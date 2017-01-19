Этих ошибок домашнего освещения легко избежать!

Когда заходит речь об освещении дома, то большинство думает лишь о том, чтобы подключить несколько светильников. Но все гораздо масштабнее! Если вы также не уделяете этому вопросу достаточно внимания, то наверняка делаете ошибки в организации освещения своего жилища. В этой статье мы расскажем, как их избежать.

Если вы живете в частном доме, то нужно дополнительно продумать наружную подсветку строения и сада. Это важно не только с точки зрения удобства и красоты, но также безопасности. Вот основные ошибки, которые можно допустить в данном вопросе.