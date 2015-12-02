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Нежность снежного сияния в квартире

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Северное сияние, Hunter design Hunter design Гостиная в стиле минимализм Стекло Бирюзовый
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Как могли бы выглядеть апартаменты Снежной Королевы наших дней? Пожалуй, именно так можно охарактеризовать дизайн интерьера, которому мы решили посвятить эту книгу идей. Строгая современность в сочетании с контрастирующей игрой белого и черного, а также выразительными холодным акцентами – вот она, стильная и пригодная для жизни комбинация простых элементов. Дизайнеры HUNTER DESING вывели комфорт на первое место и продумали все до мельчайших деталей.

Морозная свежесть на кухне

Северное сияние, Hunter design Hunter design Гостиная в стиле минимализм Стекло Бирюзовый
Hunter design

Северное сияние

Hunter design
Hunter design
Hunter design

Перед нами белоснежный рай для кулинарного творчества, выполненный на контрасте цвета и текстур. Барная стойка акцентирована стеклом, которое придает помещению кухни ощущение свежести. «Ледяное» основание столешницы, прозрачные сиденья стульев – это решение выглядит хрупко, но на самом деле таковым не является. Сферы-светильники не растопят ледяной бар своим светом, а лишь подчеркнут его магическое свечение.

Концептуальная гостиная

Северное сияние, Hunter design Hunter design Гостиная в стиле минимализм Камень Белый
Hunter design

Северное сияние

Hunter design
Hunter design
Hunter design

Ничего лишнего! -- это девиз уникальной гостиной в квартире Снежной Королевы. Стена украшена спокойным орнаментом кирпичной кладки, а пол -- светящейся гирляндой, которую дизайнеры разместили по периметру комнаты вместо плинтуса. Из техники здесь пока что присутствует только телевизор, однако совсем скоро здесь появится и белоснежный стеллаж с книгами, и журнальный столик. 

Коридор

Северное сияние, Hunter design Hunter design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Натуральное волокно Белый
Hunter design

Северное сияние

Hunter design
Hunter design
Hunter design

Белоснежный коридор является эталоном порядка и стерильности. Идеальные линии, светящийся глянец поверхностей – всё это вселяет ощущение уверенности и стабильности. Для коридора продумано сразу несколько световых сценариев, таким образом, помещение без окон может оставаться всегда подсвеченным в той или иной степени.

Ванная комната

Северное сияние, Hunter design Hunter design Ванная комната в стиле минимализм Керамика Серый
Hunter design

Северное сияние

Hunter design
Hunter design
Hunter design

Нужно ли отмечать, что и в ванной комнате всё белым бело? Плитка для отделки стен выбрана с неровной текстурой. Благодаря этому создается  впечатление, что стены покрыты тонким слоем льда. Для пола использована керамическая черная плитка с декоративными сколами.

Гостиная

Северное сияние, Hunter design Hunter design Спальня в стиле минимализм Искусственная кожа Белый
Hunter design

Северное сияние

Hunter design
Hunter design
Hunter design

Современный интерьер гостиной выполнен в строго выраженном стиле. Дизайн данной комнаты– это прямое доказательство того, что комбинация простых элементов может быть стильной и пригодной для жилья. Обилие белого цвета и различные подсветки создают впечатление легкости и свежести. Минимализм, светлые тона с редкими акцентами ярких и темных оттенков – вот основные стилевые настроения.

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