Небольшой дом, полный комфортных деталей

Небольшой дом, построенный по проекту архитекторов из Бразилии, соединил в себе гармоничные формы и удобный интерьер. Простота, натуральные материалы, интегрирование природы, современная стилистика и функциональность – отличительные черты этого проекта.
В этом проекте было принято решение сделать основным и наиболее функциональным именно фасад задней части дома, которая выходит на зеленую лужайку. Здесь мы видим широкие раздвижные двери, соединяющие интерьер комнаты с просторной террасой вокруг фасада. Крыша сконструирована таким образом, что образует удобный навес и защищает террасу от дождя и жарких солнечных лучей.
Дом окружает терраса, выложенная терракотовой плиткой и зелень растений. Тенистый уголок находится под защитой просторного навеса.
Передний фасад дома выглядит более скромным, чем широкие панорамные окна, выходящие в сад, но решает главные задачи: уютная входная дверь в дом в окружении зелени и терракотовой террасы, элегантные белые окна и светлые стены создают образ теплый и современный.
Такой материал, как натуральная древесина – естественный и модный тип отделки. Как видите – в этой кухне светлая древесина используется во многих деталях и именно придает интерьеру теплоту и свежесть. Простая и легкая мебель из древесины прекрасно сочетается с минимализмом белых кухонных фасадов.
Планировка кухни в этом проекте отличается функциональностью, лаконичностью и продуманной расстановкой мебели. Белые фасады шкафов дополнены стеклянными вставками и стальными тонкими ручками. Нейтральные тона интерьера – и в отделке пола, стен.
Общее пространство разделяет деревянная барная стойка на зону кухни и столовой. Кухня ярко освещается солнечным светом благодаря широким стеклянным раздвижным дверям. Из дверей открывается выход в сад и на террасу.
Обычно коридор является не самым интересным пространством в доме, но в данном случае дизайнеры решили не оставлять эти белые стены без декора: утонченный столик в винтажном стиле, зеркала в изящных рамках.
Эта комната полна мелких деталей, которые делают интерьер особенным. Узорная отделка стены похожа на изысканное кружево, деревянная поверхность столешницы держится на оригинальной конструкции, придающей ей легкость и лаконичность. Ну а зеркало на стене – настоящее произведение искусства.
И, чтобы закончить этот тур, мы посещаем вторую ванную комнату этого дома. Здесь интерьер вдохновлен сиянием белого цвета, гармоничным подбором материалов и текстур. В центре – большое зеркало, обрамленные мраморной столешницей. В нижней части – лаконичные ящики с белой глянцевой поверхностью.