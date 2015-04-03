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Интерьер офиса глянцевого журнала Cosmopolitan в Москве

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Редакция журнала COSMO, Fineobjects Fineobjects Офисные помещения и магазины
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Презентовать яркий и смелый образ жизни в стиле Сosmopolitan может только Сosmopolitan. Именно так решили в студии Fineobjects,создавая интерьерное пространство для жизни редакции глянцевого журнала.  Руководствуясь основами модерна, креативная студия, в прямом и переносном смысле, переложила страницы глянцевого модного гида на оформление пространства. 

Пространство Cosmo girl

Редакция журнала COSMO, Fineobjects Fineobjects Офисные помещения и магазины
Fineobjects

Редакция журнала COSMO

Fineobjects
Fineobjects
Fineobjects

Собственное авторитетное мнение и смелые открытые заявления – о сексе,любви, моде ,карьере, о событиях в жизни и взаимоотношениях публичных персон. Cosmopolitan -аккумуляция женских противоречивых и самых ярких энергий и натур. Коллекция образов жизни, взглядов и мыслей на окружающий мир. В интерьере они звучат лейтмотивом и сами создают стиль.Поэтому студия FineObjects использовала узнаваемые элементы и цвета брендбука журнала. Главный зал офисного пространства отделен от коридора полупрозрачной ширмой с силуэтами девушек с обложек. Это коллаж  - своего рода mood-board фешн и бьюти-картинок и фотографий. Он позволяет безошибочно определить – это пространство Cosmo.В солнечный день , за счет  игры  света и тени, создается оптический эффект кинопроектора.  И, на всех поверхностях и плоскостях интерьера,повсеместно ,присутствуют фотографии Cosmo girls.

Интерьерное прочтение глянца.

Редакция журнала COSMO, Fineobjects Fineobjects Офисные помещения и магазины
Fineobjects

Редакция журнала COSMO

Fineobjects
Fineobjects
Fineobjects

  Главная модерновая идея – пространство интерьера  формирует и наполняет сам продукт – глянцевые страницы и стиль Cosmopolitan. Некое интерьерное прочтение глянцевого журнала. Для его создания студия , разработала дизайнерскую мебель и предметы интерьера с макисмальным фугкционалом.  Яркий и  удобный шкаф для архива, главного цвета Cosmo -фуксии, выполняет функцию зонирования пространства.

Предметная эргономика.

Редакция журнала COSMO, Fineobjects Fineobjects Офисные помещения и магазины
Fineobjects

Редакция журнала COSMO

Fineobjects
Fineobjects
Fineobjects

 Вдоль стен всего офиса, студия FineObjects, предусмотрительно построила системы хранения. Ведь каждый журнал- истинностная ценность для копилки истории Cosmopolitan. В центре возвели мини-офис для главного редактора с глянцевым наливным полом и большой надписью Cosmo.

Правила жизни

Редакция журнала COSMO, Fineobjects Fineobjects Офисные помещения и магазины
Fineobjects

Редакция журнала COSMO

Fineobjects
Fineobjects
Fineobjects

Fineobjects активный деятель  развития российского предметного дизайна обожает воплощать в жизнь собственные эргономичные мебельные разработки. Одна из них -столы с полочками для журналов  и полки-разграничители  рабочих мест. В офисе журнала получился интерьер, который полностью соответствует главному правилу жизни -Cosmo girlЧетко соблюдать границы взаимодействия  внутренней гармонии с внешним миром

Переходный возраст- интерьеры комнат для подростков
А каким  интерьер редакции Cosmo представляли себе,Вы?

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