Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Этих ошибок домашнего освещения легко избежать!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Belgravia Roof Terrace, Cameron Landscapes and Gardens Cameron Landscapes and Gardens Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Когда заходит речь об освещении дома, то большинство думает лишь о том, чтобы подключить несколько светильников. Но все гораздо масштабнее! Если вы также не уделяете этому вопросу достаточно внимания, то наверняка делаете ошибки в организации освещения своего жилища. В этой статье мы расскажем, как их избежать.

Если вы живете в частном доме, то нужно дополнительно продумать наружную подсветку строения и сада. Это важно не только с точки зрения удобства и красоты, но также безопасности. Вот основные ошибки, которые можно допустить в данном вопросе. 

1. Не используйте внешнее освещение для безопасности

homify Дома в классическом стиле Кирпичи Белый
homify

homify
homify
homify

Безусловно, ваш дом выглядит необычайно красиво, если его экстерьер щедро освещен. К тому же, так создается иллюзия того, что грабители не станут рисковать и проникать в столь сияющее здание. Но зачем вам тратить огромные средства на оплату электричества? Куда лучше обзавестись только необходимыми уличными светильниками, а вопрос безопасности решить другим способом. Например – установить по периметру дома датчики движения. 

2. Не переусердствуйте с подсветкой садовых растений

Garden lighting Cameron Landscapes and Gardens Сад в стиле модерн
Cameron Landscapes and Gardens

Garden lighting

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

Вы должны быть очень осторожны с освещением в саду, ведь можно переборщить в этом вопросе. Если сделать подсветку растений слишком яркой, то они могут утратить чувство времени и ночь принять за день. В результате нарушаются биоритмы, что чревато болезнями растений и даже их гибелью. 

3. Недостаточное освещение дорожек

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Перемещение по саду в потемках может обернуться падением и травмой, особенно если земля скользкая. Позаботьтесь о том, чтобы дорожки были хорошо подсвечены. Сегодня этот вопрос можно решить довольно экономно и экологично с помощью светильников на солнечных батареях. 

4. Отсутствие регуляторов яркости освещения

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Спальня в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Если вы думали, что диммеры больше не в моде – вы ошибались! Они по сей день являются удобными устройствами для регулировки яркости освещения, особенно в спальнях, где так кстати приглушенный свет. Используйте диммеры и вы сможете не только сэкономить на электричестве, но и с легкостью изменять атмосферу в любой комнате.

5. Забывать координировать цвета в интерьере и освещение

Flopster sofa Loaf ГостинаяДиваны и кресла Текстиль Розовый sofa,living room,velvet,pink
Loaf

Flopster sofa

Loaf
Loaf
Loaf

Если у вас белые стены в гостиной, то можно обойтись без освещения? Конечно же нет. Но важно подбирать такой тип последнего, который бы в полной мере соответствовал цветовой гамме интерьера. Профессиональные дизайнеры уделяют этому огромное внимание, ведь даже интенсивность искусственных лучей, помимо моделей светильников, играет большую роль в общем восприятии пространства. 

6. Не применять направленное освещение

PENTHOUSE IN CENTRAL BRAZIL, STUDIO ANDRE LENZA STUDIO ANDRE LENZA КухняСтолешницы
STUDIO ANDRE LENZA

STUDIO ANDRE LENZA
STUDIO ANDRE LENZA
STUDIO ANDRE LENZA

Нынешний ассортимент осветительных приборов позволяет найти для каждого дома идеальный вариант подсветки. Большие люстры наверняка наполнят любую комнату светом, но мы рекомендует использовать направленные светильники для отдельных зон. Например – рабочая область на кухне или место отдыха в гостиной могут иметь собственные приборы с четко направленным потоком лучей. Это удобно, красиво и финансово выгодно. 

Прекрасный способ обновить старую оранжерею

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо