Этих ошибок домашнего освещения легко избежать!

Когда заходит речь об освещении дома, то большинство думает лишь о том, чтобы подключить несколько светильников. Но все гораздо масштабнее! Если вы также не уделяете этому вопросу достаточно внимания, то наверняка делаете ошибки в организации освещения своего жилища. В этой статье мы расскажем, как их избежать.
Если вы живете в частном доме, то нужно дополнительно продумать наружную подсветку строения и сада. Это важно не только с точки зрения удобства и красоты, но также безопасности. Вот основные ошибки, которые можно допустить в данном вопросе.
Безусловно, ваш дом выглядит необычайно красиво, если его экстерьер щедро освещен. К тому же, так создается иллюзия того, что грабители не станут рисковать и проникать в столь сияющее здание. Но зачем вам тратить огромные средства на оплату электричества? Куда лучше обзавестись только необходимыми уличными светильниками, а вопрос безопасности решить другим способом. Например – установить по периметру дома датчики движения.
Вы должны быть очень осторожны с освещением в саду, ведь можно переборщить в этом вопросе. Если сделать подсветку растений слишком яркой, то они могут утратить чувство времени и ночь принять за день. В результате нарушаются биоритмы, что чревато болезнями растений и даже их гибелью.
Перемещение по саду в потемках может обернуться падением и травмой, особенно если земля скользкая. Позаботьтесь о том, чтобы дорожки были хорошо подсвечены. Сегодня этот вопрос можно решить довольно экономно и экологично с помощью светильников на солнечных батареях.
Если вы думали, что диммеры больше не в моде – вы ошибались! Они по сей день являются удобными устройствами для регулировки яркости освещения, особенно в спальнях, где так кстати приглушенный свет. Используйте диммеры и вы сможете не только сэкономить на электричестве, но и с легкостью изменять атмосферу в любой комнате.
Если у вас белые стены в гостиной, то можно обойтись без освещения? Конечно же нет. Но важно подбирать такой тип последнего, который бы в полной мере соответствовал цветовой гамме интерьера. Профессиональные дизайнеры уделяют этому огромное внимание, ведь даже интенсивность искусственных лучей, помимо моделей светильников, играет большую роль в общем восприятии пространства.
Нынешний ассортимент осветительных приборов позволяет найти для каждого дома идеальный вариант подсветки. Большие люстры наверняка наполнят любую комнату светом, но мы рекомендует использовать направленные светильники для отдельных зон. Например – рабочая область на кухне или место отдыха в гостиной могут иметь собственные приборы с четко направленным потоком лучей. Это удобно, красиво и финансово выгодно.