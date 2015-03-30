6 оттенков белого в интерьере

Все оттенки белого в интерьере особенно популярными сделала Европа и Америка 20-30-х годов. Белый, в ту эпоху, – символ аристократического образа жизни хозяев дома, признак богатства и роскоши. В минималистских интерьерах 60-х белый цвет использовался уже в совершенно новом качестве. Он был призван подчеркнуть рациональность и лаконичность просторных помещений в домах с минимумом мебели и декора. Скандинавские интерьеры простых и чистых линий, светлых и насыщенных цветов, натуральных материалов всегда предстают на фоне белого. Белый цвет здесь - выражение комфорта, покоя и естественности. Сегодня, белый воспринимается , как средство, дающее бесконечный простор для творчества, точно как в проекте дизайн бюро Татьяны Алениной.