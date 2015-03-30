​Комната для маленьких фантазеров

Никто никогда не скажет, как именно должна выглядеть детская комната, но ясно одно: она должна нравиться своему хозяину и по-своему отражать его индивидуальность. Работая над интерьером детской и родители, и профессионалы, подобно маленьким фантазерам, сами начинают играться с цветами и текстурами. Специалисты homify утверждают, что как бы задача создания «правильного интерьера» не казалась простой, на деле оказывается, что это вовсе не так уж легко. Мы подготовили несколько советов и иллюстраций, которые помогут вам создать лучшую комнату для своего любимого чада.
Голубое озеро
Важно понимать, что детская комната – это настоящее королевство, где помимо ребенка живут еще игрушки и зверушки, а также оживают сказочные герои из книг и мультфильмов. Яркие обои и рисунки на стенах могут потерять свою актуальность в процессе взросления и банально наскучить. Поэтому некоторые современные производители предлагают специальные наклейки (чаще всего из акрила или винила) для детских комнат, которые легко снимаются, не повреждая поверхность обоев или краски. То же самое можно придумать и со светильниками: со временем их легко заменить на более привычные и классические.
Ошибочно полагать, что в детской всегда будет царить идеальный порядок. Однако приучать ребенка к нему просто необходимо. Продумайте удобную и функциональную систему хранения, куда можно было бы прятать некоторые игрушки и развивающие предметы. К слову, шкафы и ящики для этой цели могут быть очень оригинальными – как раз то, что так сильно любят наши дети.
Александрия
Дети любят быстро двигаться и шалить. Позаботьтесь о том, чтобы мебель была правильной формы, устойчивой и без острых углов. Материал, который необходим для создания интерьера, должен быть экологически чистым и натуральным. Например, светильники для детской могут быть выполнены из небьющегося стекла. Пол лучше всего застелить ковром, так как обычно большую часть времени наша детвора проводит именно на нем.
Помимо персональной спальни, детская – это еще и гостевая с игровым пространством. Именно поэтому интерьер комнаты, где ребенок будет веселиться со своими маленькими друзьями, должен быть красивым и располагать к общению. Общение может проявиться на стене как результат совместного творчества – рисования. Подготовьте детскую комнату к будущим наскальным шедеврам, покрасив её в белый цвет или приобретя специальную доску для творчества (она может быть полезна не только в играх, но и в учении через несколько лет).
Оформляя комнату для вашего ребенка, стоит помнить, что это помещение предназначено только для него и его сверстников. Ошибочно полагать, что дети любят исключительно яркие элементы и украшения. Да, цвет, свет и вся атмосфера должны полностью соответствовать настроению и характеру малыша, однако, не все дети любят одновременное использование всех цветов радуги. Вспомните о психологии и влиянии цвета на характер человека. Стоит помнить, что от того, как оформлен интерьер детской, будет зависеть психологическое здоровье ребенка. Не бойтесь спрашивать будущего хозяина или хозяйку комнаты о собственных интересах и предпочтениях – это облегчит задачу по обустройству. Вдруг мы имеем дело с принцессой, живущей в самом большом замке сказочного царства? Позвольте ребенку фантазировать!
Интерьер комнаты подростка не должен вызывать агрессию у самого ребенка. Лучше всего, если цвет стен и мебели будет спокойным и нейтральным. На стенах желательно разместить постеры, рисунки или картины, отражающие его увлечения. В комнате должен появиться письменный стол, компьютер и, возможно, телевизор.