Русский дизайн – новый взгляд на привычные вещи

Русский дизайн очень долго находился в тени. Обусловлено это было нехваткой не только профильных учебных заведений, преподавательского состава, но и банально материалов для обучения новых специалистов. Потребовалось немало времени прежде чем русский дизайн обрел свое лицо. Заслуга в этом принадлежит истинным фанатам своего дела, которые много сил и энергии потратили на то, чтобы обучиться этой непростой профессии, суть которой – создавать новые и практичные вещи.

Сегодня мы представляем подборку красивых и полезных предметов, сделанных руками русских дизайнеров. Будем очень рады услышать ваше мнение об этих продуктах в комментариях к статье.