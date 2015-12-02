Нежность снежного сияния в квартире

Современный интерьер гостиной выполнен в строго выраженном стиле. Дизайн данной комнаты– это прямое доказательство того, что комбинация простых элементов может быть стильной и пригодной для жилья. Обилие белого цвета и различные подсветки создают впечатление легкости и свежести. Минимализм, светлые тона с редкими акцентами ярких и темных оттенков – вот основные стилевые настроения.

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