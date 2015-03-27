Русский дизайн – новый взгляд на привычные вещи

Русский дизайн очень долго находился в тени. Обусловлено это было нехваткой не только профильных учебных заведений, преподавательского состава, но и банально материалов для обучения новых специалистов. Потребовалось немало времени прежде чем русский дизайн обрел свое лицо. Заслуга в этом принадлежит истинным фанатам своего дела, которые много сил и энергии потратили на то, чтобы обучиться этой непростой профессии, суть которой – создавать новые и практичные вещи.
Сегодня мы представляем подборку красивых и полезных предметов, сделанных руками русских дизайнеров. Будем очень рады услышать ваше мнение об этих продуктах в комментариях к статье.
Небольшой комод с необычным фасадом был выпущен бюро WOODI, специализирующимся на выпуске мебели из натуральных материалов. Предметы мебели от WOODI отличаются многофункциональностью, простотой формы и выразительными, запоминающимися деталями, что позволило команде молодых специалистов за относительно недолгую историю существования бренда завоевать сердца потребителей.
На выдвижных ящиках комода мы видим необычный двухмерный геометрический узор из натурального шпона, одна из сторон которого покрашена в ярко-красный цвет. Еще одной незаурядной деталью комода является количество ножек – у него их целых пять. Такой комод будет гарантированно прочно стоять на своих ногах.
Лампа с квадратным абажуром станет украшением любой комнаты. Ее разноцветные узоры внесут в интерьер элемент игры и легкого озорства. В компоновках узоров этой лампы есть что-то от конструктивизма и что-то от поп-арта, что наделяет светильник универсальностью и способностью вписаться в помещения, оформленные в самых различных стилях.
В сравнении с лампой накаливания, электрическая лампа обладает большей светоотдачей, что позволяет ей экономить электроэнергию, она также имеет разную цветовую температуру, благодаря чему в интерьере любой комнаты можно устроить настоящее светошоу, постепенно меняя цвет от красного к синему. Такая лампа вполне может претендовать на звание умной лампы, посему не удивительно, что дизайнер Игорь Соловьев решил выпустить особенные энергосберегающие лампы в форме мозга.
Еще одна российская студия дизайнерской мебели из Екатеринбурга под названием Wishnya представила очень необычную лампу-зигзаг. Это картонное чудо рискует мгновенно занять центральное место в интерьере любого дома. Только представьте, как зашедшие к вам на чаек удивленные гости будут с недоумением и восхищением созерцать зигзагообразный светильник.
Весна – пора долгожданных поездок загород. Что может быть прекраснее, чем выехать на природу после длинной и утомительной зимы. Именно в эту пору года мы начинаем любоваться первыми цветами, снова слышим пение птиц и по-детски радуемся утренним лучам солнца. Для всех любителей цветов весна прежде всего ассоциируется с покупкой рассады. Однако не стоит забывать и про горшочки, в которые можно посадить семена будущих растений.
Деревянные качели на фото станут прекрасным развлечением для маленьких жителей дома. Кроме того, они полностью лишены острых углов, а следовательно – абсолютно безопасны. Их изготовили специалисты российской студии дизайна мебели Lllooch. Вся мебели, выпускаемая под этим брендом, сделана из натуральных материалов, а на ее этикетках значится гордое «Мade in Russia“. О происхождении названия Lllooch специалисты говорят следующее – „Название продолжает традиции лучших советских предприятий. «Луч», ассоциируется с прогрессом, светом и творческой энергией. Создавая предметы Lllooch, мы заявляем о российском дизайне миру.“