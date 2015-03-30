​Комната для маленьких фантазеров

Оформляя комнату для вашего ребенка, стоит помнить, что это помещение предназначено только для него и его сверстников. Ошибочно полагать, что дети любят исключительно яркие элементы и украшения. Да, цвет, свет и вся атмосфера должны полностью соответствовать настроению и характеру малыша, однако, не все дети любят одновременное использование всех цветов радуги. Вспомните о психологии и влиянии цвета на характер человека. Стоит помнить, что от того, как оформлен интерьер детской, будет зависеть психологическое здоровье ребенка. Не бойтесь спрашивать будущего хозяина или хозяйку комнаты о собственных интересах и предпочтениях – это облегчит задачу по обустройству. Вдруг мы имеем дело с принцессой, живущей в самом большом замке сказочного царства? Позвольте ребенку фантазировать!