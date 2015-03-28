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Cтолики с раковиной

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Новое ар деко, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Ванная комната в эклектичном стиле
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Удивительно как, по-сути, весьма функциональный и практичный ,но, при этом необязательный  элемент интерьера способен изменить предназначение пространства жизни, создать атмосферу. Так,  столик для раковины в ванной комнате, может в одно мгновенье превратить ее  в целые апартаменты будуара.

Волшебный элемент

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В московском ГУМе трепетно хранят будуарную женскую комнату. Это – функциональное пространство прямого назначения с пуфами ,зеркалами,раковинами для умывания,возведенными на очаровательных столиках эпохи королевы Фике. Надо ли говорить, о том, что столичных туристок и посетителей торгового центра, желающих  подивится на красоту и почувствовать себя настоящей женщиной,не сосчитать.

Будуар Фике

Новое ар деко, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Ванная комната в эклектичном стиле
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Новое ар деко

МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

 В эклектичном интерьере внушительная площадь монолитной столешницы прячет внутрь себя раковину. Ее,исключительно, ровная поверхность позволяет не только функционально использовать, образовавшееся цельное пространство ,но и взгромоздить объемный  эклектичный элемент декора.

Правила востока

Коттедж "Голубое озеро", ЙОХ architects ЙОХ architects Ванная комната в эклектичном стиле
ЙОХ architects

Коттедж Голубое озеро

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

В тонкой восточной философии интерьера -каждому предмету отведено свое место,кроме непосредственного функционального предназначения у предметов есть символика. Даже если восточными выбраны лишь некоторые  элементы  ванной комнаты. Раковина для умывания согласно традициям востока –  площадка для ритуального очищения водой – омовения. На столике с такой раковиной всегда лежат белоснежные полотенца, цветут цветы, много свободного места.

Стеклянный столик

Балтийские дюны, Studio B&L Studio B&L Ванная комната в стиле минимализм
Studio B&amp;L

Балтийские дюны

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

В, строгом и сдержанном на эмоции, интерьере  хай-тек стеклянный  столик с раковиной –  поверхность стиля. Она создана,чтобы подчеркнуть роль стекла в брутальных, техно-сочетаниях фактур – металла ,керамики и гранита.

Дуэт фактур

Двухуровневая квартира, Александр Михайлик Александр Михайлик Ванная в стиле лофт
Александр Михайлик

Двухуровневая квартира

Александр Михайлик
Александр Михайлик
Александр Михайлик

В сложных  сочетаниях  лофта, хай-тек, эко-стиля интерьер ванной комнаты выглядит -пространством собственного концептуального мира. Эффект достигнут за счет сочетания не сочетаемого – стекла, керамогранита и мрамора,мягкого текстиля и металлических предметов. Особый шик – дуэт керамической раковины для умывания и столешницы из массива дерева.

С женским лицом

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интерьерное решение ванной комнаты,проекта Вероники Судниковой, всем своим видом презентует сакральный смысл  романтичного и кокетливого предмета интерьера – столика с раковиной. Этот мебельный атрибут-  вотчина женского самовыражения – статуэтки,цветы,флаконы духов. И площадка-помощник на службе  у  прекрасных и непредсказуемых женщин – в наведении марафета.

Элегантные апартаменты в аристократичном духе московского особняка
Какой столик с раковиной в собственной ванной предпочли бы Вы?  Поделитесь практическим опытом выбора такого предмета интерьера.

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