Небольшой дом, полный комфортных деталей

В этом проекте было принято решение сделать основным и наиболее функциональным именно фасад задней части дома, которая выходит на зеленую лужайку. Здесь мы видим широкие раздвижные двери, соединяющие интерьер комнаты с просторной террасой вокруг фасада. Крыша сконструирована таким образом, что образует удобный навес и защищает террасу от дождя и жарких солнечных лучей.