьерное прочтениеглянца.
Главная модерновая идея – пространство интерьера формирует и наполняет сам продукт – глянцевые страницы и стиль Cosmopolitan. Некое
интерьерное прочтение глянцевого журнала. Для его создания студия , разработала дизайнерскую мебель и предметы интерьера с макисмальным фугкционалом. Яркий и удобный шкаф для архива, главного цвета Cosmo -фуксии, выполняет функцию зонирования пространства.
Вдоль стен всего офиса, студия FineObjects, предусмотрительно построила системы хранения. Ведь каждый журнал- истинностная ценность для копилки истории Cosmopolitan. В центре возвели мини-офис для главного редактора с глянцевым наливным полом и большой надписью Cosmo.
Fineobjects активный деятель развития российского предметного дизайна обожает воплощать в жизнь собственные эргономичные мебельные разработки. Одна из них -столы с полочками для журналов и полки-разграничители рабочих мест. В офисе журнала получился интерьер, который полностью соответствует главному правилу жизни -Cosmo girl -
Четко соблюдать границы взаимодействия внутренней гармонии с внешним миром.