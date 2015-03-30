6 оттенков белого в интерьере

Каждый охотник знает,где сидит фазан –
Каждый художник знает,что в белом цвете безграничное количество радужных оттенков. Белый цвет -содержательная платформа основных и производных цветов и оттенков.За это, белый обожают дизайнеры по интерьеру и архитекторы, используя его в качестве фона для реализации творческой идеи.
Все оттенки белого в интерьере особенно популярными сделала Европа и Америка 20-30-х годов. Белый, в ту эпоху, – символ аристократического образа жизни хозяев дома, признак богатства и роскоши. В минималистских интерьерах 60-х белый цвет использовался уже в совершенно новом качестве. Он был призван подчеркнуть рациональность и лаконичность просторных помещений в домах с минимумом мебели и декора. Скандинавские интерьеры простых и чистых линий, светлых и насыщенных цветов, натуральных материалов всегда предстают на фоне белого. Белый цвет здесь - выражение комфорта, покоя и естественности. Сегодня, белый воспринимается , как средство, дающее бесконечный простор для творчества, точно как в проекте дизайн бюро Татьяны Алениной.
TOTAL WHITE
В бело-серой гамме вуаль и туманная дымка. В холодной, на первый взгляд,атмосфере дымчатого белого много благородства и покоя. Для приведения в порядок собственных мыслей и чувств -лучшего фона не сыскать. Вообще, безукоризненно белые оттенки -
снежного и
белого призракав сочетании с самым контрастным из возможных сочетаний черным и его производными – интерьерное решение для смелых. При этом, такое чередование дня и ночи,света и тьмы создает динамичное впечатление – легкости и стиля интерьера.
А,Вы,слышали о цветочном белом? Невинный оттенок цветочного бутона - символ зарождения жизни и чистоты.Белый имеет множество оттенков и нюансов: цвет слоновой кости, топлёного молока, натурального хлопка и льна, перламутровый или цвет морской ракушки,снежный, сливочный и цвет медвяной росы. Игра с различными оттенками белого в фактуре и отделке придает интерьеру особый шик и комфорт. Белый служит прекрасным фоном для различных оттенков кофе, терракоты и дерева. Эти сочетания-профессионалы в создании уюта и мягкой атмосферы жилого пространства.
Александрия
Комбинации глянцевых и матовых, шершавых и
гладких поверхностей в белых интерьерах приобретают особую прелесть.
Белое соло концентрирует особое внимание на выборе материалов и фактур. На сочетаниях тяжелых и воздушных тканей, предметов декора и мебели -весь интерьер подвластен белому. Для интерьера, с разными
тактильными ощущениями,идеально подойдет перламутровый оттенок белого. На фоне цвета
морской ракушки -достойно смотрится все. И, пахнет морем.
Снежно-белый служит идеальной основой для любых цветовых акцентов. Увеличивает их яркость и выявляет насыщенность,как в проекте апартаментов Галины Глебовой. Слишком безупречную белизну можно разбавить яркими цветными вкраплениями. Впоследствии заменить их на «пятна» другого цвета и не вносить кардинальных изменений в общее решение интерьера. Каждая небольшая деталь дополнительного цвета в белом интерьере приобретает совершенно особое звучание, резко выделяясь на нейтральном фоне.
Белый всегда зрительно расширяет пространство, наполняет его светом и воздухом, придает ощущение
легкости и четкости линий. Этот цвет в помещении сделает ярче проникающий из окна дневной свет. Темные места в комнате, покрашенные в белый льняной ,станут светлее. Восприятие любых ярких предметов на фоне льна станет спокойнее и благороднее. Яркие акценты, в льняном обрамлении, приобретут новый статус серьезных концептуальных вещей с собственным
Я.
Нежная томность в проекте дизайн бюро Татьяны Алениной – лучший рассказ об оттенке
медвяной росы.Оттенок назван по аналогии с природным цветом сладкой жидкости на весенних листьях вербы, орешника, ясеня. Уникальность белого
медвяного оттенка в том, что он позволяет создавать интерьеры, практически, в любом стиле – от минималистских до ампирных. Балансирует на грани серо-бежевого оттенка и цвета
слоновой кости.
Особое внимание в белых интерьерах уделяется освещению.В белом гораздо ярче, чем в каком-либо другом интерьере проявляется игра света и тени, усиливаются светоотражающие эффекты, заметны даже самые незначительные нюансы изменения освещения,как в проекте
Дыхание весны,Марины Поклонцевой. В зависимости от света белый интерьер оттенка
слоновой кости может быть мягким и теплым – свежим и холодным. Неизменно только, благородство цвета
слоновой кости.