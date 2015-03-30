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6 оттенков белого в интерьере

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле минимализм
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Каждый охотник знает,где сидит фазан Каждый художник знает,что в белом цвете  безграничное количество радужных оттенков. Белый цвет -содержательная платформа основных и производных цветов и оттенков.За это, белый обожают дизайнеры по интерьеру и архитекторы, используя его в качестве  фона для реализации творческой идеи.

Белый простор для творчества

Квартира в Москве на улице Станиславского, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Детская комната в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Квартира в Москве на улице Станиславского

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Все оттенки белого в интерьере  особенно  популярными сделала Европа и Америка 20-30-х годов. Белый, в ту эпоху, –  символ аристократического образа жизни хозяев дома, признак  богатства и роскоши. В минималистских интерьерах 60-х белый цвет использовался уже в совершенно новом качестве. Он был призван подчеркнуть рациональность и лаконичность просторных помещений в домах с минимумом мебели и декора. Скандинавские интерьеры простых и чистых линий, светлых и насыщенных цветов, натуральных  материалов всегда предстают на фоне белого. Белый цвет здесь - выражение комфорта, покоя и естественности. Сегодня, белый  воспринимается , как средство, дающее бесконечный простор для творчества, точно как в проекте дизайн бюро Татьяны Алениной.

Дымчатый белый

Квартира "TOTAL WHITE", ЙОХ architects ЙОХ architects Гостиная в стиле минимализм
ЙОХ architects

Квартира TOTAL WHITE

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

В бело-серой гамме  вуаль и туманная дымка. В холодной, на первый взгляд,атмосфере дымчатого белого много благородства и покоя. Для приведения в порядок собственных мыслей и чувств -лучшего фона не сыскать. Вообще, безукоризненно белые оттенки - снежного и белого призракав сочетании с самым контрастным из возможных  сочетаний  черным и его производными – интерьерное решение для смелых. При этом, такое чередование дня и ночи,света и тьмы создает  динамичное впечатление – легкости и стиля интерьера.

Цветочный белый

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А,Вы,слышали о цветочном белом? Невинный оттенок цветочного бутона  - символ зарождения жизни и чистоты.Белый имеет множество оттенков и нюансов: цвет слоновой кости, топлёного молока, натурального хлопка и льна,  перламутровый или цвет морской ракушки,снежный, сливочный и цвет медвяной росы. Игра с различными оттенками белого в фактуре и отделке придает интерьеру особый шик и комфорт. Белый служит прекрасным фоном для различных оттенков кофе, терракоты и дерева. Эти сочетания-профессионалы в создании уюта и мягкой  атмосферы жилого пространства. 

Цвет морской ракушки

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Гостиная в стиле лофт
Студия Антона Базалийского

Дизайн квартиры в комплексе Александрия

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

Комбинации глянцевых и матовых, шершавых и гладких  поверхностей в белых интерьерах приобретают особую прелесть.Белое соло концентрирует особое внимание на выборе   материалов и фактур. На сочетаниях тяжелых и воздушных тканей,  предметов декора и мебели -весь интерьер подвластен белому. Для   интерьера, с разными тактильными ощущениями,идеально подойдет перламутровый оттенок белого. На фоне цвета морской ракушки -достойно смотрится все. И, пахнет морем.

Снежный цвет

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Гостиная в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Снежно-белый служит идеальной основой для любых цветовых акцентов. Увеличивает их яркость и выявляет насыщенность,как в проекте апартаментов Галины Глебовой. Слишком безупречную белизну можно разбавить яркими цветными вкраплениями.  Впоследствии заменить их на  «пятна» другого цвета и не вносить кардинальных изменений в общее решение интерьера. Каждая небольшая деталь  дополнительного цвета в  белом интерьере приобретает совершенно особое звучание, резко выделяясь на нейтральном фоне. 

Белый лен

Квартира в ЖК Антарес., Tutto design Tutto design Гостиная в стиле минимализм
Tutto design

Квартира в ЖК Антарес.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Белый всегда зрительно расширяет пространство, наполняет его светом и воздухом, придает ощущение легкости и четкости линий. Этот цвет в помещении сделает ярче проникающий из окна дневной свет. Темные места в комнате, покрашенные в белый льняной ,станут светлее. Восприятие любых ярких предметов на  фоне льна   станет спокойнее и благороднее. Яркие акценты, в льняном обрамлении, приобретут новый статус серьезных концептуальных вещей с собственным Я.

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Медвяная роса

Квартира в Москве на улице Станиславского, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Квартира в Москве на улице Станиславского

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Нежная томность в проекте дизайн бюро Татьяны Алениной – лучший рассказ об оттенке  медвяной росы.Оттенок назван по аналогии с природным цветом  сладкой жидкости на весенних листьях вербы, орешника, ясеня. Уникальность белого медвяного оттенка в том, что он позволяет создавать интерьеры, практически, в любом стиле – от минималистских до ампирных. Балансирует на грани серо-бежевого  оттенка и цвета слоновой кости.

Слоновая кость

Дыхание весны МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Дыхание весны

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Особое внимание в белых интерьерах уделяется освещению.В белом гораздо ярче, чем в каком-либо другом интерьере проявляется игра света и тени, усиливаются светоотражающие эффекты, заметны даже самые незначительные нюансы изменения освещения,как в проекте Дыхание весны,Марины Поклонцевой. В зависимости от света белый интерьер оттенка слоновой кости может быть мягким и теплым – свежим и холодным.  Неизменно только, благородство цвета слоновой кости.

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