Cтолики с раковиной

В московском ГУМе трепетно хранят будуарную женскую комнату. Это – функциональное пространство прямого назначения с пуфами ,зеркалами,раковинами для умывания,возведенными на очаровательных столиках эпохи королевы Фике. Надо ли говорить, о том, что столичных туристок и посетителей торгового центра, желающих подивится на красоту и почувствовать себя настоящей женщиной ,не сосчитать.