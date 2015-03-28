Cтолики с раковиной

Удивительно как, по-сути, весьма функциональный и практичный ,но, при этом необязательный элемент интерьера способен изменить
предназначение пространства жизни, создать атмосферу. Так, столик для раковины в ванной комнате, может в одно мгновенье превратить ее в целые апартаменты будуара.
В московском ГУМе трепетно хранят будуарную женскую комнату. Это – функциональное пространство прямого назначения с пуфами ,зеркалами,раковинами для умывания,возведенными на очаровательных столиках эпохи королевы Фике. Надо ли говорить, о том, что столичных туристок и посетителей торгового центра, желающих подивится на красоту и почувствовать себя
настоящей женщиной,не сосчитать.
В эклектичном интерьере внушительная площадь монолитной столешницы прячет внутрь себя раковину. Ее,исключительно, ровная поверхность позволяет не только функционально использовать, образовавшееся цельное пространство ,но и
взгромоздить объемный эклектичный элемент декора.
Голубое озеро
В тонкой восточной философии интерьера -каждому предмету отведено свое место,кроме непосредственного функционального предназначения у предметов есть символика. Даже если восточными выбраны лишь некоторые элементы ванной комнаты. Раковина для умывания согласно традициям востока – площадка для ритуального очищения водой –
омовения. На столике с такой раковиной всегда лежат белоснежные полотенца, цветут цветы, много свободного места.
В, строгом и сдержанном на эмоции, интерьере хай-тек стеклянный столик с раковиной –
поверхность стиля. Она создана,чтобы подчеркнуть роль стекла в брутальных, техно-сочетаниях фактур – металла ,керамики и гранита.
Дуэтфактур
В сложных сочетаниях лофта, хай-тек, эко-стиля интерьер ванной комнаты выглядит -пространством собственного концептуального мира. Эффект достигнут за счет
сочетания не сочетаемого – стекла, керамогранита и мрамора,мягкого текстиля и металлических предметов. Особый шик –
дуэт керамической раковины для умывания и столешницы из массива дерева.
Интерьерное решение ванной комнаты,проекта Вероники Судниковой, всем своим видом презентует сакральный смысл романтичного и кокетливого предмета интерьера – столика с раковиной. Этот мебельный атрибут-
вотчина женского самовыражения – статуэтки,цветы,флаконы духов. И
площадка-помощник на службе у прекрасных и непредсказуемых женщин – в наведении марафета.